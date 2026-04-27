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Hindi NewsटेकiPhone 17 सिर्फ ₹24,338 में! फ्लाइट टिकट भी मिलेगी फ्री, शख्स का तगड़ा जुगाड़ देख इंटरनेट भी हैरान

iPhone 17 सिर्फ ₹24,338 में! फ्लाइट टिकट भी मिलेगी फ्री, शख्स का तगड़ा जुगाड़ देख इंटरनेट भी हैरान

एक रेडिट यूजर ने बैंक ऑफर्स, स्टोर डिस्काउंट, GST बेनेफिट्स और पुराने iPhone 15 को एक्सचेंज करके ₹82,900 वाले iPhone 17 को प्रभावी रूप से सिर्फ ₹24,338 में खरीद लिया. इतना ही नहीं, iPlanet और Indigo की पार्टनरशिप के जरिए मिले 'ब्लू चिप्स' से उसने दिल्ली-चेन्नई की दो फ्लाइट टिकट्स भी मुफ्त में हासिल कर लीं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:03 AM IST
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Reddit पर एक यूजर का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसने iPhone 17 को सिर्फ ₹24,338 में खरीदा.
Reddit पर एक यूजर का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसने iPhone 17 को सिर्फ ₹24,338 में खरीदा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक यूजर का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसने iPhone 17 को सिर्फ ₹24,338 में खरीदा. जबकि इस फोन की मार्केट कीमत करीब ₹82,900 बताई जा रही है. यह सुनकर कई लोग हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ. यूजर के मुताबिक, उसने कई तरह के डिस्काउंट, कैशबैक, GST बेनिफिट और पुराने फोन को बेचकर यह कीमत हासिल की. यह कोई एक ऑफर नहीं था, बल्कि कई स्मार्ट स्टेप्स का कॉम्बिनेशन था.

डिस्काउंट और कैशबैक से कीमत में बड़ी कटौती

यूजर ने बताया कि सबसे पहले उसने बैंक ऑफर्स का फायदा उठाया. उसे ICICI Bank कार्ड से ₹3,000 का डिस्काउंट मिला और स्टोर की तरफ से ₹2,000 की छूट दी गई. इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड से ₹1,532 का कैशबैक भी मिला. इन सभी ऑफर्स के बाद iPhone 17 की कीमत ₹82,900 से घटकर ₹76,368 हो गई. यानी सिर्फ ऑफर्स के जरिए ही करीब ₹6,500 की बचत हो गई.

पुराने iPhone को बेचकर और बचत

इसके बाद यूजर ने अपना पुराना iPhone 15 (256GB वेरिएंट) बेच दिया, जो लगभग 25 महीने पुराना था. उसे इस फोन के बदले ₹40,000 मिले. इससे नए iPhone की लागत ₹76,368 से घटकर ₹36,368 रह गई. यानी पुराने फोन का सही इस्तेमाल करके उसने बड़ी बचत कर ली.

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GST बेनिफिट ने कर दिया खेल पूरा

यूजर ने बताया कि उसने इस खरीद पर 18% GST का क्लेम भी किया, जो लगभग ₹12,000 के आसपास बैठता है. इस GST एडजस्टमेंट के बाद iPhone 17 की फाइनल कीमत करीब ₹24,338 रह गई. यानी अगर सही तरीके से GST और टैक्स बेनिफिट का इस्तेमाल किया जाए, तो महंगे गैजेट्स भी काफी सस्ते पड़ सकते हैं.

बोनस में मिले फ्लाइट पॉइंट्स

यूजर को इस डील में एक और फायदा मिला. iPlanet और IndiGo की पार्टनरशिप के चलते उसे करीब 24,000 “Blue Chips” पॉइंट्स मिले. इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वह IndiGo app पर फ्लाइट बुक कर सकता है. यूजर के अनुसार, इससे वह कम से कम 2 चेन्नई-दिल्ली या 4 छोटे रूट्स की फ्लाइट बुक कर सकता है.

Apple Care भी सस्ते में मिला

यूजर ने AppleCare+ भी खरीदा, जिसकी असली कीमत ₹14,900 थी. स्टोर डिस्काउंट और कैशबैक के बाद यह ₹10,355 में पड़ा. फिर GST क्लेम के बाद इसकी कीमत लगभग ₹8,355 रह गई.

लोगों की प्रतिक्रिया: इंटरनेट हुआ इंप्रेस

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, लोगों ने इस स्मार्ट रणनीति की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि यह नया फोन खरीदने का सबसे सही तरीका है. एक यूजर ने लिखा कि अगर Blue Chips को भी जोड़ दें, तो यह डील लगभग फ्री जैसी हो जाती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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