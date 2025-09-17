सस्ता नहीं बहुत सस्ता मिलेगा आईफोन 17, जानिए रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और विजय सेल्स पर ऑफर्स
एप्पल ने ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर्स पेश किए हैं, जिनमें कैशबैक, इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई शामिल हैं. जानिए रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और विजय सेल्स पर ऑफर्स.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:47 PM IST
iPhone 17 Launch Day Offers: Apple ने आखिरकार भारत में अपनी iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है. इस बार कंपनी ने ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर्स पेश किए हैं, जिनमें कैशबैक, इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई शामिल हैं. भारत में लॉन्च के साथ ही कई बड़े रिटेल और बैंक पार्टनर्स ने ग्राहकों के लिए खास स्कीमें शुरू कर दी हैं.

Ingram Micro India के ऑफर्स
iPhone 17 खरीदने वालों के लिए Ingram Micro India सबसे आकर्षक ऑफर्स लेकर आया है. यहां ग्राहक 24 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठा सकते हैं. इसके अलावा 7,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. iPhone 17 पर छह महीने की नो-कॉस्ट EMI के साथ 6,000 रुपये कैशबैक मिलेगा. वहीं iPhone 17 Pro, Pro Max और Air मॉडल पर इसी EMI प्लान में 4,000 रुपये का कैशबैक ऑफर है.

इसी के साथ कंपनी ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ ‘iPhone for Life’ प्रोग्राम भी दे रही है. इस स्कीम में आपको फोन की कीमत का 75% EMI में 24 महीने तक चुकाना होगा और आखिरी में बाकी 25% रकम एक साथ देने या फिर गारंटीड 25% बायबैक का फायदा उठाने का विकल्प मिलेगा.

एप्पल एक्सेसरीज पर भी ऑफर्स
Apple ने इस बार iPhone 17 सीरीज के साथ एक्सेसरीज पर भी खास डिस्काउंट रखा है. अगर आप Apple Watch Ultra 3 खरीदते हैं तो 3,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा. वहीं Apple Watch Series 11 पर 2,500 रुपये और Apple Watch SE 3 या AirPods Pro 3 पर 2,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है. इन सभी ऑफर्स का फायदा छह महीने की नो-कॉस्ट EMI पर लिया जा सकता है.

Croma के ऑफर्स
Croma ने ग्राहकों को 6,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देने की घोषणा की है. इसके अलावा यहां भी छह महीने की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प है. चूंकि Croma के पूरे देश में 500 से ज्यादा स्टोर्स हैं और एक भरोसेमंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, इसलिए ग्राहकों के लिए iPhone 17 खरीदना काफी आसान हो जाता है.

Vijay Sales की स्कीमें
Vijay Sales भी ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर्स लेकर आया है. यहां iPhone 17 (256GB) पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट और iPhone 17 Pro, Pro Max और 2TB मॉडल पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा 24 महीने की EMI सिर्फ 4,471 रुपये प्रति माह से शुरू हो रही है. अगर आप SBI कार्ड यूजर हैं और iPhone Air खरीदना चाहते हैं तो आपको 4,000 रुपये का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा.

Reliance Digital का ऑफर
Reliance Digital ने भी iPhone 17 सीरीज पर शानदार ऑफर्स पेश किए हैं. इसमें कैशबैक, बैंक ऑफर्स और प्री-ऑर्डर बेनिफिट्स शामिल हैं. Reliance का ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क काफी बड़ा है, जिससे ग्राहकों को मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी आसानी से फोन मिल सकेगा.

लॉन्च डेट और उपलब्धता
भारत में iPhone 17 सीरीज 19 सितंबर 2025 से उपलब्ध होगी. इतने सारे डिस्काउंट और EMI ऑफर्स के साथ iPhone 17 खरीदना अब ग्राहकों के लिए और भी आसान हो गया है. चाहे आप ऑनलाइन खरीदारी करें या किसी बड़े रिटेल स्टोर से, आपको हर जगह आकर्षक डील्स मिलेंगी.

