7 साल बाद टूटेगा Apple का रिकॉर्ड! iPhone 17 की कीमत में इतना बड़ा झटका कि सुनकर चौंक जाएंगे

Apple का आने वाला iPhone 17 शायद एक ऐसा बदलाव ला सकता है, जिसे अमेरिका के ग्राहक बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे. टेक एनालिस्ट जेफ पु (GF Securities) के अनुसार, iPhone 17 सीरीज की कीमतें iPhone 16 सीरीज की तुलना में बढ़ सकती हैं. इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है इंपोर्ट टैक्स (टैरिफ), जो चीन और भारत जैसे असेंबली हब से आने वाले प्रोडक्ट्स पर लग सकता है.

टैरिफ का खेल: अमेरिका के ग्राहकों के लिए बुरी खबर

अभी की स्थिति में, अमेरिका चीन से आने वाले iPhones पर 20% टैक्स लगाता है, लेकिन भारत से आने वाले iPhones पर कोई टैक्स नहीं लगता. यही वजह है कि Apple ने पिछले कुछ समय में अमेरिका के लिए ज्यादातर iPhones भारत में असेंबल कराना शुरू कर दिया. लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी में भारत से आने वाले iPhones पर भी टैक्स लगने लगे, तो Apple की कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा.

कितना बढ़ सकता है दाम?

मार्केट में चर्चा है कि iPhone 17 की कीमत $50 से $100 (करीब ₹4,200 से ₹8,400) तक बढ़ सकती है. हालांकि यह अभी सिर्फ अनुमान है. Apple इस प्राइस हाइक को छुपाने के लिए एक मार्केटिंग ट्रिक भी अपना सकता है. उदाहरण के लिए, iPhone 17 Pro का बेस स्टोरेज 128GB से बढ़ाकर 256GB किया जा सकता है, जो अभी सिर्फ Pro Max मॉडल में मिलता है. इससे कीमत बढ़ने के बावजूद लोगों को लगेगा कि उन्हें एक बेहतर डील मिल रही है.

7 साल बाद बढ़ सकती है कीमत

iPhone X (2017) के लॉन्च से लेकर अब तक, Apple ने अपने Pro मॉडल की शुरुआती कीमत $999 ही रखी है. कई बार कीमत बढ़ने की अफवाहें आईं, लेकिन कंपनी ने दाम नहीं बढ़ाया. इस वजह से Apple को टेक खरीदारों के बीच एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में देखा जाता है. लेकिन बढ़ती लागत और बदलते टैक्स कानूनों के बीच अब शायद Apple के लिए इस रिकॉर्ड को बनाए रखना मुश्किल हो जाए.

आगे क्या होगा?

iPhone 17 की कीमत वाकई बढ़ेगी या नहीं, यह आने वाले महीनों में तय होगा, क्योंकि सब कुछ टैरिफ पॉलिसी पर निर्भर करेगा. लेकिन अगर कीमत बढ़ी, तो Apple इसे सीधे-सीधे प्राइस हाइक नहीं बताएगा, बल्कि इसे अपग्रेड की तरह पेश करेगा.

FAQs

Q1: iPhone 17 कब लॉन्च होगा?

Ans: आमतौर पर Apple अपने नए iPhones सितंबर में लॉन्च करता है, तो iPhone 17 भी सितंबर 2025 में आ सकता है.

Q2: भारत में iPhone 17 महंगा होगा क्या?

Ans: फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है. अमेरिका के टैक्स बदलाव का भारत की कीमत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा.

Q3: अगर कीमत बढ़ी तो कितना फर्क पड़ेगा?

Ans: मार्केट रिपोर्ट के अनुसार $50 से $100 तक दाम बढ़ सकते हैं.