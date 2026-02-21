TATA सस्ते में बेच रहा iPhone 17! अभी बुक करें 45 हजार से कम कीमत में, जानिए Offers और डिस्काउंट्स

iPhone 17 Discount: अगर आपने नया iPhone खरीदने का प्लान बना लिया है, तो थोड़ा रुकिए और पहले इस खबर को पढ़ लीजिए. क्योंकि क्रोमा अभी आपको iPhone पर ऐसा ऑफर दे रहा है कि टेक मार्केट में तहलका मच गया है. टाटा के ब्रांड क्रोमा (Croma) के Everything Apple Sale में अभी आपको Apple का लेटेस्ट iPhone 17 बेहद कम कीमत में मिल रहा है. इस फोन को कंपनी ने 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. लेकिन अभी आप सेल से इस फोन को 44,768 रुपये में अपना बना सकते हैं. यहां हम आपको इस ऑफर का पूरा गुणा गणित बता रहे हैं.

यह फोन कैसे मिल रहा इतना सस्ता?

वैसे तो iPhone 17 की असली कीमत 82,900 रुपये तक हैं. लेकिन टाटा के ब्रांड क्रोमा पर आप इस समय बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और एक्स्ट्रा डिस्काउंट को मिलाकर फोन को बेहद कम कीमत में अपना बना सकते हैं. ऑफर का लाभ मिलने के बाद आपको यह फोन लगभग 44-45 हजार रुपये तक मिल सकता है. वहीं अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है और आप उसे बदलना चाहते हैं. तभ आप एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं. इस ऑफर का लाभ मिलने के बाद आपको यह फोन और भी कम कीमत में मिलने वाला है. वहीं कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है. जिसके बाद फोन की कीमत काफी कम हो जा रही है.

45 हजार रुपये में कैसे मिलेगा फोन?

क्रोमा पर iPhone 17 (256GB) की लिस्टेड कीमत तो वही है, लेकिन ऑफर्स को स्टैक करके आप इसकी कीमत को कम कर सकते हैं. इसके बैंक डिस्काउंट में आपको 2,000 रुपये का कैशबैक और कूपन ऑफर में 1,658 रुपये की छूट मिल रहा है. वहीं अगर आपके पास पुराना फोन है तो आप 23,500 एक्सचेंज वैल्यू भी पा सकते है. आपको पता है कि एक्सचेंज ऑफर का लाभ फोन की कंडीशन पर निर्भर करता है. इसके बाद भी क्रोमा आपको 8,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस भी दे रहा है, और अगर आप टाटा न्यू कार्ड इस्तेमाल करने पर 4,974 रुपये के न्यू कॉइन्स भी पा सकते हैं. अगर आपको इन सब ऑफर्स का लाभ मिल जाता है तो यह फोन मात्र 44,768 रुपये कीमत में आपका हो सकता है.

iPhone 17 में क्या है खास?

iPhone 17 में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.6 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है. जो स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने में ज्यादा स्मूथ लगता है. इस फोने में आपको 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गईं है. इसका डिस्प्ले Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है. यह फोन A19 चिपसेट पर चलता है और iOS 26 के साथ आता है.

iPhone 17 का कैमरा

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल में 48MP का Fusion मेन कैमरा और 48MP Ultra Wide कैमरा ऑफर कर रही है. इसके साथ मेन सेंसर 2X टेलीफोटो लेंस की तरह भी काम करता है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए आपको 18MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है. सेंटर कैमरे की मदद से यूजर्स फोन को लैंडस्केप मोड में रखे बिना ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं. ऐप्पल का यह फ्लैगशिप फोन मल्टीटास्किंग या वीडियो रेंडरिंग को आसानी से संभाल सकता है. कंपनी का दावा है कि यह iPhone 16 से 40% ज्यादा फास्ट है और बैटरी लाइफ भी 8 घंटे तक ज्यादा मिलेगी.

क्या है iPhone में खामी?

वैसे तो iPhone कई मामलों में एंड्रॉयड फोन्स से अलग और बेस्ट भी होते है. इनमें आपके काम से सारे फीचर्स मिल जाते हैं. लेकिन इतने सारे फीचर्स के बाद भी इनमें एक बड़ी कमी चार्जिंग स्पीड की है. एंड्रॉयड फोन जहां 15-20 मिनट में फुल चार्ज हो रहे हैं तो वहीं iPhone अभी भी 40W की वायर चार्जिंग तक सीमित है. अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और आपको फटाफट चार्जिंग चाहिए, तो यह आपको थोड़ा परेशान कर सकता है.

