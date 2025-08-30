iPhone 17 लॉन्च से पहले फीचर्स का खुलासा! सबसे पतले आईफोन के बारे में जानकार झूम उठेंगे फैन्स

iPhone 17 Features: Apple अपनी नई सीरीज iPhone 17 के साथ एक बार फिर से तहलका मचाने की तैयारी में है. iPhone 17 सीरीज की अगले महीने 9 सितंबर को भारत समेत ग्लोबली लॉन्चिंग होगी. एप्पल के 9 सितंबर को होने वाले Awe Dropping इवेंट में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max लॉन्च कर सकता है. लॉन्च से पहले इस सीरीज के फोन्स के फीचर्स और कीमत से जुड़ी कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं. अगर आप iPhone 17 या iPhone 17 Pro खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए.

कितनी होगी iPhone 17 की कीमत?

iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर फैन्स काफी उत्साहित हैं. इसी बीच नई सीरीज के फोन्स की कीमत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार लॉन्च होने वाला iPhone 17 और iPhone 17 Pro सीरीज पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 और iPhone 16 Pro के मुकाबले करीब 50 डॉलर यानी लगभग 4,400 रुपये महंगी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नए iPhone 17 सीरीज के सभी मॉडल iPhone 16 सीरीज की तुलना में थोड़े महंगे हो सकते हैं. भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत लगभग 849 डॉलर यानी 84,900 रुपये के आस पास हो सकती है, वहीं आमतौर पर iPhone की शुरुआती कीमत 799 डॉलर यानी लगभग 79,900 रुपये होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि iPhone 17 Pro के शुरुआती वेरिएंट में 256GB स्टोरेज ही मिलेगा और 128GB वेरिएंट इस मॉडल में नहीं मिलेगा. इससे भी इन फोन्स की कीमत काफी बढ़ सकती है. हालांकि iPhone 17 सीरीज के बेस मॉडल में 128GB वेरिएंट मौजूद हो सकता है.

iPhone 17 Pro की संभावित कीमत जान लीजिए

रिपोर्ट के अनुसार iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत करीब 1,049 डॉलर यानी 1,24,900 रुपये हो सकती है. वहीं बीते साल लॉन्च हुए iPhone 16 Pro की शुरुआती कीमत 999 डॉलर यानी लगभग 89,900 रुपये थी. इस बार iPhone 17 Pro में 256GB वाला शुरुआती वेरिएंट मिलेगा जो इसकी कीमत को और बढ़ा सकता है. वहीं, iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत लगभग 1,249 डॉलर यानी करीब 1,64,000 रुपये हो सकती है. पिछले साल iPhone 16 Pro Max की कीमत 1,199 डॉलर यानी लगभग 1,44,900 रुपये थी.

ये भी पढे़ंः Samsung ने मार्केट में उतारा नया Galaxy Book 5, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए इस लैपटॉप में मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

iPhone 17 Air की तैयारी

एप्पल इस साल iPhone 17 सीरीज में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. कंपनी ने इस बार Plus मॉडल को शामिल न करने का फैसला किया है और इसकी जगह नया iPhone 17 Air पेश किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा और इसका सीधा मुकाबला Samsung Galaxy S25 Edge से होने वाला है. खास बात यह है कि iPhone 17 Air पूरी तरह से पोर्टलेस होगा, यानी इसमें न तो सिम स्लॉट मिलेगा और न ही चार्जिंग पोर्ट.