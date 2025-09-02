iPhone 17 Case Leak: देख लीजिए केस लगाने के बाद कैसा दिखेगा iPhone 17 Pro Max, सामने आ गई Photo
iPhone 17 Case Leak: देख लीजिए केस लगाने के बाद कैसा दिखेगा iPhone 17 Pro Max, सामने आ गई Photo

Apple ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि उसका अगला लॉन्च इवेंट Steve Jobs Theater, Cupertino में इसी तारीख को होगा. इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 सीरीज पेश करेगी. टिप्स्टर Evan Blass ने हाल ही में Urban Armor Gear (UAG) के iPhone 17 केस की तस्वीरें शेयर की हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:53 AM IST
टेक वर्ल्ड के लिए 9 सितंबर 2025 एक बड़ा दिन साबित होने वाला है. Apple ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि उसका अगला लॉन्च इवेंट Steve Jobs Theater, Cupertino में इसी तारीख को होगा. इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 सीरीज पेश करेगी, जिसमें शामिल होंगे – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max.

लीक से सामने आए नए डिजाइन
जाने-माने टिप्स्टर Evan Blass ने हाल ही में Urban Armor Gear (UAG) के iPhone 17 केस की तस्वीरें शेयर की हैं. इन केस से फोन के डिजाइन और कैमरा लेआउट से जुड़े कुछ दिलचस्प डिटेल्स सामने आए हैं.

लीक के मुताबिक, स्टैंडर्ड iPhone 17 का डिजाइन लगभग iPhone 16 जैसा ही होगा. यानी Apple अपनी बेसिक मॉडल की पहचान को ज्यादा नहीं बदलेगा. लेकिन Pro और Pro Max मॉडल्स में रियर कैमरा मॉड्यूल बड़ा और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड दिख रहा है. इससे साफ है कि कैमरा अपग्रेड इस बार मुख्य आकर्षण हो सकता है.

iPhone 17 Air: किफायती मॉडल

Apple का नया iPhone 17 Air इस सीरीज का मिड-रेंज या किफायती मॉडल माना जा रहा है. इसमें एक सिंगल रियर कैमरा होगा, जिसे पिल-शेप मॉड्यूल में रखा जाएगा. इसका डिजाइन कुछ हद तक Google Pixel फोन की याद दिलाता है. दिलचस्प बात यह है कि iPhone 17 Air में भी Action Button और Camera Control जैसे फीचर्स दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं. यानी Apple अपने लोअर-एंड मॉडल्स में भी प्रीमियम फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है.

नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी
iPhone 17 सीरीज के साथ Apple अपने पूरे सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को भी अपडेट करेगा. कंपनी इस इवेंट में iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 और macOS Tahoe 26 का स्टेबल वर्जन लॉन्च करेगी. इसका मतलब यह है कि iPhone से लेकर iPad, Watch और Mac तक सभी डिवाइस पर नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है.

क्यों है यह लॉन्च खास?
हर साल Apple अपने फ्लैगशिप iPhones के साथ नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन लाता है. इस बार खासकर कैमरा डिजाइन, एक्शन बटन और नए Air मॉडल पर सबकी नजरें हैं. साथ ही, सॉफ्टवेयर अपडेट भी iPhone 17 सीरीज को और ज्यादा पावरफुल बना देंगे.

कब और कहां देख सकते हैं इवेंट?
Apple का यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को होगा. इसे कंपनी की वेबसाइट और आधिकारिक चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

FAQs

Q1. iPhone 17 सीरीज में कौन-कौन से मॉडल होंगे?
इसमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल होंगे.

Q2. iPhone 17 Air की खासियत क्या होगी?
यह मिड-रेंज मॉडल होगा जिसमें पिल-शेप सिंगल कैमरा और Action Button जैसी सुविधाएं होंगी.

Q3. iPhone 17 Pro और Pro Max में क्या बदलाव होंगे?
इन मॉडलों में नया और बड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा.

Q4. इस इवेंट में और क्या लॉन्च होगा?
iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 और macOS Tahoe 26 का स्टेबल वर्जन लॉन्च होगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

