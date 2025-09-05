iPhone 17 Price Leak: 9 सितंबर Launch से पहले iPhone 17 Air की कीमत हुई लीक, सबसे पहले जानिए

iPhone प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है. Apple जल्द ही अपना iPhone 17 सीरीज 9 सितंबर 2025 को “Awe Dropping” इवेंट में लॉन्च करने जा रहा है. लॉन्च से पहले ही इसके प्राइस को लेकर नई लीक सामने आई है. अच्छी बात ये है कि इस बार iPhone की कीमतों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. JP Morgan की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 सीरीज की कीमत लगभग iPhone 16 जैसी ही होगी. सिर्फ iPhone 17 Pro में थोड़ा प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टोरेज दी जाएगी.

iPhone 17 सीरीज में कौन से मॉडल्स होंगे?

Apple इस बार भी चार मॉडल्स लॉन्च करने जा रहा है-

• iPhone 17

• iPhone 17 Air (नया स्लिम मॉडल, जो Plus की जगह लेगा)

• iPhone 17 Pro

• iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 सीरीज की लीक्ड कीमत

JP Morgan की रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17 सीरीज की अनुमानित कीमतें कुछ इस तरह हो सकती हैं –

• iPhone 17: $799 (लगभग ₹66,000)

• iPhone 17 Air: $899–$949 (लगभग ₹74,000 – ₹79,000)

• iPhone 17 Pro: $1,099 (लगभग ₹91,000)

• iPhone 17 Pro Max: $1,199 (लगभग ₹99,000)

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों महंगा होगा iPhone 17 Pro?

iPhone 17 Pro की कीमत बढ़ने की मुख्य वजह है इसका स्टोरेज अपग्रेड.

• iPhone 16 Pro का बेस वेरिएंट 128GB से शुरू होता था, जिसकी कीमत $999 थी.

• अब iPhone 17 Pro का बेस मॉडल 256GB स्टोरेज से शुरू होगा. इसी वजह से $100 का प्राइस हाइक देखने को मिलेगा.

यानि ग्राहक को ज्यादा स्टोरेज के साथ बेहतर वैल्यू भी मिलेगी.

iPhone 17 Air – नया सरप्राइज मॉडल

सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 17 Air को लेकर है. माना जा रहा है कि यह फोन अत्याधुनिक स्लिम डिजाइन के साथ आएगा.

• इसकी शुरुआती कीमत $899 हो सकती है, यानी iPhone 16 Plus जैसी ही.

• अगर डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव हुआ तो इसकी कीमत $949 तक जा सकती है.

Apple क्यों रोक रहा है कीमतें बढ़ाने से?

रिपोर्ट के अनुसार, Apple इस बार कीमतें ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि –

• मार्केट में कड़ी कॉम्पिटिशन है.

• ग्राहक पहले से ही महंगाई और बढ़ते दामों से परेशान हैं.

• स्थिर कीमतों से डिमांड ज्यादा बनी रहेगी.

अगर Apple कीमतें काबू में रखता है तो यह स्ट्रैटेजी बिक्री को और मजबूत बना सकती है.