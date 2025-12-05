Apple ने दिया फैन्स को Shock! अचानक हटा दिया ये धमाकेदार फीचर, 4 साल पहले किया था लॉन्च

Apple ने iPhone 17 Pro सीरीज को कई कैमरा अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया है, लेकिन यूजर्स ने एक ऐसे फीचर की कमी महसूस की है जो चार साल से लगातार iPhone का अहम हिस्सा था. कंपनी ने बिना किसी घोषणा के Portrait मोड में Night Mode का सपोर्ट हटा दिया है. यह वही फीचर है जो कम रोशनी में बेहतर और शार्प पोर्ट्रेट फोटोज लेने में मदद करता था.

Night Mode की शुरुआत और उसका सफर

Apple ने 2019 में iPhone 11 के साथ Night Mode पेश किया था, ताकि यूजर बहुत कम रोशनी में भी साफ और उजली तस्वीरें ले सकें. इसके एक साल बाद iPhone 12 Pro में कंपनी ने LiDAR स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए Night Mode Portrait फीचर्स को भी शामिल किया. यह स्कैनर कम रोशनी में डेप्थ डेटा इकट्ठा करता था और पोर्ट्रेट फोटोज को और ज्यादा नैचुरल बनाता था. इसके बाद कई iPhone मॉडल्स में इस फीचर को और बेहतर किया गया और कैमरा सेंसर भी लगातार अपग्रेड होते रहे.

iPhone 15 में ऑटोमैटिक पोर्ट्रेट फीचर की एंट्री

2023 में iPhone 15 सीरीज ने एक नया ऑटोमेटिक Portrait मोड दिया. कैमरा जैसे ही किसी चेहरे, पालतू जानवर या किसी वस्तु को पहचानता था, वह खुद-ब-खुद बैकग्राउंड में डेप्थ डेटा कैप्चर कर लेता था. इसका फायदा यह था कि बाद में उसी फोटो को Portrait में बदलना बेहद आसान हो गया. इस फीचर ने यूजर्स को बिना मोड बदले पोर्ट्रेट क्लिक करने की आजादी दी.

iPhone 17 Pro में अचानक क्यों गायब हुआ Night Mode Portrait?

लेकिन iPhone 17 Pro के शुरुआती यूजर्स ने एक चौंकाने वाली समस्या बताई है. उनके मुताबिक Portrait मोड में Night Mode बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है. Apple Discussion Forum पर एक यूजर ने लिखा कि बहुत कम रोशनी में भी कैमरा Night Mode ऑन नहीं करता. जब वह लेंस को ढकते हैं, तो सिर्फ फ्लैश एक्टिव होता है लेकिन Night Mode Portrait उपलब्ध नहीं होता. वही रोशनी में जब कैमरा को नॉर्मल Photo मोड पर रखा जाता है, तो Night Mode ठीक से काम करता है.

Apple ने भी कन्फर्म किया बदलाव

Apple की सपोर्ट वेबसाइट पर अब यह बदलाव साफ दिखता है. यहां लिखा है कि Night Mode Portrait फीचर iPhone 12 Pro से लेकर iPhone 16 Pro तक उपलब्ध है. लेकिन iPhone 17 Pro को इस सूची से हटा दिया गया है. यानी कंपनी ने जानबूझकर इस फीचर को नए मॉडल से हटाया है.

जब हार्डवेयर मौजूद है तो फीचर क्यों हटाया?

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब iPhone 17 Pro में LiDAR स्कैनर और अपग्रेडेड सेंसर मौजूद हैं, तो Apple ने Night Mode Portrait क्यों हटाया? कई यूजर्स का मानना है कि नए मॉडल में LiDAR की पोजिशन या फ्लैश मॉड्यूल के स्थान में बदलाव ने इस फीचर की परफॉर्मेंस को प्रभावित किया होगा. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि Apple को शायद इस फीचर की विश्वसनीयता या स्थिरता से जुड़ी समस्याएं मिल रही थीं, इसलिए कंपनी ने इसे हटाने का फैसला लिया.

Night Mode पूरी तरह बंद नहीं हुआ

एक अच्छी बात यह है कि iPhone 17 सीरीज में Night Mode अभी भी पूरी तरह मौजूद है. यह सेल्फी और टाइम-लैप्स वीडियो में पहले की तरह काम करता है. इसका मतलब है कि डिवाइस का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही Night Mode को सपोर्ट करते हैं, लेकिन Apple ने Portrait मोड में इसे बंद कर दिया है.