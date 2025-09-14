भारत में iPhone 17 Pro और Pro Max की डिमांड ने उड़ाया गर्दा, प्री-बुकिंग के बावजूद ग्राहकों को लगेगा झटका!
Advertisement
trendingNow12921994
Hindi Newsटेक

भारत में iPhone 17 Pro और Pro Max की डिमांड ने उड़ाया गर्दा, प्री-बुकिंग के बावजूद ग्राहकों को लगेगा झटका!

iPhone 17 का क्रेज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. फोन की लॉन्चिंग के समय इसका iPhone 17 AIR वेरिएंट हीरो मॉडल कहा जा रहा था, लेकिन भारत में जिस तरह से iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की डिमांड देखने को मिल रही है वो वाकई हैरान करने वाली है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में iPhone 17 Pro और Pro Max की डिमांड ने उड़ाया गर्दा, प्री-बुकिंग के बावजूद ग्राहकों को लगेगा झटका!

Apple ने बीती 9 सितंबर को Awe Dropping इवेंट के दौरान अपनी मोस्ट अवेटेड iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया था. लंबे वक्त से इसे लेकर काफी बज बना हुआ है. 12 सितंबर से इस फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है. हालांकि, अब एक ऐसा डेटा सामने आया है जो लोगों को हैरान कर रहा है. कंपनी ने भारत में इस डिवाइस की कीमत हर बार की तुलना में काफी ज्यादा रखी है, लेकिन इसके बावजूद iPhone 17 Pro और Pro Max की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि कई रिटेलर्स के पास स्टॉक खत्म हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो जो भी लोग इसे फोन को खरीदने आएंगे उन्हें कम से कम एक सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है.

क्यों आई कमी
इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि iPhone 17 Pro और Pro Max की कमी का एक बड़ा कारण Apple का तेजी से फैलता रिटेल नेटवर्क है. कंपनी ने हाल के कुछ सालों में अपने स्टोर्स को भारत के 500 से ज्यादा शहरों तक पहुंचाया है. इसका असर यह हुआ है कि हर स्टोर को सीमित मात्रा में यूनिट्स ही मिल पा रही हैं, जिससे हाई डिमांड वाले मॉडल्स का स्टॉक जल्दी खत्म हो रहा है. यानी Apple की पहुंच तो बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में इन प्रीमियम डिवाइसेज का आवंटन हर जगह समान नहीं हो पा रहा.

नहीं मिल रही यूनिट्स
भारत में iPhone 17 के लिए प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू हो चुके हैं. जबकि 19 सितंबर से इसकी उपलब्धता भी शुरू हो जाएगी. ऐसे में रिटेलर्स का कहना है कि 500 शहरों में कंपनी का नेटवर्क फैल गया है और यही वजह है कि हर स्टोर को पर्याप्त Pro और Pro Max यूनिट्स नहीं मिल पा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ इतनी ही मिलती है यूनिट्स
एक औसत शिपमेंट में अगर 500 यूनिट भेजी जाती हैं तो उनमें से सिर्फ 50 यूनिट्स Pro और 10 यूनिट्स Pro Max मॉडल की होती हैं. इतना ही नहीं, रिटेलर्स का कहना है कि इसके 512GB और 1TB जैसे हाई-स्टोरेज वेरिएंट की उपलब्धता तो और भी सीमित है, क्योंकि ये बेहद कम ही उपलब्ध कराए जाते हैं. रिटेलर्स की मानें तो Apple अभी अपने बेस मॉडल्स पर ही ध्यान दे रहा है, यही वजह है कि ग्राहकों को न चाहते हुए भी मजबूरी बेस मॉडल के साथ ही जाना पड़ता है.

रिटेल्स हुए परेशान
रिटेलर्स का कहना है कि 19 सितंबर को जैसे ही iPhone 17 सीरीज की बिक्री शुरू होगी तो ज्यादातर ग्राहकों की भीड़ खासकर Pro और Pro Max मॉडल्स के लिए देखने को मिलेगी. Apple भी इस बढ़ती मांग को भांपते हुए अपनी रिटेल मौजूदगी को और मजबूत करने में जुटा है. पिछले ही दिनों कंपनी ने बेंगलुरु और पुणे में दो नए Apple स्टोर खोले हैं, जिससे ब्रांड की पहुंच और ग्राहक सेवा दोनों को बेहतर किया गया है.

ChatGPT जैसा AI पैदा कर सकती है कोरोना जैसी महामारी! Sam Altman ने दी वॉर्निंग

हर साल होता है ये हाल
रिटेल इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि iPhone Pro मॉडल्स की कमी कोई नई बात नहीं है. हर साल जब Apple अपनी नई सीरीज लॉन्च करता है तो शुरुआती दिनों में Pro और Pro Max वेरिएंट्स की डिमांड इतनी तेज होती है कि स्टॉक जल्दी ही खत्म हो जाता है. ये ट्रेंड हर साल देखा गया है. लॉन्च के पहले कुछ हफ्तों में भारी मांग के चलते स्टोर्स खाली हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सप्लाई धीरे-धीरे स्थिर हो जाती है और स्टॉक फिर से उपलब्ध होने लगता है.

ब्लैक मार्केट में बढ़ी कीमत
iPhone 17 Pro और Pro Max की सीमित उपलब्धता की रिपोर्ट्स ने मार्केट में हलचल मचा दी है. सप्लाई कम होने का सीधा असर ब्लैक मार्केट में दिखा है, जहां इन मॉडल्स की कीमतें 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ दी गई हैं. इतना ही नहीं, कुछ ऑफलाइन दुकानदार भी स्टॉक की कमी का फायदा उठाकर ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं. यही वजह है कि अब लोगों प्री-बुकिंग का रास्ता चुनना शुरू कर दिया है

Samsung Galaxy Z Fold 6 के दाम हो गए 40,000 रुपये कम, सिर्फ इतनी कीमत पर आ गया फोन

जानें कितनी है शुरुआती कीमत
बता दें कि iPhone 17 की शुरुआती कीमत ही 82,900 रुपये रखी है. इसके अलावा iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये से हो रही है, जबकि iPhone 17 Pro Max की शुरुआत ही 1,49,900 रुपये से हो रही है. इस भारी-भरकम कीमत के बावजूद Apple के चाहने वालों की एक्साइटमेंट देखने लायक है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17apple

Trending news

आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
;