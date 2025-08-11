7 साल बाद टूटेगा Apple का रिकॉर्ड! iPhone 17 की कीमत में इतना बड़ा झटका कि सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement
trendingNow12875465
Hindi Newsटेक

7 साल बाद टूटेगा Apple का रिकॉर्ड! iPhone 17 की कीमत में इतना बड़ा झटका कि सुनकर चौंक जाएंगे

Apple iPhone 17 Price Hike: टेक एनालिस्ट जेफ पु (GF Securities) के अनुसार, iPhone 17 सीरीज की कीमतें iPhone 16 सीरीज की तुलना में बढ़ सकती हैं. इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है इंपोर्ट टैक्स (टैरिफ), जो चीन और भारत जैसे असेंबली हब से आने वाले प्रोडक्ट्स पर लग सकता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 साल बाद टूटेगा Apple का रिकॉर्ड! iPhone 17 की कीमत में इतना बड़ा झटका कि सुनकर चौंक जाएंगे

Apple का आने वाला iPhone 17 शायद एक ऐसा बदलाव ला सकता है, जिसे अमेरिका के ग्राहक बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे. टेक एनालिस्ट जेफ पु (GF Securities) के अनुसार, iPhone 17 सीरीज की कीमतें iPhone 16 सीरीज की तुलना में बढ़ सकती हैं. इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है इंपोर्ट टैक्स (टैरिफ), जो चीन और भारत जैसे असेंबली हब से आने वाले प्रोडक्ट्स पर लग सकता है.

टैरिफ का खेल: अमेरिका के ग्राहकों के लिए बुरी खबर
अभी की स्थिति में, अमेरिका चीन से आने वाले iPhones पर 20% टैक्स लगाता है, लेकिन भारत से आने वाले iPhones पर कोई टैक्स नहीं लगता. यही वजह है कि Apple ने पिछले कुछ समय में अमेरिका के लिए ज्यादातर iPhones भारत में असेंबल कराना शुरू कर दिया. लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी में भारत से आने वाले iPhones पर भी टैक्स लगने लगे, तो Apple की कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा.

कितना बढ़ सकता है दाम?
मार्केट में चर्चा है कि iPhone 17 की कीमत $50 से $100 (करीब ₹4,200 से ₹8,400) तक बढ़ सकती है. हालांकि यह अभी सिर्फ अनुमान है. Apple इस प्राइस हाइक को छुपाने के लिए एक मार्केटिंग ट्रिक भी अपना सकता है. उदाहरण के लिए, iPhone 17 Pro का बेस स्टोरेज 128GB से बढ़ाकर 256GB किया जा सकता है, जो अभी सिर्फ Pro Max मॉडल में मिलता है. इससे कीमत बढ़ने के बावजूद लोगों को लगेगा कि उन्हें एक बेहतर डील मिल रही है.

7 साल बाद बढ़ सकती है कीमत
iPhone X (2017) के लॉन्च से लेकर अब तक, Apple ने अपने Pro मॉडल की शुरुआती कीमत $999 ही रखी है. कई बार कीमत बढ़ने की अफवाहें आईं, लेकिन कंपनी ने दाम नहीं बढ़ाया. इस वजह से Apple को टेक खरीदारों के बीच एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में देखा जाता है. लेकिन बढ़ती लागत और बदलते टैक्स कानूनों के बीच अब शायद Apple के लिए इस रिकॉर्ड को बनाए रखना मुश्किल हो जाए.

आगे क्या होगा?
iPhone 17 की कीमत वाकई बढ़ेगी या नहीं, यह आने वाले महीनों में तय होगा, क्योंकि सब कुछ टैरिफ पॉलिसी पर निर्भर करेगा. लेकिन अगर कीमत बढ़ी, तो Apple इसे सीधे-सीधे प्राइस हाइक नहीं बताएगा, बल्कि इसे अपग्रेड की तरह पेश करेगा.

FAQs
Q1: iPhone 17 कब लॉन्च होगा?
Ans: आमतौर पर Apple अपने नए iPhones सितंबर में लॉन्च करता है, तो iPhone 17 भी सितंबर 2025 में आ सकता है.

Q2: भारत में iPhone 17 महंगा होगा क्या?
Ans: फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है. अमेरिका के टैक्स बदलाव का भारत की कीमत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा.

Q3: अगर कीमत बढ़ी तो कितना फर्क पड़ेगा?
Ans: मार्केट रिपोर्ट के अनुसार $50 से $100 तक दाम बढ़ सकते हैं.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17

Trending news

यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
Mohan Bhagwat statement
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
;