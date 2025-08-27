iPhone 17 Launch Date Announce: Apple ने कर दिया ऐलान, 9 सितंबर को होगी लॉन्चिंग!

iPhone 17 Series Launch Date: Apple के नए आईफोन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. ऐपल ने अपने बहुचर्चित इवेंट का ऐलान कर दिया है. इस बार यह इवेंट 9 सितंबर को होगा और इसका नाम रखा गया है Awe Dropping. इस इवेंट में लोगों की निगाहें खासतौर पर iPhone 17 सीरीज के अलावा अन्य डिवाइसेज लॉन्च हो सकते हैं. हर साल की तरह इस बार भी ऐपल अपने नए फीचर्स और इनोवेशन से यूजर्स को तोहफा देने के लिए तैयार है.

Apple अपने Awe Dropping इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर सकती है, जिसमें नया iPhone 17 Air मॉडल भी शामिल हो सकता है. यह मॉडल अब तक के सबसे पतले आईफोन में से एक होगा. ये फोन लॉन्च इवेंट के कुछ दिन बाद रीडिजाइंड iOS 26 यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध हो सकते हैं, जिसे WWDC 2025 में दिखाया गया था. Apple Watch Series 11 और AirPods Pro 3 की बी लॉन्चिंग इसी इवेंट में होने की उम्मीद है.

कैसे देखें Apple का इवेंट

कंपनी ने जो इनवाइट शेयर किया है उसके अनुसार इस इवेंट को 9 सितंबर को सुबह 10 बजे PT यानी भारत में भारत में रात 10:30 बजे IST से शुरू होगा. यह भी एक वर्चुअल इवेंट होगा जिसे आप YouTube, Apple TV+ ऐप और Apple.com वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.इवेंट सिर्फ हार्डवेयर लॉन्च तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ऐपल अपनी AI स्ट्रैटेजी पर भी फोकस करने वाला है. CEO टिम कुक पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में AI को और डीपली इंटीग्रेट करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

ये भी पढ़ेंः अब चार्जिंग की टेंशन खत्म! OnePlus के नए ईयरबड्स देंगे 54 घंटे तक बैकअप, म्यूजिक और गेमिंग दोनों का मजा होगा डबल

इवेंट में ये फोन हो सकते हैं लॉन्च

रिपोर्ट्स के अनुसार Apple iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की इस इवेंट में लॉन्चिंग हो सकती है. इस साल Apple iPhone 17 Air की लॉन्चिंग होने की उम्मीद है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये पिछले साल के iPhone 16 Plus की जगह पर लाया जा रहा है और इसका डिजाइन बहुत ही अलग होगा.

कितनी होगी कीमत?

वहीं बात करें iPhone 17 सीरीज की कीमत की तो यह Apple इवेंट के बाद ऐलान की जाएगी. रिटेल लॉन्च आम तौर पर इवेंट के कुछ सप्ताह बाद होता है. भारत में कीमतों और प्री-ऑर्डर की जानकारी Apple के ऑफिशियल इवेंट के बाद आएंगी.

ऐपल वॉच की भी हो सकती है लॉन्चिंग

कंपनी इस बार Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 और नया SE वर्जन भी लॉन्च कर सकती है. इनके डिजाइन और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स को पहले से बेहतर बनाया जाएगा.

इसके साथ ही इस इवेंट में AirPods Pro 3 की भी लॉन्चिंग हो सकती है. ये नया TW हेडसेट एक नए चिप के साथ आ सकता है, जिससे बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिले. साथ ही बेहतर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ भी मिले. इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी सपोर्ट मिल सकता है.

ये भी पढ़ेंः नौकरी की टेंशन खत्म! AI 7 तरीकों से आपको बनाएगा सुपरस्मार्ट, ऐसे बनाएं AI को अपना 'बेस्ट फ्रेंड'