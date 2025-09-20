iPhone 17 की चमक पर पड़ा दाग! नए मॉडल में दिखे खरोचों के निशान, मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow12929807
Hindi Newsटेक

iPhone 17 की चमक पर पड़ा दाग! नए मॉडल में दिखे खरोचों के निशान, मचा हड़कंप

iPhone 17 को लेकर जितना क्रेज देखने को मिल रहा है, उतना ही कई लोगों ने इसे बुरी तरह ट्रोल भी किया है. वहीं, अब फिर से iPhone 17 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि फोन में खरोचों के निशानें मिल रहे हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 की चमक पर पड़ा दाग! नए मॉडल में दिखे खरोचों के निशान, मचा हड़कंप

Apple ने पिछले ही दिनों अपनी iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया है. इसे लेकर दुनियाभर में काफी टाइम से एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी. ऐसे में अब आखिरकार यह फोन लोगों ने हाथों में आ चुका है. कंपने इस सीरीज के चार मॉडल- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air लॉन्च किए हैं. जहां एक ओर फैंस ने इस सीरीज की भी खूब तारीफें की हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें इसमें आने वाली समस्याओं से भी जूझना पड़ा है. हाल ही में फिर से iPhone 17 को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि फोन स्क्रैच यानी खरोचों के निशाने देखने को मिले हैं.

चीन में दिखी बड़ी समस्या
दरअसल, यह समस्या चीन के लोगों के सामने आई है. बीते शुक्रवार से सोशल मीडिया पर अचानक कई iPhone 17 की तस्वीरें देखने को मिलने लगी. इसमें फोन के पीछे स्क्रैच दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि डिस्प्ले के कुछ ही घंटों के बाद  iPhone 17 Pro और Pro Max के डार्क ब्लू वेरिएंट में स्क्रैच के निशान नजर आने लगे. Apple ने पिछले कई सालों के बाद अपने हार्डवेयर डिजाइन में बड़े बदलाव किए हैं. कंपनी ने इस बार फिर से एल्युमिनियम बॉडी का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने अपने डिवाइस में पीछे की तरफ ऐसा फिनिश दिया है जिसे ज्यादा स्क्रैच-रेजिस्टेंट यानी इसे खरोच प्रतिरोध बताया गया था.

Weibo पर वायरल हुईं फोटोज
चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर ऐसे iPhone की तस्वीरें सामने आईं जिनमें खरोंचें साफ देखी जा सकती हैं. इस तरह की खबरें सामने आने के बाद Bloomberg ने Apple के हांगकांग और शंघाई स्टोर्स पर जाकर इसकी पुष्टि करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि Bloomberg यहां जिन Apple स्टोर्स पर पहुंचा वहां डिस्प्ले पर रखे मॉडल्स में भी ऐसे ही निशान नजर आए. रिपोर्टर्स में यह भी सामने आया कि ब्लैक कलर वाले iPhone Air में भी आसानी से स्क्रैच दिखाई दे रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगा पाना मुश्किल
फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह समस्या कितनी बड़ी है या क्या यह सिर्फ चीन तक ही सीमित है. शुक्रवार दोपहर तक इससे जुड़ा हैशटैग चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर टॉप ट्रेंडिंग में भी शामिल हो चुका था, जिसे 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया. Apple की तरफ से इस मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. वहीं, सोशल मीडिया पर आई इस तरह की खबरें iPhone 17 की अच्छी शुरुआत को बिगाड़ सकती है. Apple अपने इस नए मॉडल पर काफी भरोसा कर रहा है, ताकि कंपनी की रफ्तार बनी रहे, खासकर ऐसे समय में जब वह अपने AI फीचर्स को ठीक से लॉन्च करने में मुश्किलों का सामना कर रही है.

फोन खोने पर 'जादू' की तरह काम करेगा ये फीचर! जानें क्या है Google का सीक्रेट हथियार

स्टोर्स पर नहीं मिले Pro मॉडल
एशिया में शुरुआती बिक्री के दौरान iPhone 17 Pro मॉडल्स के लिए अच्छी-खासी मांग देखने को मिली है. हांगकांग में Apple के फ्लैगशिप स्टोर पर नए फोन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन वहां स्टोर से खरीदने के लिए सिर्फ नया iPhone Air ही उपलब्ध था, जो लोग iPhone 17 या Pro मॉडल खरीदना चाहते थे, उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कहा गया, जहां Apple ने बताया कि डिलीवरी में करीब तीन हफ्तों का इंतजार करना पड़ सकता है.

Fire Boltt के स्मार्च चश्मे की सनसनी, इसके AI फीचर्स उड़ा देंगे होश... जानें कीमत

iPhone 17 Pro Max के लिए करना होगा इंतजार
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन और सिंगापुर के Apple स्टोर्स में iPhone 17 Pro Max की डिलीवरी का समय लगभग एक जैसा देखा गया, जहां इसे पाने के लिए लोगों को चार हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है. वहीं साउथ कोरिया में iPhone 17 Pro एक हफ्ते के अंदर मिल सकता है, लेकिन Pro Max अक्टूबर के आखिरी तक उपलब्ध नहीं हो पाएगा.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17china

Trending news

कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
'विश्व में शांति के लिए देश को बनना होगा आत्मनिर्भर, भावनगर में बोले PM मोदी
PM Modi Bhavnagar Visit
'विश्व में शांति के लिए देश को बनना होगा आत्मनिर्भर, भावनगर में बोले PM मोदी
'मोदी-डोलांड' की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B visa fee hike
'मोदी-डोलांड' की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
Donald Trump
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
;