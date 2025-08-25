iPhone 17 launch: कोलकाता या हैदराबाद नहीं... इस शहर में खुलेगा Apple का चौथा स्टोर!

Apple भारत में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी कड़ी में कंपनी अब महाराष्ट्र के पुणे शहर में अपना पहला ऑफिशियल Apple Store खोलने जा रही है. यह स्टोर KOPA Mall, Koregaon Park में अगले हफ्ते खुल सकता है. बताया जा रहा है कि यह स्टोर लगभग 10,000 वर्ग फुट में फैला होगा और यह भारत का चौथा एक्सक्लूसिव Apple Store होगा.

मुंबई और दिल्ली के बाद अब पुणे

Apple ने भारत में पहले मुंबई और दिल्ली में अपने प्रीमियम रिटेल स्टोर खोले थे. इसके बाद कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि वह बेंगलुरु में Apple Hebbal Store 2 सितंबर 2025 को लॉन्च करेगी. यानी जल्द ही मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे – इन चार शहरों में कंपनी के ऑफिशियल स्टोर्स मौजूद होंगे.

स्टोर लॉन्च पर खास मेहमान

रिपोर्ट्स के अनुसार, पुणे के इस नए स्टोर के लॉन्च पर Apple के टॉप एग्जीक्यूटिव्स (अमेरिका से आए अधिकारी) मौजूद रह सकते हैं. इसका खास कारण यह भी है कि यह इवेंट Apple के ग्लोबल इवेंट (9 सितंबर) से कुछ ही दिन पहले होगा, जिसमें कंपनी अपना नया iPhone लॉन्च करने वाली है. ऐसे में लॉन्चिंग इवेंट का माहौल और भी खास होने वाला है.

बेंगलुरु में भी धमाकेदार लॉन्च

Apple ने कन्फर्म किया है कि वह अपना तीसरा रिटेल स्टोर Apple Hebbal, Bengaluru में 2 सितंबर 2025 को खोलेगी. यह स्टोर Phoenix Mall of Asia, Bellary Road, Byatarayanapura में होगा. इसकी जानकारी कंपनी ने अपनी ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर भी डाल दी है.

Apple Store में क्या मिलेगा?

Apple Hebbal Store और पुणे स्टोर दोनों में ही ग्राहकों को वही प्रीमियम अनुभव मिलेगा जो मुंबई और दिल्ली में है. इनमें शामिल हैं:

• Apple Specialists – प्रोडक्ट्स खरीदने और गाइड करने के लिए.

• Genius Bar – टेक्निकल सपोर्ट और रिपेयर सर्विस के लिए.

• Today at Apple Sessions – क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी वर्कशॉप्स के लिए.

• Free Engraving Service – नए प्रोडक्ट्स पर नाम/मैसेज लिखवाने का मौका.

भारत में Apple की ग्रोथ स्ट्रैटेजी

Apple पिछले कुछ सालों से भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. कंपनी ने भारत में लोकल iPhone प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो और भारतीय बाजार में तेजी से ग्रोथ मिल सके. पुणे और बेंगलुरु में नए स्टोर्स खोलना इस रणनीति का ही हिस्सा है.

आगे किन शहरों में खुलेगा Apple Store?

फिलहाल Apple ने पुणे और बेंगलुरु के स्टोर्स की आधिकारिक जानकारी दे दी है. अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कंपनी चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे अन्य मेट्रो शहरों में भी अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स लॉन्च करेगी.

Q1. पुणे में Apple Store कब खुलेगा?

पुणे का Apple Store सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में KOPA Mall, Koregaon Park में खुल सकता है.

Q2. Apple Hebbal Store कहां है?

यह स्टोर Phoenix Mall of Asia, Bellary Road, Bengaluru में है और 2 सितंबर 2025 को लॉन्च होगा.

Q3. Apple Store में क्या खास सेवाएं मिलेंगी?

यहां आपको Apple Specialists, Genius Bar, Today at Apple Sessions और Free Engraving Service जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी.