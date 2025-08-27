iPhone 17 Launch Date Announce: Apple ने कर दिया ऐलान, 9 सितंबर को होगी लॉन्चिंग!
Advertisement
trendingNow12897986
Hindi Newsटेक

iPhone 17 Launch Date Announce: Apple ने कर दिया ऐलान, 9 सितंबर को होगी लॉन्चिंग!

iPhone 17 Series Launch Date: Apple के नए आईफोन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. ऐपल ने अपने बहुचर्चित इवेंट का ऐलान कर दिया है. इस बार यह इवेंट 9 सितंबर को होगा और इसका नाम रखा गया है Awe Dropping. इस इवेंट में लोगों की निगाहें खासतौर पर iPhone 17 सीरीज के अलावा अन्य डिवाइसेज लॉन्च किए जा सकते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 Launch Date Announce: Apple ने कर दिया ऐलान, 9 सितंबर को होगी लॉन्चिंग!

iPhone 17 Series Launch Date: Apple के नए आईफोन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. ऐपल ने अपने बहुचर्चित इवेंट का ऐलान कर दिया है. इस बार यह इवेंट 9 सितंबर को होगा और इसका नाम रखा गया है Awe Dropping. इस इवेंट में लोगों की निगाहें खासतौर पर iPhone 17 सीरीज के अलावा अन्य डिवाइसेज लॉन्च हो सकते हैं. हर साल की तरह इस बार भी ऐपल  अपने नए फीचर्स और इनोवेशन से यूजर्स को तोहफा देने के लिए तैयार है.

Apple अपने Awe Dropping इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर सकती है, जिसमें नया iPhone 17 Air मॉडल भी शामिल हो सकता है. यह मॉडल अब तक के सबसे पतले आईफोन में से एक होगा. ये फोन लॉन्च इवेंट के कुछ दिन बाद रीडिजाइंड iOS 26 यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध हो सकते हैं, जिसे WWDC 2025 में दिखाया गया था. Apple Watch Series 11 और AirPods Pro 3 की बी लॉन्चिंग इसी इवेंट में होने की उम्मीद है.

कैसे देखें Apple का इवेंट
कंपनी ने जो इनवाइट शेयर किया है उसके अनुसार इस इवेंट को 9 सितंबर को सुबह 10 बजे PT यानी भारत में भारत में रात 10:30 बजे IST से शुरू होगा. यह भी एक वर्चुअल इवेंट होगा जिसे आप  YouTube, Apple TV+ ऐप और Apple.com वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.इवेंट सिर्फ हार्डवेयर लॉन्च तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ऐपल अपनी AI स्ट्रैटेजी पर भी फोकस करने वाला है. CEO टिम कुक पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में AI को और डीपली इंटीग्रेट करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ये भी पढ़ेंः अब चार्जिंग की टेंशन खत्म! OnePlus के नए ईयरबड्स देंगे 54 घंटे तक बैकअप, म्यूजिक और गेमिंग दोनों का मजा होगा डबल

इवेंट में ये फोन हो सकते हैं लॉन्च
रिपोर्ट्स के अनुसार Apple iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की इस इवेंट में लॉन्चिंग हो सकती है. इस साल Apple iPhone 17 Air की लॉन्चिंग होने की उम्मीद है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये पिछले साल के iPhone 16 Plus की जगह पर लाया जा रहा है और इसका डिजाइन बहुत ही अलग होगा.

कितनी होगी कीमत? 
वहीं बात करें iPhone 17 सीरीज की कीमत की तो यह Apple इवेंट के बाद ऐलान की जाएगी. रिटेल लॉन्च आम तौर पर इवेंट के कुछ सप्ताह बाद होता है. भारत में कीमतों और प्री-ऑर्डर की जानकारी Apple के ऑफिशियल इवेंट के बाद आएंगी.

ऐपल वॉच की भी हो सकती है लॉन्चिंग
कंपनी इस बार Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 और नया SE वर्जन भी लॉन्च कर सकती है. इनके डिजाइन और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स को पहले से बेहतर बनाया जाएगा.
इसके साथ ही इस इवेंट में AirPods Pro 3 की भी लॉन्चिंग हो सकती है. ये नया TW हेडसेट एक नए चिप के साथ आ सकता है, जिससे बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिले. साथ ही बेहतर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ भी मिले. इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी सपोर्ट मिल सकता है.

ये भी पढ़ेंः नौकरी की टेंशन खत्म! AI 7 तरीकों से आपको बनाएगा सुपरस्मार्ट, ऐसे बनाएं AI को अपना 'बेस्ट फ्रेंड'

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17 launch dateiPhone 17iPhone 17 Air Model

Trending news

'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
DNA Analysis
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
DNA Analysis
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
;