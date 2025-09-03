iPhone 17 Price Leak: लॉन्च से पहले iPhone 17 सीरीज की प्राइज हुई लीक! जानें कितनी होगी कीमत

Phone 17 Series Price: Apple के नए सीरीज iPhone 17 को लेकर फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. Apple अपनी iPhone 17 सीरीज को 9 सितंबर को Awe-Dropping इवेंट में लॉन्च की जाएगी. लॉन्च से पहले ही iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की कीमतों की लीक होने की खबर सामने आ रही है. अगर आप भी Apple के इस नए फोन को खरीदने का सोच रहे हैं तो संभावित कीमत जान लीजिए. लीक्स की खबरों के मुताबिक भारत और US में इस बार कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. US में कीमतें बढ़ने के पीछे अमेरिकी टैरिफ्स और मैन्युफैक्चरिंग लागत हो सकती है, जिससे Apple को ग्राहकों को महंगे रेट्स देना पड़ सकते हैं.

जान लीजिए कितनी होगी कीमत

जेपी मॉर्गन की नई रिपोर्ट के अनुसार, Apple अपने iPhone 17 सीरीज़ की कीमत कुछ इस तरह तय कर सकता है. बेस iPhone 17 की कीमत $799 (लगभग 70,000 रुपये) से शुरू होने की संभावना है, जो पिछले सीरीज के बराबर है. नया iPhone 17 Air, जो Plus मॉडल की जगह लेगा, $899 से $949 के बीच मिल सकता है, वहीं iPhone 16 Plus की कीमत $899 थी. iPhone 17 Pro की कीमत में लगभग $100 की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी यह $1,099 (करीब 1,24,990) में मिल सकता है. वहीं, iPhone 17 Pro Max की कीमत $1,199 ( 1,59,990 रुपये से 1,64,990 रुपये के बीच ) रहने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि Apple ने कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं किया है, लेकिन प्रो मॉडल थोड़े महंगे हो सकते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि iPhone 17 Pro की बढ़ी हुई कीमत स्टोरेज अपग्रेड के साथ आती है. Apple 128GB बेस मॉडल को हटाकर 256GB स्टोरेज से फोन की शुरुआत कर सकता है. इस साल कीमत में हुए बढ़ोत्तरी का मतलब है कि खरीदारों को पहले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन उन्हें डिफॉल्ट रूप से ज्यादा स्टोरेज भी मिलेगी.

iPhone 17 सीरीज के फीचर्स

iPhone 17

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 17 सीरीज का बेस मॉडल नए A19 चिप और iOS 26 के साथ आएगा. इसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले हो सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. डिजाइन में थोड़े बदलाव और नए कलर ऑप्शन मिलेंगे. कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP का मेन कैमरा और 24MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा. यह मॉडल उन लोगों के लिए है जो फ्लैगशिप iPhone चाहते हैं, लेकिन Pro वर्जन जितना पैसा खर्च नहीं करना चाहते.

iPhone 17 Air

चारों मॉडलों में iPhone 17 Air सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला होगा. कहा जा रहा है कि यह अब तक के किसी भी iPhone से पतला है और इसके खास डिजाइन की वजह से इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि Apple इसे खरीदारों के लिए आकर्षक बनाने के लिए इसकी कीमत पुराने Plus मॉडल के आसपास ही रख सकता है.

iPhone 17 Pro

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार iPhone 17 Pro में सबसे ज्यादा अपग्रेड देखने को मिल सकता है. इसमें नई A19 Pro चिप (3nm) और 12GB RAM होगी. फोन में 6.3 इंच का ProMotion OLED डिस्प्ले है, जिसमें Dynamic Island और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा. कैमरे में तीन लेंस हो सकते हैं 48MP का मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP टेलीफोटो. बैटरी भी पहले से बेहतर होगी. यह फोन उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल लेवल का प्रदर्शन और फोटोग्राफी चाहते हैं.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 सीरीज़ का सबसे प्रीमियम मॉडल iPhone 17 Pro Max होगा. इसमें 6.9 इंच का ProMotion OLED डिस्प्ले, A19 Pro चिप और 12GB RAM होगी. कैमरा सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और ट्रिपल 48MP लेंस के साथ इसमें पेरिस्कोप ज़ूम लेंस भी मिलेगा, जो 10x ऑप्टिकल जूम तक सपोर्ट करेगा. बैटरी और कूलिंग सिस्टम भी बेहतर किए गए हैं. इसे असली फ्लैगशिप और iPhone प्रेमियों का सपना फोन कहा जा सकता है.

यह खबर मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

