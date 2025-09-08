iPhone 17 Pro को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! छोटी हो जाएगी ये चीज, देखकर झूम उठेंगे फैन्स

iPhone 17 Pro Leak: Apple हर साल अपने नए iPhone मॉडल्स के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा देता है. इस बार भी 9 सितंबर को होने वाले Apple Event में iPhone 17 सीरीज लॉन्च होने की उम्मीद है. इस सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल होंगे. सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 17 Pro को लेकर हो रही है, क्योंकि इसमें एक बड़ा डिजाइन चेंज देखने को मिल सकता है.

Dynamic Island होगा छोटा

iPhone 14 Pro सीरीज से Apple ने Dynamic Island का कॉन्सेप्ट लाया था. ये फीचर नॉच की जगह लेकर काफी पॉपुलर हुआ. लेकिन अब एक नए लीक में सामने आया है कि iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में Dynamic Island और भी छोटा हो जाएगा.

closer look of the display, we getting smaller dynamic island on the pro pic.twitter.com/V64JX0iZC5 — Don’t ask (@that_one_g3) September 4, 2025

लीक के मुताबिक, iPhone 17 Pro के स्क्रीन प्रोटेक्टर में Dynamic Island का कटआउट सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर का दिखा है. मौजूदा मॉडल्स में ये करीब 2 सेंटीमीटर का है. यानी इस बार Apple इसे करीब 25% छोटा कर सकता है. इसका सीधा फायदा यूज़र्स को मिलेगा – स्क्रीन पर ज्यादा स्पेस मिलेगा और वीडियो देखने या गेमिंग का एक्सपीरियंस और बेहतर होगा.

डिजाइन और बिल्ड में बदलाव

नए iPhone 17 Pro मॉडल्स में डिजाइन भी अपग्रेड होने वाला है. अब तक Pro मॉडल्स टाइटेनियम बिल्ड के साथ आते थे, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 17 Pro में ग्लास और एल्युमिनियम का मिक्स बिल्ड देखने को मिलेगा. इसके अलावा फोन के पीछे का कैमरा मॉड्यूल भी बदला जाएगा. इस बार कैमरा सेटअप को हॉरिजॉन्टल कैमरा बार डिजाइन में लाया जा सकता है.

परफॉर्मेंस और स्पीड

iPhone 17 Pro में Apple का लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ फोन में 12GB RAM होने की उम्मीद है, जो परफॉर्मेंस को और ज्यादा स्मूद बना देगा. गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-एंड ऐप्स में इस चिप का असर साफ दिखेगा.

कैमरा होगा और पावरफुल

कैमरा सिस्टम इस बार सबसे बड़ा अपग्रेड हो सकता है. लीक्स के अनुसार, iPhone 17 Pro और Pro Max में 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा. इसके साथ फ्रंट कैमरा को भी 24MP किया जा सकता है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग क्वालिटी पहले से काफी बेहतर होगी.

बैटरी और कूलिंग सिस्टम

बैटरी को लेकर भी अच्छी खबर है. iPhone 17 Pro में बड़ी बैटरी और नया Vapour Chamber Cooling System दिया जा सकता है. इससे फोन का हीट मैनेजमेंट बेहतर होगा और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी यह ज्यादा गर्म नहीं होगा.

लॉन्च डेट

Apple का “Awe Dropping” इवेंट 9 सितंबर को होगा. इसी इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च होने की पूरी संभावना है. प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू हो सकते हैं और 19 सितंबर से यह फोन सेल के लिए उपलब्ध हो सकता है.

FAQs

Q1. iPhone 17 Pro कब लॉन्च होगा?

iPhone 17 Pro को Apple 9 सितंबर के इवेंट में लॉन्च करेगा.

Q2. iPhone 17 Pro में क्या नया मिलेगा?

इस बार Dynamic Island छोटा होगा, नया A19 Pro चिप, 12GB RAM, बड़ा बैटरी और 48MP कैमरा सिस्टम मिलेगा.

Q3. iPhone 17 Pro की कीमत कितनी हो सकती है?

हालांकि कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कीमत iPhone 16 Pro से ज्यादा होने की संभावना है.

Q4. Dynamic Island छोटा होने से क्या फर्क पड़ेगा?

Dynamic Island छोटा होने से स्क्रीन पर ज्यादा स्पेस मिलेगा और वीडियो देखने व गेमिंग का अनुभव और बेहतर होगा.