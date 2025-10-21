iPhone 17 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स! लॉन्च के 10 दिन में iPhone 16 से 14% ज्यादा बिका नया iPhone, सबसे ज्यादा बिका ये वाला

Apple की नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च होते ही धूम मचा रही है. Counterpoint Research की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्च के पहले 10 दिनों में iPhone 17 की बिक्री iPhone 16 से 14% ज्यादा रही है. ये ग्रोथ खासतौर पर चीन और अमेरिका जैसे दो बड़े बाजारों में देखने को मिली है.

क्या है इस शानदार शुरुआत के पीछे का राज?

रिपोर्ट के मुताबिक, इस बढ़त का मुख्य कारण बेस मॉडल iPhone 17 है. Apple ने इस बार अपने रेगुलर मॉडल में कई बड़े अपग्रेड दिए हैं लेकिन कीमत वही रखी है जो पिछले साल iPhone 16 की थी. नए iPhone 17 में तेज प्रोसेसर, बेहतर डिस्प्ले, ज्यादा स्टोरेज और इम्प्रूव्ड सेल्फी कैमरा दिया गया है. यही वजह है कि यह फोन लोगों को उनकी रकम के हिसाब से बेहतर वैल्यू दे रहा है. Counterpoint की एनालिस्ट मेंगमेंग झांग के मुताबिक, “iPhone 17 बेस मॉडल लोगों को उनकी कीमत के मुकाबले शानदार फीचर्स दे रहा है, यही वजह है कि चीन में इतने लोग इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़े हैं.”

चीन में बढ़ती मांग और एक्स्ट्रा डिस्काउंट

चीन में कई रिटेलर्स इस फोन पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कूपन दे रहे हैं. इससे ग्राहकों के लिए नया iPhone खरीदना और भी आसान हो गया है. वहीं, Apple के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि उसके सस्ते लेकिन प्रीमियम वैल्यू वाले मॉडल को मार्केट में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

अमेरिका में Pro Max का जलवा

अमेरिका में कहानी थोड़ी अलग है. यहां सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल iPhone 17 Pro Max है. इसकी वजह है वहां की बड़ी टेलिकॉम कंपनियों के ऑफर और ट्रेड-इन प्लान्स. ये कंपनियां ग्राहकों को बड़े डिस्काउंट देकर उन्हें लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में बांधना चाहती हैं, जिससे उनकी मंथली इनकम बढ़े. इस स्ट्रैटेजी से Apple को फायदा हुआ है क्योंकि ज्यादा लोग अब महंगे iPhone मॉडल्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं.

नया मॉडल iPhone Air भी आकर्षण का केंद्र

Apple ने इस बार एक नया मॉडल iPhone Air भी लॉन्च किया है, जो केवल eSIM पर काम करता है यानी इसमें फिजिकल सिम स्लॉट नहीं है. यह कदम Apple के लिए eSIM को ग्लोबल स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

iPhone 17 सीरीज – बैलेंस और परफॉर्मेंस का सही मेल

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस साल Apple ने एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है — जहां iPhone 17 बेस मॉडल आम यूजर्स के लिए वैल्यू लेकर आता है, वहीं Pro Max मॉडल प्रीमियम यूजर्स को आकर्षित करता है.

इन दोनों की संयुक्त सफलता ने Apple को iPhone 17 युग की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करने में मदद की है.