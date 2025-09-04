iPhone 17 launch memes: लीक हुए डिजाइन ने मचाया हड़कंप, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स; ठहाके मारकर हंसेंगे
Advertisement
trendingNow12908201
Hindi Newsटेक

iPhone 17 launch memes: लीक हुए डिजाइन ने मचाया हड़कंप, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स; ठहाके मारकर हंसेंगे

इन लीक को देखकर सोशल मीडिया पर लोग मजे लेने से पीछे नहीं हटे. ट्विटर (अब X) और इंस्टाग्राम पर iPhone 17 को लेकर ऐसे मजेदार मीम्स बन रहे हैं कि आप पढ़कर हंसी रोक नहीं पाएंगे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 launch memes: लीक हुए डिजाइन ने मचाया हड़कंप, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स; ठहाके मारकर हंसेंगे

iPhone 17 Memes: Apple जब भी नया iPhone लाता है, लोगों में उत्साह चरम पर होता है. इस बार भी iPhone 17 सीरीज को लेकर दुनिया भर में चर्चा है. हालांकि लॉन्च से पहले ही इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़े लीक सामने आ चुके हैं. इन लीक को देखकर सोशल मीडिया पर लोग मजे लेने से पीछे नहीं हटे. ट्विटर (अब X) और इंस्टाग्राम पर iPhone 17 को लेकर ऐसे मजेदार मीम्स बन रहे हैं कि आप पढ़कर हंसी रोक नहीं पाएंगे.

मीम्स से भरा इंटरनेट
लीक्ड iPhone 17 डिजाइन को देखकर कुछ लोग कह रहे हैं- “Apple हर साल वही फोन कॉपी-पेस्ट कर देता है.” वहीं कुछ पुराने मजाक भी लौट आए जैसे- “नए iPhone के साथ पुराने मॉडल स्लो हो जाएंगे.”
• कई यूजर्स ने iPhone 17 Air के पतले डिजाइन को चुटकी लेते हुए कहा – “इतना पतला फोन है, कहीं हवा में उड़ न जाए.”
• किसी ने कैमरा हंप का मजाक उड़ाते हुए लिखा – “ये फोन नहीं, छोटा सा DSLR लग रहा है.”
• वहीं कुछ ने eSIM-only फीचर पर तंज कसते हुए कहा – “अब तो Apple सिम स्लॉट भी बेचकर अलग से पैसे कमाएगा.”

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

इन मीम्स ने सोशल मीडिया पर मजेदार माहौल बना दिया है.

iPhone 17 सीरीज में क्या खास हो सकता है?
लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 17 सीरीज में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं –
1. नया और पतला डिजाइन – Apple reportedly एक नया iPhone 17 Air लाने की तैयारी कर रहा है, जो अब तक का सबसे पतला iPhone हो सकता है.
2. कैमरा हंप डिजाइन – iPhone 17 सीरीज में कैमरा सेटअप अब एक rectangular hump में होगा, जिससे यह पिछले मॉडल्स से अलग दिखेगा.
3. eSIM-Only पॉलिसी – अमेरिका के बाद अब कई देशों (खासतौर पर यूरोप) में iPhone 17 से SIM कार्ड स्लॉट हटाया जा सकता है.
4. शक्तिशाली प्रोसेसर – इसमें नया A19 चिपसेट मिलने की संभावना है, जो परफॉर्मेंस और स्पीड को काफी बेहतर करेगा.
5. कैमरा अपग्रेड – खासकर Pro मॉडल्स में टेलीफोटो लेंस और जूम क्षमता को अपग्रेड किया जा सकता है.
6. बैटरी टेक्नोलॉजी – रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 17 में नई बैटरी टेक्नोलॉजी दी जा सकती है जिससे बैकअप और बेहतर होगा.

लॉन्च से पहले ही चर्चा का विषय
हर बार की तरह इस बार भी Apple ने आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन लीक और अफवाहों ने ही इंटरनेट पर माहौल बना दिया है. मीम्स और जोक्स ने iPhone 17 को लॉन्च से पहले ही सोशल मीडिया स्टार बना दिया है.

iPhone 17 memes, iPhone 17 design leaks, iPhone 17 Air, Apple iPhone 17 launch, iPhone 17 funny reactions, iPhone 17 मीम्स, iPhone 17 डिजाइन लीक, iPhone 17 एयर, iPhone 17 लॉन्च, iPhone 17 मजेदार रिएक्शन

FAQ

Q1. iPhone 17 कब लॉन्च होगा?
Apple ने अभी लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2025 के अंत तक पेश किया जाएगा.

Q2. iPhone 17 का सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा?
इसमें नया पतला डिजाइन, eSIM-only फीचर और अपग्रेडेड कैमरा मिल सकता है.

Q3. iPhone 17 Air क्या है?
यह एक अल्ट्रा-थिन मॉडल बताया जा रहा है, जो Apple की सबसे स्लिम स्मार्टफोन कैटेगरी का हिस्सा होगा.

Q4. सोशल मीडिया पर iPhone 17 क्यों ट्रेंड कर रहा है?
इसके लीक्ड डिजाइन और फीचर्स को लेकर लोग मजेदार मीम्स और जोक्स बना रहे हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17

Trending news

खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
SpiceJet
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
;