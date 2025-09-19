Tata सस्ते में बेच रहा iPhone 17! लगा दी ऑफर्स की झड़ी, देखते रह गए Amazon, Flipkart...

टाटा ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक रिटेल कंपनी Croma ने नए लॉन्च हुए iPhone 17 पर शानदार ऑफर्स की घोषणा की है. जो ग्राहक इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है. यह ऑफर्स न केवल Croma की फिजिकल दुकानों पर उपलब्ध हैं, बल्कि ऑनलाइन वेबसाइट Croma.com और Tata Neu ऐप पर भी खरीदी की जा सकती है.

सेल कब से कब तक है?

Croma ने iPhone 17 के लिए जो लॉन्च ऑफर्स रखे हैं, वे दो चरणों में दिए जा रहे हैं. पहला चरण 19 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगा, जिसमें मुख्य छूट और बेनेफिट्स दिए जाएंगे. इसके बाद 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक एक्सटेंडेड ऑफर्स उपलब्ध रहेंगे. कुछ फायदे 26 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इसका लाभ उठा सकें.

iPhone 17 की उपलब्धता

iPhone 17 को Croma भारत के 206 शहरों में फैले 560 से अधिक स्टोर्स में उपलब्ध करवा रहा है. इनमें TRiBE by Croma स्टोर भी शामिल हैं. यदि आप ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करते हैं, तो आप इसे Croma.com या Tata Neu ऐप के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं. यानी यह स्मार्टफोन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है.

एक्सचेंज ऑफर – पुराने फोन के बदले ₹12,000 तक का बोनस

जो ग्राहक अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, उनके लिए Croma एक शानदार मौका लेकर आया है. लॉन्च पीरियड के दौरान (19 से 27 सितंबर) यदि आप कोई एलिजिबल डिवाइस एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹12,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. यह ऑफर चुनिंदा डिवाइसेज और कंडीशन पर आधारित होगा, जिसकी जांच स्टोर या वेबसाइट पर की जा सकती है.

Tata Neu HDFC कार्ड से पेमेंट करने पर डबल फायदा

यदि आप iPhone 17 की खरीदारी के लिए Tata Neu HDFC कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपको NeuCoins के रूप में 10% तक रिवॉर्ड मिल सकता है. इसके साथ-साथ कुछ iPhone 17 मॉडल्स पर No-Cost EMI यानी ब्याज-मुक्त किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है. इससे आप बिना एकसाथ बड़ी रकम दिए भी नया iPhone 17 खरीद सकते हैं.

Apple एक्सेसरीज पर भी भारी छूट

Croma ने सिर्फ iPhone 17 पर ही नहीं, बल्कि उसके साथ मिलने वाली Apple एक्सेसरीज जैसे कि केस, चार्जर, एयरपॉड्स आदि पर भी छूट देने का ऐलान किया है. 19 से 27 सितंबर तक चलने वाले इस ऑफर के तहत आपको 20% तक की छूट मिलेगी. यह उन लोगों के लिए खास है जो iPhone के साथ एक कंप्लीट Apple एक्सपीरियंस चाहते हैं.

क्यों फायदेमंद है यह ऑफर?

Croma का यह लॉन्च ऑफर ग्राहकों के लिए कई तरह से फायदेमंद है. पहला, iPhone 17 जैसे नए मॉडल पर शुरू में ही इतनी छूट मिलना बेहद दुर्लभ है. दूसरा, यह ऑफर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों पर उपलब्ध है, जिससे हर तरह के ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं. तीसरा, एक्सचेंज बोनस और No-Cost EMI जैसी सुविधाएं फोन को और अधिक किफायती बना देती हैं. इसके अलावा Apple एक्सेसरीज पर भी छूट मिलना icing on the cake है.

FAQs

Q1. Croma की iPhone 17 सेल कब शुरू हो रही है?

उत्तर: यह सेल 19 सितंबर से शुरू होकर 27 सितंबर तक चलेगी, और उसके बाद एक्सटेंडेड ऑफर्स 26 अक्टूबर तक रहेंगे.

Q2. एक्सचेंज बोनस कितना है?

उत्तर: Croma पुराने फोन पर ₹12,000 तक का एक्सचेंज बोनस दे रहा है, कुछ शर्तों के साथ.

Q3. क्या EMI सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर: हां, Tata Neu HDFC कार्ड से खरीद पर No-Cost EMI का लाभ लिया जा सकता है.

Q4. Apple एक्सेसरीज़ पर क्या ऑफर है?

उत्तर: 19 से 27 सितंबर तक चुनिंदा एक्सेसरीज़ पर 20% तक की छूट दी जा रही है.

Q5. iPhone 17 कहां से खरीदा जा सकता है?

उत्तर: आप इसे Croma स्टोर्स, Croma.com और Tata Neu ऐप से खरीद सकते हैं.