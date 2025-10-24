Advertisement
ऑरेंज कलर वाला iPhone 17 Pro क्यों हो रहा पिंक? Apple ने खुद दिया जवाब

iPhone 17 Pro Max का ऑरेंज कलर बिना किसी खास वजह के पिंक में बदल गया. इसके बाद कई अन्य यूज़र्स ने भी ऐसा ही अनुभव शेयर किया. ज़्यादातर लोगों ने लिखा कि फोन की ग्लास बैक पैनल तो ठीक है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:26 AM IST
Apple का नया फ्लैगशिप iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max एक अनोखे विवाद में फंस गया है. दरअसल, Cosmic Orange कलर वेरिएंट खरीदने वाले कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके फोन का रंग धीरे-धीरे ऑरेंज से पिंक या रोज-गोल्ड शेड में बदलने लगा है. हालांकि सुनने में यह ट्रेंडी लग सकता है, लेकिन जिन लोगों ने ₹1.5 लाख से ज्यादा खर्च कर ये फोन खरीदा है, वे बिल्कुल खुश नहीं हैं. पिछले कुछ दिनों में Reddit और X (Twitter) पर कई यूजर्स ने इस कलर-चेंज की तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए हैं.

यूजर्स ने Reddit पर शेयर किए सबूत
इस विवाद की शुरुआत Reddit यूजर DakAttack316 की पोस्ट से हुई, जिन्होंने बताया कि उनके iPhone 17 Pro Max का ऑरेंज कलर बिना किसी खास वजह के पिंक में बदल गया. इसके बाद कई अन्य यूजर्स ने भी ऐसा ही अनुभव शेयर किया. ज्यादातर लोगों ने लिखा कि फोन की ग्लास बैक पैनल तो ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम फ्रेम और कैमरा प्लेट का रंग बदलने लगा है — जो दिन की रोशनी में और ज्यादा साफ़ दिखाई देता है. एक यूजर ने यह भी बताया कि सिर्फ चार दिन के इस्तेमाल के बाद ही कैमरा एरिया का कलर बाकी बॉडी से डार्क लगने लगा, हालांकि फोन Apple की आधिकारिक क्लियर केस में ही रखा गया था.

Apple ने दी वैज्ञानिक सफाई — Hydrogen Peroxide है असली दोषी?
अब सवाल उठता है — आखिर ये रंग क्यों बदल रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका कारण Hydrogen Peroxide या तेज UV किरणों के संपर्क में आना हो सकता है. दरअसल, Apple की अपनी सपोर्ट वेबसाइट पर साफ़ लिखा है कि iPhone को Hydrogen Peroxide या ब्लीच वाले क्लीनर से साफ़ नहीं करना चाहिए. कंपनी के मुताबिक़, आप अपने iPhone को 70% Isopropyl alcohol या Clorox wipes से हल्के हाथों से पोंछ सकते हैं- लेकिन किसी भी तरह के ब्लीच या पेरोक्साइड प्रोडक्ट्स से बचें.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों होता है ऐसा – एक्सपर्ट्स का कहना है…
Apple ने आधिकारिक रूप से कारण नहीं बताया, लेकिन मटीरियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि iPhone के Anodised Aluminium Coating पर इसका असर होता है. इस कोटिंग को रंगीन और चमकदार लुक देने के लिए उस पर कलर डाई लगाई जाती है. लेकिन जब UV लाइट या रासायनिक रिएक्शन होता है, तो यह डाई टूटने लगती है और फिर ऑरेंज कलर धीरे-धीरे पिंक या रोज-गोल्ड में बदल जाता है.

सिर्फ Cosmic Orange में दिख रही दिक्कत
दिलचस्प बात यह है कि यह समस्या सिर्फ Cosmic Orange मॉडल में देखी गई है. बाकी iPhone 17 Pro कलर्स, और पुराने Titanium या Glass फिनिश वाले iPhones (15 और 16 Pro) में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाकी वेरिएंट में डाई कलर नहीं होता, इसलिए वे रासायनिक प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होते.

 Apple ने क्या कहा?
अब तक Apple ने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कई यूजर्स का कहना है कि कंपनी ने प्राइवेट तौर पर उनके फोन रिप्लेस किए हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि Apple इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है, भले ही उसने अभी तक इसका खुलकर जिक्र नहीं किया हो.

