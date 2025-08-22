iPhone 17 Launch Date: Apple ने गलती से बता दी तारीख, देखकर झूम उठेंगे फैन्स; कहेंगे- वाह! मौज कर दी

iPhone 17 Launch Date: Apple के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन का इंतजार खत्म होने वाला है. एक गलती से हुई लीक ने iPhone 17 सीरीज की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने Apple TV ऐप पर गलती से एक इवेंट इनवाइट पोस्ट कर दिया, जिसमें लॉन्च डेट 9 सितंबर बताई गई. हालांकि कुछ ही देर बाद इस पोस्ट को हटा लिया गया, लेकिन तब तक यह इंटरनेट पर फैल चुका था.

गलती से लीक हुई लॉन्च डेट

इस इनवाइट में बैकग्राउंड में पर्पल रेज (बैंगनी किरणें) और बीच में Apple का लोगो दिख रहा था. टेक एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि यह डिजाइन कुछ हद तक MacBook Air वॉलपेपर जैसा है. इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार Apple iPhone सीरीज में पहली बार iPhone 17 Air मॉडल भी शामिल करेगा.

EXCLUSIVE!! Apple accidentally added the 2025 September 9th iPhone event invite to the AppleTV App before promptly taking it down. The design is reminiscent of the OG MacBook Air wallpaper, likely a hint towards the new iPhone 17 Air. pic.twitter.com/b9qLYTfZJC — AppleLeaker (@LeakerApple) August 21, 2025

Apple आमतौर पर अगस्त के आखिर में अपने iPhone इवेंट की तारीख घोषित करता है. ऐसे में इतनी जल्दी इनवाइट का दिखना शायद गलती थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि 9 सितंबर की डेट लगभग कन्फर्म है.

iPhone 17 सीरीज में क्या-क्या होगा?

इस बार iPhone 17 सीरीज में चार मॉडल आने की उम्मीद है –

• iPhone 17

• iPhone 17 Air

• iPhone 17 Pro

• iPhone 17 Pro Max

सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 17 Air की हो रही है. इसे Plus मॉडल की जगह लाया जाएगा और यह ज्यादा स्लिम और हल्का डिजाइन लेकर आएगा.

Pro मॉडल्स में बेहतर कैमरे, ज्यादा स्मूद डिस्प्ले और लेटेस्ट फास्ट चिपसेट देखने को मिल सकते हैं. इसके साथ ही, बैटरी एफिशिएंसी और AI-आधारित फीचर्स (iOS 19 का हिस्सा) पर भी फोकस रहेगा.

कीमत कितनी होगी?

लीक्स के मुताबिक कीमतें इस तरह हो सकती हैं –

• iPhone 17 Air – लगभग $949 (करीब ₹94,900)

• iPhone 17 Pro – लगभग $1,049 (करीब ₹1,21,900)

• iPhone 17 Pro Max – लगभग $1,249 (करीब ₹1,39,900)

यह साफ है कि नया Air मॉडल कीमत में Plus से थोड़ा महंगा होगा, लेकिन डिजाइन और लुक में ज्यादा प्रीमियम फील देगा.

क्या यह लीक असली थी या मार्केटिंग ट्रिक?

यह अभी तक साफ नहीं है कि Apple ने गलती से इनवाइट पोस्ट किया था या फिर यह एक सोची-समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी ताकि लोगों में उत्सुकता बढ़े. लेकिन अब इतना तय है कि Apple 9 सितंबर को ही iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर सकता है.

FAQs

Q1. iPhone 17 सीरीज कब लॉन्च होगी?

Ans: लीक के अनुसार, Apple 9 सितंबर 2025 को लॉन्च इवेंट कर सकता है.

Q2. iPhone 17 Air क्या होगा?

Ans: iPhone 17 Air एक नया मॉडल होगा, जो Plus की जगह आएगा और ज्यादा स्लिम डिजाइन के साथ मिलेगा.

Q3. भारत में iPhone 17 Pro की कीमत कितनी होगी?

Ans: iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत लगभग ₹1,21,900 हो सकती है.

Q4. नए iPhone में कौन से फीचर्स मिल सकते हैं?

Ans: बेहतर कैमरा, फास्ट प्रोसेसर, बैटरी एफिशिएंसी और AI-पावर्ड फीचर्स (iOS 19) शामिल हो सकते हैं.