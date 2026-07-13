/iPhone 17 खरीदने की मची होड़: बिना डिस्काउंट ही लोग खरीद रहे फोन, जानिए आखिर क्या है वजह

क्या आप भी नया आईफोन लेने की सोच रहे हैं और किसी सेल या फिर त्यौहारी सीजन का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कम कीमत में iPhone 17 घर ला सकें? अगर हां, तो शायद आपकी यह प्लानिंग आपके बजट पर भारी पड़ने वाली है. भारतीय टेक जगत से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है, जिसने आईफोन लवर्स की नींद उड़ा दी है. देश में अचानक iPhone 17 खरीदने की होड़ मच गई है कि Amazon से लेकर Flipkart और बड़े रिटेल स्टोर्स पर कुछ समय के लिए तो इसके कई पॉपुलर वेरिएंट्स देखते ही देखते आउट ऑफ स्टॉक हो गए.
फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ऑफर का इंतजार करने वाले लोग भी अब बिना किसी छूट के, पूरी कीमत पर खरीद रहे हैं. आखिर रातों-रात ऐसा क्या हुआ कि लोग आईफोन पर टूट पड़े हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह...
मार्केट एक्सपर्ट्स और दुकानदारों का कहना है कि लोग त्योहारों के डिस्काउंट का इंतजार करने के बजाय, इस डर से फोन अभी खरीद रहे हैं कि कहीं यह महंगा न हो जाए. हाल ही में ऐपल ने भारत में अपने मैकबुक, आईपैड, ऐपल टीवी और होमपॉड की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. हालांकि कंपनी ने iPhone 17 के दाम बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स के महंगे होने के बाद बाजार में इसकी कीमतों को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं.
ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारी खरीदारी हो रही है.
Amazon और Flipkart पर iPhone 17 के कई पॉपुलर वेरिएंट्स आउट ऑफ स्टॉक दिखने लगे हैं.
पसंदीदा कलर्स और ज्यादा डिमांड वाले स्टोरेज ऑप्शंस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है.
लोग सेल या डिस्काउंट का इंतजार किए बिना पूरी कीमत यानी MRP पर भी फोन खरीदने को तैयार हैं.
खरीदने की इस होड़ का सीधा असर ऐपल की सेल्स रिपोर्ट पर दिखने वाला है. इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही में भारत में आईफोन का शिपमेंट 35 लाख यूनिट्स को पार करने की उम्मीद है, जो बीते साल इसी तिमाही में लगभग 31 लाख यूनिट्स था.
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