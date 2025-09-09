Apple Event Today: iPhone 17 Series में 1,2,3 नहीं... मिल सकते हैं ये 17 फीचर्स, लॉन्च से पहले जानिए

Trending Photos
Apple Event Today, iPhone 17 Series Launch: आज रात 10:30 बजे से होने वाले Apple के “Awe Dropping” Event 2025 में iPhone 17 Series को लॉन्च किया जाएगा. रिपोर्ट्स और लीक्स के आधार पर कहा जा रहा है कि इस बार Apple कई बड़े बदलाव कर सकता है. सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air शामिल होने की संभावना है. आइए जानते हैं वे 17 Expected Features, जो इस बार iPhone 17 Series को खास बना सकते हैं.
1. Ultra-Thin iPhone 17 Air
उम्मीद है कि iPhone 17 Air अब तक का सबसे पतला iPhone होगा, जिसकी मोटाई करीब 5.5mm हो सकती है.
2. Aluminium Frame in Pro Models
Pro Models में Titanium की जगह हल्के और मजबूत Aluminium Frame मिलने की उम्मीद है.
3. नया Camera Bar Design
iPhone 17 Pro Models में पारंपरिक Square Bump की जगह Camera Bar Design आ सकता है.
4. 120Hz ProMotion in Standard Model
संभावना है कि इस बार स्टैंडर्ड iPhone 17 में भी 120Hz ProMotion Display दिया जाएगा.
5. 6.3-inch Display Size
Base iPhone 17 का डिस्प्ले बड़ा होकर 6.3-inch हो सकता है.
6. Anti-Glare Display Coating
Pro Models में Anti-Glare Coating मिलने की उम्मीद है, जिससे धूप में भी स्क्रीन क्लियर दिखे.
7. ज्यादा Brightness और Color Accuracy
पूरी सीरीज़ में बेहतर Brightness और Color Accuracy होने की संभावना है.
8. A19 और A19 Pro Chipset
स्टैंडर्ड मॉडल्स में A19 Chip और Pro Models में A19 Pro Processor देखने को मिल सकता है.
9. Apple का अपना C1 Modem
रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 17 Air में Apple का पहला इन-हाउस C1 Modem आ सकता है.
10. In-house Wi-Fi Chip
नए iPhone 17 Series में Apple का खुद का Wi-Fi Chip आने की उम्मीद है.
11. eSIM Only iPhone 17 Air
iPhone 17 Air को पूरी तरह से eSIM-only बनाया जा सकता है, जिसमें SIM स्लॉट नहीं होगा.
12. 48MP Telephoto Lens
Pro Models में Telephoto कैमरा अपग्रेड होकर 48MP का हो सकता है.
13. Variable Aperture Technology
Pro Models में Variable Aperture Lens मिलने की संभावना है.
14. Multi-Camera Video Recording
iPhone 17 Pro Series में Front और Rear दोनों कैमरों से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिल सकती है.
15. 24MP Front Camera
सभी मॉडल्स में 24MP Front Camera आने की उम्मीद है, जो Selfies और Video Calls को बेहतर बनाएगा.
16. Advanced Computational Photography
A19 Chip की मदद से iPhone 17 Series में बेहतर Low-Light और HDR Photography देखने को मिल सकती है.
17. Cross-Body Strap Case
Apple इस बार iPhone 17 Series के लिए नया Cross-Body Strap Case भी लॉन्च कर सकता है.