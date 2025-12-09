iPhone 17 खरीद कर पछताओगे अगर ये नहीं जाना! 90% लोग कर रहे हैं अपने ₹1.5 लाख बर्बाद! कहीं आप भी तो नहीं इसमें?

iPhone 17 Anti-Reflective Feature: Apple की नई सीरीज iPhone 17 को आई कुछ महीने हो रहे हैं. ऐप्पल की नई सीरीज को डिजाइन, परफॉर्मेंस और कैमरा अपग्रेड के लिए काफी सराहा गया है। लेकिन एक ऐसा शानदार और कमाल का फीचर इस फौन में मौजूद है जो अभी तक लोगों की नजर से दूर रह गया है. हम बात कर रहे हैं Apple की नई एंटी-रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले कोटिंग की। Apple ने इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए स्क्रीन पर पड़ने वाली चमक और रिफ्लेक्शन को काफी हद तक कम किया है जिससे बाहर धूप में भी डिस्प्ले आसानी से साफ देखा जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर यूजर्स इस फीचर का फायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण है वो एक्सेसरी जिसे हम फोन खरीदते ही तुरंत लगा देते हैं यानी टेम्पर्ड ग्लास।

Apple की नई एंटी-रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले कोटिंग शायद सुनने में उतना आकर्षक न लगे लेकिन यह डेलीलाइफ के यूज में बड़ा फर्क ला सकता है। iPhone 17, iPhone 17 Pro, और iPhone Air समेत पूरे सीरीज में मौजूद यह नई डिस्प्ले कोटिंग स्क्रीन की चमक और रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह Samsung के फ्लैगशिप S सीरीज के फीचर जैसी है.

स्क्रीन प्रोटेक्टर कर रहा है फीचर को खराब!

असल दुनिया में इस फीचर का काम है बाहर की धूप में बेहतर विजिबिलिटी देना, बेहतर कॉन्ट्रास्ट यानी कुल मिलाकर ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस यूजर्स को देने के लिए यह फीचर लाया गया है. लेकिन ज्यादातर यूजर्स इस स्पेशल फीचर का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और इसका कारण टेम्पर्ड ग्लास. डिस्प्ले को सेफ्टी देने के लिए लोग फोन खरीदते ही अपने डिवाइस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लेते हैं। समस्या यह है कि इनमें से ज्यादातर स्क्रीन प्रोटेक्टर एंटी-रिफ्लेक्टिव टाइप के नहीं होते। ये नार्मल टेम्पर्ड ग्लास होते हैं जिनमें कोई खास क्वालिटी नहीं होती है। जिससे इन कमाल के फीचर का जो प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है वह खत्म हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं मिलता स्पेशल फीचर का मजा

Astropad की एक रिपोर्ट की मानें तो iPhone 17 अपने पिछले मॉडल iPhone 16 और दूसरे फोन की तुलना में स्क्रीन पर 50% तक रिफ्लेक्शन कम करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर आप बिना एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर को फोन पर लगाते हैं तो यह iPhone 17 के Ceramic Shield 2 की एंटी-रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से खत्म कर देगा। यानी अगर आप कोई सस्ता टेम्पर्ड ग्लास खरीदते हैं तो आप अपने iPhone के एक बेहतरीन फीचर को खो देंगे और आपको अपने पैसे का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा।

अब इसका समाधान जानिए

इस शानदार फीचर के एक्सपीरियंस लेने के दो रास्ते हैं-

ये भी पढे़ंः भूल जाइए पेट्रोल-डीजल... नमक से चलेगी कार! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला नया तरीका

एंटी-रिफ्लेक्टिव टेम्पर्ड ग्लास

अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास लगवाना ही है तो एंट्री रिफ्लेक्टिव ग्लास को चुनें। भारत में इसके कई ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन ये नार्मल टेम्पर्ड ग्लास की तुलना में ज्यादा महंगे हो सकते हैं।

बिना प्रोटेक्टर के फोन यूज करें

दूसरा तरीका ये है कि आप बिना डिस्प्ले को प्रोटेक्टर के फोन यूज करें. लेकिन इससे फोन गिरने के बाद खराब होने का खतरा रहता है। इससे आपको पूरा एंटी-रिफ्लेक्टिव का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए अपनी जरूरत को देखते हुए फैसला लें.

ये भी पढे़ंः आखिर क्यों रातों-रात गायब हो गया ओबामा का फेवरेट फोन? iPhone ने कर दिया था 'कबाड़'!