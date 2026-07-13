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iPhone 17 खरीदने की मची होड़: बिना डिस्काउंट ही लोग खरीद रहे फोन, जानिए आखिर क्या है वजह

अगर आप डिस्काउंट के चक्कर में iPhone 17 खरीदने की प्लानिंग टाल रहे हैं, तो आपको इंतजार महंगा पड़ सकता है! भारत में अचानक इस फोन को खरीदने की भारी होड़ मच गई है. आखिर क्या है वजह, आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 13, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:36 PM IST
iPhone 17 खरीदने की मची होड़: बिना डिस्काउंट ही लोग खरीद रहे फोन, जानिए आखिर क्या है वजह

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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