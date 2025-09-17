iPhone 17 के इस कलर के दीवाने हुए भारतीय! तीन दिन में हुआ Out of Stock, खरीदने को टूट पड़ी जनता

एप्पल (Apple) ने इस महीने की शुरुआत में अपना नया iPhone 17 सीरीज लॉन्च किया है. इसमें शामिल हैं – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air और iPhone 17 Pro Max. 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं और 19 सितंबर से बिक्री शुरू होगी. इस बार सीरीज की मांग पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है. खासकर iPhone 17 Pro Max का Cosmic Orange वेरिएंट अमेरिका और भारत में महज तीन दिन में ही सोल्ड आउट हो गया.

Cosmic Orange वेरिएंट की भारी डिमांड

Apple के मुताबिक, Cosmic Orange कलर का iPhone 17 Pro Max सबसे ज्यादा डिमांड में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मॉडल अमेरिका और भारत में केवल तीन दिन में ही प्री-ऑर्डर के लिए खत्म हो गया. भारत में तो पूरा Pro Max सीरीज ही अभी इन-स्टोर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध नहीं है. एप्पल की टीम लगातार स्टॉक को रीस्टॉक करने पर काम कर रही है. कंपनी का कहना है कि Orange वेरिएंट के सभी स्टोरेज मॉडल्स बिक चुके हैं. हालांकि, Deep Blue और Silver वेरिएंट अभी भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं.

भारत में क्या है स्थिति?

Apple India की वेबसाइट पर फिलहाल iPhone 17 Pro Max के लिए इन-स्टोर पिकअप ऑप्शन उपलब्ध नहीं है. इतना ही नहीं, Cosmic Orange वेरिएंट को अभी iPhone 17 Pro और Pro Max दोनों मॉडलों में से हटा दिया गया है. कंपनी की योजना है कि 19 सितंबर से स्टोर्स पर कुछ लिमिटेड यूनिट्स वॉक-इन कस्टमर्स के लिए उपलब्ध कराई जाएँगी. ये फोन पहले आओ, पहले पाओ (first come, first served) के आधार पर मिलेंगे.

iPhone 17 सीरीज की सप्लाई चैलेंज

एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में iPhone 17 सीरीज और iPhone Air की सप्लाई सीमित है. Apple अपने रिटेल नेटवर्क को बढ़ा रहा है और शुरुआती प्रोडक्शन में ज्यादा फोकस बेस मॉडल्स पर रहा है.

• iPhone 17 Pro और Pro Max का शिपमेंट बहुत कम है.

• एक शिपमेंट में 500 यूनिट्स में से सिर्फ 50 यूनिट्स Pro मॉडल्स की हैं.

• हाई-कैपेसिटी मॉडल्स तो और भी कम मात्रा में उपलब्ध हैं.

• Apple की वेबसाइट पर डिलीवरी की डेट सितंबर के आखिर से लेकर अक्टूबर की शुरुआत तक खिसक गई है.

सिर्फ iPhone ही नहीं, बाकी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च

Apple ने iPhone 17 सीरीज के साथ ही 12 सितंबर को Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 का प्री-ऑर्डर भी शुरू किया था. इनकी भी भारत समेत कई बाजारों में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है.

FAQs

Q1. iPhone 17 Pro Max का Cosmic Orange कब मिलेगा?

कंपनी 19 सितंबर से कुछ लिमिटेड यूनिट्स स्टोर्स पर उपलब्ध कराएगी.

Q2. क्या iPhone 17 Pro Max के बाकी कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं?

हां, Deep Blue और Silver वेरिएंट अभी भी सीमित मात्रा में मिल रहे हैं.

Q3. क्या ऑनलाइन Cosmic Orange iPhone 17 Pro Max ऑर्डर कर सकते हैं?

फिलहाल नहीं, यह पूरी तरह से आउट ऑफ स्टॉक है.

Q4. भारत में iPhone 17 सीरीज की सप्लाई क्यों कम है?

शुरुआती प्रोडक्शन में Apple ने बेस मॉडल्स पर ज्यादा फोकस किया है और Pro मॉडल्स की संख्या कम रखी है.

Q5. iPhone 17 सीरीज के साथ और क्या लॉन्च हुआ?

iPhone 17 सीरीज के साथ Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 भी लॉन्च हुए हैं.