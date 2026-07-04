/लूट लो मौका! Flipkart Sale में अचानक ₹20,000 सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max, खरीदने की मची होड़

अगर आप काफी समय से Apple के सबसे पावरफुल और प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max को खरीदने का सपना देख रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रही Flipkart GOAT Sale में इस फ्लैगशिप फोन पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है.
बैंक ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक को मिलाकर आप इस फोन को इसकी लॉन्च प्राइस से पूरे ₹20,000 कम में अपना बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह पूरी डील कैसे काम करती है और आप इस बंपर ऑफर का लाभ कैसे उठा सकते हैं.
एप्पल का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max अपनी दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स के लिए जाना जाता है. लॉन्चिंग के वक्त इसकी ओरिजिनल कीमत (MRP) ₹1,49,900 तय की गई थी. लेकिन चल रही फ्लिपकार्ट सेल में इस फोन की सेलिंग प्राइस को सीधे ₹10,000 घटाकर ₹1,39,900 कर दिया गया है. यह डिस्काउंट बिना किसी नियम और शर्त के सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. लेकिन असली बचत तब होती है जब आप इसके साथ मिलने वाले बैंक ऑफर्स को जोड़ते हैं.
अगर आपके पास Flipkart Axis Bank Credit Card है, तो यह डील आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है. इस कार्ड के जरिए फुल स्वाइप ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को ₹6,000 का भारी इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस डिस्काउंट के लागू होते ही आईफोन 17 प्रो मैक्स की नेट इफेक्टिव कीमत घटकर ₹1,33,900 रह जाती है. बात यहीं खत्म नहीं होती है, इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक का लाभ भी मिलता है.
इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के अलावा फ्लिपकार्ट इस कार्ड पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त कैशबैक भी ऑफर कर रहा है. इस ट्रांजैक्शन के लिए कैशबैक की अधिकतम सीमा ₹4,000 तय की गई है. जब आप इस ₹4,000 के कैशबैक को भी कुल कीमत में से घटा देते हैं, तो इस प्रीमियम स्मार्टफोन की प्रभावी खरीद कीमत (Effective Price) केवल ₹1,29,900 रह जाती है. इस तरह से आप इस सेल के दौरान सीधे तौर पर पूरे ₹20,000 की बड़ी बचत कर पाते हैं.
इस डील का लाभ उठाने से पहले कुछ जरूरी नियमों को समझना बेहद आवश्यक है. ₹1,29,900 की यह प्रभावी कीमत तभी लागू होगी जब आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक दोनों को मिलाएंगे. याद रखें कि ₹6,000 का डिस्काउंट पेमेंट के वक्त तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ₹4,000 का कैशबैक कार्ड जारी करने वाले बैंक के नियमों के अनुसार बाद में आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा.
यदि आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है जिसे आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट इस पर अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है. हालांकि पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से उसके मॉडल, उसकी कंडीशन और फ्लिपकार्ट के वेरिफिकेशन प्रोसेस पर निर्भर करती है. चूंकि एक्सचेंज वैल्यू हर यूजर के लिए अलग-अलग होती है, इसलिए इसे प्रभावी कीमत की गणना में शामिल नहीं किया गया है. यह सेल सीमित समय के लिए है और स्टॉक खत्म होने पर कीमतें बदल सकती हैं, इसलिए पेमेंट करने से पहले नियम और शर्तें जरूर पढ़ लें.