सिर्फ ₹2000 में आप भी बुक कर सकते हैं iPhone 17 और सबसे पतला आईफोन, जान लीजिए बुकिंग का पूरा प्रोसेस

iPhone 17 Pre-Booking: iPhone लवर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. Apple के नए iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग हो गई है. आप iPhone 17 के सभी मॉडल्स की बुकिंग कल यानी 12 सितंबर से कर सकते हैं. वो भी माज्ञ 2000 रूपये में. सुनकर यकीन करना मुश्किल है कि आईफोन की बुकिंग वो भी मात्र दो हजार रूपये में, लेकिन यह पूरी तरह से सच है. 12 सितंबर शाम 5:30 बजे से आप सिर्फ ₹2000 में अपने पसंदीदा iPhone को प्री-बुक कर सकते हैं.

हालांकि iPhone 17 सीरीज की पहली सेल सेल 19 सितंबर (सुबह 8:00 बजे) से शुरू होगी. सेल से पहले Croma ने iPhone 17 के सभी मॉडल्स की प्री-बुकिंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है. यह सुविधा 574 स्टोर्स में 206 शहरों में उपलब्ध होगी, साथ ही croma.com पर आप iPhone को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं. प्री-बुकिंग शेड्यूल के मुताबिक कस्टमर 12 सितंबर को शाम 5:30 बजे के बाद आईफोन को प्री-बुक कर सकेंगे. iPhone और iPhone Air दोनों मॉडल्स के लिए मात्र 2,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट की जरूरत होगी वहीं अगर आप Pro और Pro Max वेरिएंट्स बुक कर रहे हैं तो यह अमाउंट 17,000 रुपये होगा.

iPhone के साथ ही Croma ने Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 की भी बुकिंग शूरू करेगा. इनकी सेल भी 19 सितंबर से शुरू होगी, और उनमें भी 2,000 रुपये बुकिंग अमाउंट देना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः क्यों हर iPhone ऐड में दिखता है 9:41 का टाइम? स्टीव जॉब्स से है खास कनेक्शन; पढ़ें दिलचस्प कहानी

इस तरह करें प्री-बुकिंग

Croma स्टोर पर जाएं: अगर आपके आस-पास Coma स्टोर है तो आप वहां जाकर सीधे प्री-बुकिंग कर सकते हैं. अगर आपके आस-पास स्टोर नहीं हो आप ऑनलाइन आईफोन बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले croma.com पर जाना होगा और iPhone 17 सीरीज का मॉडल सेलेक्ट कर Pre-Book Now पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपको प्री-बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा. iPhone 17 / iPhone Air के लिए 2,000 रुपये और iPhone 17 Pro / Pro Max के लिए 17,000 रुपये आपको जमा करने होंगे.

अब आपको ईमेल और SMS के जरिए बुकिंग कन्फर्मेशन मिलेगा.

इसके बाद 19 सितंबर से स्टोर विजिट या ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए आपको आपका iPhone 17 मिल जाएगा.

iPhone 17 सीरीज की कीमत भी जान लीजिए

बात करे iPhone 17 की कीमतों की तो 256GB वाले वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹82,900 है, वहीं इसका 512GB वेरिएंट ₹1,02,900 में आप खरीद सकते हैं. iPhone Air का बेस वेरिएंट ₹1,19,900 से शुरू हो रहा है और यह 1TB तक जाता है. iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,34,900 है, वहीं iPhone 17 Pro Max का टॉप वेरिएंट (2TB) ₹2,29,900 का है. Apple ने इस बार सभी मॉडल्स में 256GB बेस स्टोरेज स्टैंडर्ड बना दिया है, कंपनी ने यह बड़ा बदलाव की है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 vs Galaxy S25: किसमें है कितना दम? फीचर्स, कैमरा, परफॉर्मेंस से लेकर सारी बातें जान लीजिए