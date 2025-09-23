इन 7 देशों में भारत से सस्ता मिल रहा iPhone 17, बचेंगे हजारों रुपये; जानिए आखिर क्यों
इन 7 देशों में भारत से सस्ता मिल रहा iPhone 17, बचेंगे हजारों रुपये; जानिए आखिर क्यों

iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,900 रखी गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं, यही फोन कुछ देशों में ₹10,000 से ₹20,000 तक सस्ता मिल रहा है? 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:33 AM IST
इन 7 देशों में भारत से सस्ता मिल रहा iPhone 17, बचेंगे हजारों रुपये; जानिए आखिर क्यों

हर बार जब नया iPhone इंडिया में लॉन्च होता है, लोग उसकी कीमत देखकर हैरान रह जाते हैं. इस बार भी iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,900 रखी गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं, यही फोन कुछ देशों में ₹10,000 से ₹20,000 तक सस्ता मिल रहा है? भारत में iPhone महंगा होने की वजह है- import duty (यानि बाहर से सामान लाने का टैक्स), GST, शिपिंग खर्च और दूसरे सरकारी टैक्स नियम.

दूसरे देशों में iPhone सस्ते क्यों हैं?
जैसे अमेरिका, दुबई, चीन जैसे देशों में टेक प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होता है. वहां की करंसी भारत से ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए Apple उन देशों में सस्ते दामों पर iPhone बेच सकता है. कुछ देशों में Apple के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं, जिससे उनकी लागत और टैक्स और कम हो जाते हैं.

कौन-कौन से देश हैं जहां iPhone 17 सस्ता है?
iPhone 17 भारत में ₹82,900 से शुरू होता है, जबकि अमेरिका में ये ₹70,468 में मिल रहा है. यानी लगभग ₹12,000 का फर्क! कुछ देशों में तो और भी ज्यादा अंतर है. नीचे देखें कुछ देशों के दाम:

अमेरिका: ₹70,468
कनाडा: ₹72,128
दुबई: ₹81,746
चीन: ₹74,482
सिंगापुर: ₹89,380
वियतनाम: ₹83,571
ब्रिटेन (UK): ₹95,234

इन देशों में iPhone 17, 17 Pro और Pro Max के सारे मॉडल भारत से सस्ते हैं.

क्या विदेश से iPhone मंगवाना सही रहेगा?
अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और विदेश से iPhone मंगवा सकते हैं, तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. लेकिन ध्यान रखें – बाहर से मंगवाए iPhone पर भारत में warranty मिलना मुश्किल होता है, और अगर फोन में कोई दिक्कत आई तो service भी महंगी पड़ सकती है. साथ ही custom duty और डिलीवरी में देरी का भी खतरा होता है.

भारत से iPhone खरीदना कब फायदेमंद है?
अगर आप लोकल वारंटी, आसान एक्सचेंज और आफ्टर-सर्विस चाहते हैं, तो भारत से खरीदना बेहतर है. लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार या भरोसेमंद सोर्स से विदेश से मंगवा सकते हैं, तो आपको अच्छी खासी बचत हो सकती है.

