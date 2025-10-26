iPhone 17 Pro Max का Orange कलर Pink क्यों हो रहा है? सामने आई चौंकाने वाली वजह, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

iPhone 17 Pro Max Color Fading: अगर आप भी Apple के iPhone यूजर हैं तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है! Apple के सबसे प्रीमियम और लेटेस्ट फोन iPhone 17 Pro Max को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आई है. इस फोन के सबसे पॉपुलर कलर वेरिएंट Cosmic Orange के कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि उनका महंगे फोन का कलर फीका हो रहा है! सोशल मीडिया पर ऐसी ढेरों तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि बिल्कुल नया कॉस्मिक ऑरेंज कलर वाला iPhone 17 Pro Max धीरे-धीरे फीका पड़कर गुलाबी यानी Pink या रोज गोल्ड शेड में बदल रहा है. यह कलर चेंज क्यों हो रहा है इसके पीछे की क्या वजह है आइए समझते हैं.

कलर बदलने की ये है वजह

जानकारों का मानना है कि इस समस्या का मूल कारण इसकी बनावट में है. iPhone 17 Pro सीरीज में पिछले प्रो मॉडलों के टाइटेनियम के बजाय एनोडाइज्ड एल्युमिनियम का यूज किया गया है. एनोडाइजिंग प्रोसेस से रंग तो गहरा होता है जैसे कि कॉस्मिक ऑरेंज लेकिन यह धातु की सतह को ज्यादा छिद्रपूर्ण (Porous) बना देता है. टॉम्स गाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनोडाइज्ड एल्युमिनियम उन पदार्थों के साथ रिएक्ट कर सकता है जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड (Hydrogen Peroxide) होता है.

ज्यादातर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्यूटी प्रोडक्ट, डिसइंफेक्टेंट्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट में होता है. इसके संपर्क में आने से फोन का रंग फीका पड़ सकता है या उसमें कुछ बदलाव आ सकता है जिससे नारंगी रंग गुलाबी शेड में बदल रहा है.

Apple ने सफाई के लिए दी है यह चेतावनी

कंपनी ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन एप्पल के अपने सपोर्ट पेज पर यूजर्स को डिवाइस की सफाई के लिए ब्लीच या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले किसी भी प्रोडक्ट का यूज न करने की सलाह दी गई है. एप्पल ने इसके बजाय 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाइप्स या फिर 75% एथिल अल्कोहल वाइप्स के यूज करने की सलाह दिया है.

बचने के लिए क्या करें

अगर आप भी चाहते हैं कि आपका iPhone नया जैसा बना रहे, कलर में कोई खराबी न आए तो इस ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट से फोन को दूर रखें. नहीं तो आपका भी लाखों का फोन कलर बदल सकता है! कंपनी ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी खुले हिस्से में नमी न जाए और डिवाइस पर किसी भी प्रकार का सफाई घोल न लगाएं. कॉस्मिक ऑरेंज आईफोन यूजर्स के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

पहले भी हो चुकी है समस्या

यह पहली बार नहीं है जब iPhone 17 Pro मॉडल को लेकर विवाद हुआ है. लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद ही यूजर्स ने शिकायत की थी कि iPhone 17 Pro मॉडल आसानी से स्क्रैच हो रहे हैं. यह समस्या भी नए एनोडाइज्ड एल्युमिनियम यूनीबॉडी फ्रेम के इस्तेमाल से जुड़ी थी.

