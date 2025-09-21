iPhone 17 के इस मॉडल के लिए मची लूट, Apple को देने पड़ गए ये ऑर्डर

iPhone 17 की सेल शुरू हो चुकी है और इसी के साथ स्मार्टफोन के लिए लोग बुरी तरह से Apple Stores पर इसे खरीदने के लिए टूट पड़े हैं. कई स्टोर्स के बाहर तो लोगों को घंटों तक लंबी कतार लगाए हुए देखा गया, जहां फैंस अपने फेवरेट फोन को लेने के लिए काफी एक्साइटेड दिखे. हालांकि, इस बीच अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि लोग सबसे ज्यादा iPhone 17 सीरीज के किस डिवाइस को पसंद कर रहे हैं.

इस मॉडल की दिखी उम्मीद से ज्यादा बिक्री

द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 के प्री-ऑर्डर में ही उम्मीद से कई गुना ज्यादा बिक्री देखने को मिली. इस दौरान सबसे ज्यादा iPhone 17 के स्टैंडर्ड मॉडल्स खरीदे गए, जिसे देखते हुए Apple ने अपने इस मॉडल का प्रोडक्शन 30% तक बढ़ाने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि Apple के लॉन्च वीकेंड में ही iPhone 17 के बेस मॉडल की उम्मीद से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली. इसके बाद सप्लायर्स से डेली प्रोडक्शन में 40% तक की बढ़ोतरी करने के लिए कहा है.

इतने वेरिएंट हुए थे आवंटित

अब इन ताजा आंकड़ों को देखते हुए यह तो साफ अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि कि लोग प्रीमियम मॉडल iPhone 17 Pro की तुलना में किफायती ऑप्शन्स की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं. बता दें कि Apple ने अपने iPhone 17 सीरीज के प्रोडक्शन के दौरान स्टैंडर्ड मॉडल के लिए सिर्फ 25% आवंटित किया था, जबकि iPhone 17 Pro और Pro Max वेरिएंट के लिए 65% आवंटित किया गया था. इसके अलावा iPhone AIR में सिर्फ 10% आवंटित हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple MacBook Air M4 पर बंपर डील, सेल से पहले ही यहां इतना सस्ता हुआ लैपटॉप

Apple ने दिए ऑर्डर

द इंफॉर्मेशन की मानें तो Apple ने हाल ही में फॉक्सकॉन के साथ चीन में अपने दो खास iPhone असेंबलर्स में से एक को iPhone 17 का डेली प्रोडक्शन 40% तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कंपनी ने नॉन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के भी सप्लायर्स को प्रोडक्शन में 30% की बढ़ोतरी करने के लिए कहा है.

iPhone से तंग Gen Z ने पकड़ा BlackBerry! जानिए क्यों फिर ट्रेंड में ये पुराना ब्रांड

iPhone 17 मॉडल्स की कीमत

बता दें कि iPhone 17 सीरीज में इस बार Apple ने चार वेरिएंट लॉन्च किए हैं. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air. इसके बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई है. दूसरी ओर iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये है, जबकि iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये रखी है.