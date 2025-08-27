FAQ: कब, कहां और कैसे लॉन्च होगा iPhone 17? क्या आएगा सबसे पतला आईफोन? सबकुछ जानिए यहां
Hindi Newsटेक

FAQ: कब, कहां और कैसे लॉन्च होगा iPhone 17? क्या आएगा सबसे पतला आईफोन? सबकुछ जानिए यहां

Apple iPhone 17 सीरीज के साथ-साथ नए Apple Watch मॉडल्स भी पेश करने वाली है. आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी हर जानकारी FAQ स्टाइल में.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:59 AM IST
FAQ: कब, कहां और कैसे लॉन्च होगा iPhone 17? क्या आएगा सबसे पतला आईफोन? सबकुछ जानिए यहां

Apple event 2025: Apple ने आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2025 को अपना अगला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट तय किया है. यह इवेंट हमेशा की तरह Apple Park, Cupertino से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. इस बार कंपनी iPhone 17 सीरीज के साथ-साथ नए Apple Watch मॉडल्स भी पेश करने वाली है. आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी हर जानकारी FAQ स्टाइल में.

iPhone 17 सीरीज में कितने मॉडल लॉन्च होंगे?
Apple इस बार कुल चार मॉडल लॉन्च करने वाला है-
1. iPhone 17 (स्टैंडर्ड वर्जन)
2. iPhone 17 Air (पतला और हल्का डिजाइन)
3. iPhone 17 Pro
4. iPhone 17 Pro Max

लीक के अनुसार, इन फोन्स में नया कैमरा आइलैंड डिजाइन, बेहतर कैमरा क्वालिटी और AI फीचर्स का डीप इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा.

iPhone 17 Air में क्या खास होगा?
iPhone 17 Air को खासतौर पर स्लिम और लाइटवेट डिजाइन के लिए तैयार किया गया है. यह उन यूजर्स के लिए होगा जो हल्के और प्रीमियम लुक वाले फोन पसंद करते हैं.

iPhone 17 Pro और Pro Max में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा?
Pro वेरिएंट्स में हमेशा की तरह हाई-एंड फीचर्स मिलेंगे, जैसे –
• एडवांस कैमरा सिस्टम
• बेहतर परफॉर्मेंस के लिए नया चिपसेट
• AI बेस्ड फीचर्स जैसे स्मार्ट फोटो एडिटिंग और पर्सनल असिस्टेंट इंप्रूवमेंट
• बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले

क्या इस इवेंट में सिर्फ iPhone ही लॉन्च होंगे?
नहीं. iPhone 17 सीरीज के साथ Apple अपने Apple Watch लाइनअप को भी अपडेट करने वाला है.

कौन-कौन से Apple Watch मॉडल आ सकते हैं?
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार तीन मॉडल्स पेश होंगे –
1. Apple Watch Ultra 3 – आउटडोर और एडवेंचर लवर्स के लिए अपग्रेडेड फीचर्स
2. Apple Watch Series 11 – रेगुलर यूजर्स के लिए मेनस्ट्रीम मॉडल
3. Apple Watch SE (2025) – बजट फ्रेंडली वर्जन, जिसमें हेल्थ और फिटनेस फीचर्स होंगे

इस बार Apple का फोकस क्या होगा?
Apple इस बार AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर बड़ा दांव लगा रहा है. कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में AI ही यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा. यही वजह है कि iPhone और Apple Watch दोनों में AI इंटीग्रेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा.

iPhone 17 सीरीज की प्री-ऑर्डर और उपलब्धता कब होगी?
लॉन्च इवेंट के कुछ ही दिनों बाद प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे. उम्मीद है कि सितंबर के आखिर तक पहले बैच के iPhone 17 ग्राहकों तक पहुंच जाएंगे.

Apple के लिए यह इवेंट क्यों अहम है?
क्योंकि iPhone अभी भी Apple की आधी से ज्यादा कमाई का मुख्य स्रोत है. साथ ही, Samsung, Google और चीनी ब्रांड्स से मिल रही टक्कर के बीच Apple को अपने प्रोडक्ट्स को और आकर्षक बनाना होगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

iPhone 17 launch

;