iPhone 17 launch memes: लीक हुए डिजाइन ने मचाया हड़कंप, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स; ठहाके मारकर हंसेंगे

iPhone 17 Memes: Apple जब भी नया iPhone लाता है, लोगों में उत्साह चरम पर होता है. इस बार भी iPhone 17 सीरीज को लेकर दुनिया भर में चर्चा है. हालांकि लॉन्च से पहले ही इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़े लीक सामने आ चुके हैं. इन लीक को देखकर सोशल मीडिया पर लोग मजे लेने से पीछे नहीं हटे. ट्विटर (अब X) और इंस्टाग्राम पर iPhone 17 को लेकर ऐसे मजेदार मीम्स बन रहे हैं कि आप पढ़कर हंसी रोक नहीं पाएंगे.
मीम्स से भरा इंटरनेट
लीक्ड iPhone 17 डिजाइन को देखकर कुछ लोग कह रहे हैं- “Apple हर साल वही फोन कॉपी-पेस्ट कर देता है.” वहीं कुछ पुराने मजाक भी लौट आए जैसे- “नए iPhone के साथ पुराने मॉडल स्लो हो जाएंगे.”
• कई यूजर्स ने iPhone 17 Air के पतले डिजाइन को चुटकी लेते हुए कहा – “इतना पतला फोन है, कहीं हवा में उड़ न जाए.”
• किसी ने कैमरा हंप का मजाक उड़ाते हुए लिखा – “ये फोन नहीं, छोटा सा DSLR लग रहा है.”
• वहीं कुछ ने eSIM-only फीचर पर तंज कसते हुए कहा – “अब तो Apple सिम स्लॉट भी बेचकर अलग से पैसे कमाएगा.”
my iPhone 13 as soon as Apple releases the iPhone 17… pic.twitter.com/U8JW5OhXSf
— Bravura dn (@javmoor) September 2, 2025
IPhone 17 is out
YouTubers the next day: pic.twitter.com/1DDqJXMly1
— CD2 (@__CD2) September 2, 2025
Leaked iPhone 17 #AppleEvent script:
Tim: GOOOD MORRANNING. We're so glad you could join us today for what promises to be a jaw-dropping day of announcements. To kick things off on what's new with iPhone, here's Kaiann.
Kaiann: The iPhone 17 Air is new, and it's thin. Now, back… pic.twitter.com/MxFR7WpkM3
— Sami Fathi (@SamiFathi_) September 2, 2025
How Apple designed the iPhone 17 pic.twitter.com/yxvSCHysGW
— I Hate Apple (@iHateApplee) September 3, 2025
iPhone 15 users getting ready to swap to a 17 pic.twitter.com/qQQKPWxWLO
— Vintage (@Vintage4real_) September 2, 2025
Apple’s “clear” case for the iPhone 17 Pro
all because they wanted to shift the logo pic.twitter.com/TRzhTAx7Yw
— Noah Cat (@Cartidise) September 1, 2025
The iPhone 17 is already available in China before the September 9th launch
pic.twitter.com/4yIQQNrAke
— UGO & The Big Steppers (@UGOOOTWEETS) September 3, 2025
इन मीम्स ने सोशल मीडिया पर मजेदार माहौल बना दिया है.
iPhone 17 सीरीज में क्या खास हो सकता है?
लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 17 सीरीज में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं –
1. नया और पतला डिजाइन – Apple reportedly एक नया iPhone 17 Air लाने की तैयारी कर रहा है, जो अब तक का सबसे पतला iPhone हो सकता है.
2. कैमरा हंप डिजाइन – iPhone 17 सीरीज में कैमरा सेटअप अब एक rectangular hump में होगा, जिससे यह पिछले मॉडल्स से अलग दिखेगा.
3. eSIM-Only पॉलिसी – अमेरिका के बाद अब कई देशों (खासतौर पर यूरोप) में iPhone 17 से SIM कार्ड स्लॉट हटाया जा सकता है.
4. शक्तिशाली प्रोसेसर – इसमें नया A19 चिपसेट मिलने की संभावना है, जो परफॉर्मेंस और स्पीड को काफी बेहतर करेगा.
5. कैमरा अपग्रेड – खासकर Pro मॉडल्स में टेलीफोटो लेंस और जूम क्षमता को अपग्रेड किया जा सकता है.
6. बैटरी टेक्नोलॉजी – रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 17 में नई बैटरी टेक्नोलॉजी दी जा सकती है जिससे बैकअप और बेहतर होगा.
लॉन्च से पहले ही चर्चा का विषय
हर बार की तरह इस बार भी Apple ने आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन लीक और अफवाहों ने ही इंटरनेट पर माहौल बना दिया है. मीम्स और जोक्स ने iPhone 17 को लॉन्च से पहले ही सोशल मीडिया स्टार बना दिया है.
FAQ
Q1. iPhone 17 कब लॉन्च होगा?
Apple ने अभी लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2025 के अंत तक पेश किया जाएगा.
Q2. iPhone 17 का सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा?
इसमें नया पतला डिजाइन, eSIM-only फीचर और अपग्रेडेड कैमरा मिल सकता है.
Q3. iPhone 17 Air क्या है?
यह एक अल्ट्रा-थिन मॉडल बताया जा रहा है, जो Apple की सबसे स्लिम स्मार्टफोन कैटेगरी का हिस्सा होगा.
Q4. सोशल मीडिया पर iPhone 17 क्यों ट्रेंड कर रहा है?
इसके लीक्ड डिजाइन और फीचर्स को लेकर लोग मजेदार मीम्स और जोक्स बना रहे हैं.