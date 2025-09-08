FAQ: iPhone 17 खरीदने के लिए कब लगेगी लंबी लाइन? कब शुरू होगी पहली सेल? जानिए हर सवाल का जवाब
iPhone 17 FAQ: Apple Awe Dropping Event कल यानी 9 सितंबर (मंगलवार) को होने वाला है. इस इवेंट में कंपनी अपनी लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज iPhone 17 को पेश करेगी. लेकिन पहली सेल कब शुरू हो सकती है. आइए बताते हैं...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:27 AM IST
FAQ On iPhone 17: Apple हर साल अपना वार्षिक इवेंट होस्ट करता है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी और डिवाइस लॉन्च किए जाते हैं. इस बार यह इवेंट 9 सितंबर (मंगलवार) को होने वाला है और इसका नाम रखा गया है “Awe Dropping”. इस इवेंट में कंपनी अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 17 के साथ कुछ और नए प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट पेश करेगी.

iPhone 17 में क्या होगा खास?
रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 17 का साइज और डिजाइन काफी हद तक iPhone 16 जैसा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ अपग्रेडेड फीचर्स मिल सकते हैं.
• नया चिपसेट: iPhone 17 में Apple का पहला कस्टम-डिजाइन Wi-Fi और Bluetooth चिप मिलेगा. इससे कनेक्टिविटी और भी तेज और स्मूद होने की उम्मीद है.
• बेहतर सेल्फी कैमरा: iPhone 16 में जहां 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, वहीं iPhone 17 में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया जा सकता है.
• डिजाइन और साइज: लीक्स बताते हैं कि फोन का डिजाइन iPhone 16 जैसा ही होगा, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस और बैटरी मैनेजमेंट में सुधार देखने को मिलेगा.

iPhone 17 की लॉन्च डेट
अगर Apple अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करता है, तो iPhone 17 की लॉन्च और रिलीज डेट कुछ इस तरह हो सकती है:
अनाउंसमेंट डेट: 9 सितंबर 2025 (मंगलवार)
प्रि-ऑर्डर स्टार्ट: 12 सितंबर 2025 (शुक्रवार)
मार्केट रिलीज: 19 सितंबर 2025 (शुक्रवार)

पिछले सालों का पैटर्न
Apple हर साल सितंबर के दूसरे हफ्ते में iPhone लॉन्च करता है.
• 2024: iPhone 16, 9 सितंबर को अनाउंस, 13 सितंबर से प्रि-ऑर्डर और 20 सितंबर को रिलीज.
• 2023: iPhone 15, 12 सितंबर को अनाउंस, 15 सितंबर से प्रि-ऑर्डर और 22 सितंबर को रिलीज.

इस हिसाब से इस बार भी लॉन्च शेड्यूल लगभग वैसा ही रहेगा.

क्या उम्मीद कर सकते हैं यूजर्स?
• iPhone 17 का कैमरा और कनेक्टिविटी यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देगा.
• “Awe Dropping” इवेंट में सिर्फ iPhone ही नहीं, बल्कि नए iPads, Apple Watch और iOS अपडेट्स भी पेश किए जा सकते हैं.
• iPhone 17 में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और बेहतर AI-आधारित फीचर्स की भी उम्मीद की जा रही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

iPhone 17

;