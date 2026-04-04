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Hindi NewsटेकTata आधी कीमत में बेच रहा iPhone 17! खरीदने के लिए मची धक्का-मुक्की, जानिए कैसे खरीदें ₹44,768 में

Tata आधी कीमत में बेच रहा iPhone 17! खरीदने के लिए मची धक्का-मुक्की, जानिए कैसे खरीदें ₹44,768 में

क्रोमा की 'एवरीथिंग एप्पल सेल' में iPhone 17 (256GB) पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत ₹82,900 से घटकर केवल ₹44,768 रह गई है. ग्राहक एक्सचेंज बोनस, बैंक ऑफर्स और टाटा नियो कॉइंस का फायदा उठाकर इस फ्लैगशिप डिवाइस को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:04 AM IST
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Tata आधी कीमत में बेच रहा iPhone 17! खरीदने के लिए मची धक्का-मुक्की, जानिए कैसे खरीदें ₹44,768 में

Croma ने अपनी “Everything Apple Sale” की शुरुआत कर दी है, जो 3 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चलेगी. इस सेल में Apple के कई प्रोडक्ट्स- जैसे iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch और AirPods- पर ऑफर मिल रहे हैं. सबसे खास डील iPhone 17 (256GB) पर है. इसकी असली कीमत ₹82,900 है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इसे ₹44,768 की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. इस कीमत में एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज बोनस, कूपन डिस्काउंट और Tata Neu Coins जैसे फायदे शामिल हैं. अगर आप एक्सचेंज नहीं करते, तो HDFC Bank क्रेडिट कार्ड EMI पर ₹4,000 का डिस्काउंट भी मिल सकता है.

iPhone 17 का डिस्प्ले कैसा है?

iPhone 17 में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR10 सपोर्ट के साथ आता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 nits तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती है. फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूद लगती है. साथ ही इसमें oleophobic कोटिंग है, जो स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट कम पड़ने देती है. फोन का साइज कॉम्पैक्ट है, जो उन यूजर्स को पसंद आएगा जिन्हें बड़े फोन पसंद नहीं हैं.

iPhone 17 का प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

iPhone 17 में A19 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. यह प्रोसेसर तेज और पावर एफिशिएंट दोनों है. इसमें 6 कोर CPU मिलता है, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर होते हैं. फोन 8GB RAM के साथ आता है और 256GB व 512GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है. यह कॉन्फिगरेशन रोजमर्रा के काम, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी स्मूद एक्सपीरियंस देता है.

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कैमरा फीचर्स

iPhone 17 में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. अल्ट्रावाइड कैमरा 8x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, जिससे दूर की फोटो भी साफ आती है. वहीं फ्रंट में 18MP का कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए अच्छा है.

क्या अभी खरीदना सही रहेगा?

अगर आप फ्लैगशिप iPhone लेना चाहते हैं, तो यह डील काफी आकर्षक है क्योंकि आपको कम कीमत में प्रीमियम फोन मिल रहा है. हालांकि, अगर आपको जल्दी नहीं है, तो थोड़ा इंतजार करना भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि iPhone 18 सीरीज के सितंबर 2026 में आने की उम्मीद है. इसके बाद iPhone 17 की कीमत और गिर सकती है. इसलिए फैसला आपकी जरूरत पर निर्भर करता है- अगर अभी फोन चाहिए तो यह डील बढ़िया है, और अगर इंतजार कर सकते हैं तो आगे और बेहतर ऑफर मिल सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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