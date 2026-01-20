चीन के 'किले' में Apple की सर्जिकल स्ट्राइक! iPhone 17 की आंधी में गायब हुईं Huawei, Xiaomi और Oppo जैसी कंपनियां

Apple की iPhone 17 सीरीज चीन के स्मार्टफोन मार्केट में जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है. सितंबर 2025 में लॉन्च हुई इस सीरीज ने बहुत ही कम समय में चीनी ब्रांड्स के फ्लैगशिप फोन्स को पीछे छोड़ दिया है. ऑनलाइन सामने आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, iPhone 17 की बिक्री चीन में उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रही है और यह प्रीमियम सेगमेंट में Apple की मजबूत पकड़ को दिखाती है.

चार महीने से भी कम समय में करोड़ों यूनिट्स की बिक्री

X पर मशहूर टिप्स्टर Ice Universe द्वारा शेयर किए गए डेटा के अनुसार, जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते तक Apple चीन में iPhone 17 सीरीज की करीब 1.72 करोड़ यूनिट्स बेच चुका है. इस आंकड़े में iPhone 17 का बेस मॉडल, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max तीनों शामिल हैं. खास बात यह है कि यह बिक्री चार महीने से भी कम समय की है, जो किसी भी प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

चीनी फ्लैगशिप फोन्स की बिक्री रही काफी पीछे

अगर iPhone 17 की तुलना चीन के बड़े ब्रांड्स से की जाए तो अंतर साफ दिखाई देता है. Xiaomi 17 सीरीज, जिसमें Xiaomi 17 Ultra भी शामिल है, अब तक करीब 30.8 लाख यूनिट्स ही बेच पाई है. वहीं Huawei की Mate 80 सीरीज की बिक्री लगभग 20.6 लाख यूनिट्स बताई जा रही है. Vivo X300 सीरीज और Oppo Find X9 सीरीज इससे भी पीछे हैं, जिनकी बिक्री क्रमशः करीब 11.6 लाख और 9.1 लाख यूनिट्स तक ही सीमित रही है.

सभी चीनी फ्लैगशिप मिलकर भी iPhone 17 से पीछे

अगर ये आंकड़े सही माने जाएं, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है. Apple ने चीन में जितने iPhone 17 बेचे हैं, उतने तो Huawei, Xiaomi, Vivo और Oppo के फ्लैगशिप फोन मिलकर भी नहीं बिके. यह दिखाता है कि प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में iPhone की डिमांड अब भी बेहद मजबूत बनी हुई है, भले ही डेटा आधिकारिक न हो.

iPhone 17 की सफलता के पीछे क्या है वजह

कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि iPhone 17 की सफलता का बड़ा कारण इसका बेस मॉडल है. इस बार Apple ने स्टैंडर्ड iPhone 17 में सामान्य से ज्यादा बड़े अपग्रेड दिए हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गया. इसके अलावा Pro और Pro Max मॉडल्स में किए गए डिजाइन बदलावों ने भी यूजर्स का ध्यान खींचा है, खासकर उन लोगों का जो प्रीमियम फोन खरीदना पसंद करते हैं.

ग्लोबल लेवल पर भी Apple की मजबूत स्थिति

चीन में सामने आए ये आंकड़े ग्लोबल इंडस्ट्री ट्रेंड से भी मेल खाते हैं. 2025 के आखिर में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple साल 2026 में दुनियाभर में करीब 24.7 करोड़ iPhone शिप कर सकता है. यह संख्या Samsung के अनुमानित 24.1 करोड़ Galaxy डिवाइसेज से थोड़ी ज्यादा बताई जा रही है. यानी Apple और Samsung के बीच टॉप पोजिशन की लड़ाई बेहद कड़ी रहने वाली है.

आगे कितने दिन चलेगा Apple का दबदबा

हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि Apple लंबे समय तक इसी रफ्तार से आगे बना रहेगा. इस साल के आखिर में Samsung की Galaxy S26 सीरीज जैसे नए फ्लैगशिप फोन लॉन्च होने वाले हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या Apple iPhone 17 की इस तेज बिक्री को लंबे समय तक बनाए रख पाता है या नहीं.