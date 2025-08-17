iPhone 17 Pro Max: लॉन्च से पहले फीचर्स लीक! अब तक की सबसे बड़ी बैटरी और धमाकेदार कैमरा अपग्रेड के साथ आ रहा है फोन
iPhone 17 Pro Max: लॉन्च से पहले फीचर्स लीक! अब तक की सबसे बड़ी बैटरी और धमाकेदार कैमरा अपग्रेड के साथ आ रहा है फोन

Apple के आने वाले अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेकर यूजर्स में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. कंपनी का नया iPhone 17 Pro Max इस बार कई बड़े बदलावों के साथ बाजार में आने वाला है. सबसे खास बात यह है कि इसमें अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे बैटरी बैकअप की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:45 AM IST
iPhone 17 Pro Max: अगर आप भी  iPhone के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन के इतंजार में हैं तो यह जल्द ही पूरा होने वाला है. साथ ही Apple ने इस फोन को और बेहतरीन बनाया है. इस बार कंपनी ने यूजर्स की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने की पूरी तैयारी कर ली है. iPhone यूजर्स को बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने वाली परेशानी को कंपनी अब दूर कर दी है. इसी को लेकर Apple का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है. लीक हुई इंटरनल डिजाइन इमेजेज़ के मुताबिक इस बार फोन में 5000 mAh से ज्यादा की बैटरी मिलने की संभावना है. यह अब तक के किसी भी iPhone की सबसे बड़ी बैटरी होगी और इसे सीधे तौर पर Samsung Galaxy S25 Ultra के बराबर लाकर खड़ा कर देगी.

 iPhone 17 Pro Max की बैटरी को लेकर कोरियन टिप्स्टर yeux1122 ने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Naver पर पोस्ट शेयर की है. जिससे इस अपकमिंग फोन को लेकर कई जानकारियां मिल रही हैं. इस पोस्ट की CAD रेंडर्स इमेजेज़ से पता चलता है कि iPhone 17 Pro Max में बैटरी के लिए बड़ा कम्पार्टमेंट बनाया गया है. साथ ही फोन का इंटरनल लेआउट में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें MagSafe कॉइल्स की नई पोजिशनिंग और वेपर-चेंबर कूलिंग सिस्टम के लिए अलग जगह दिखाई गई है.

ये भी पढ़ेंः कम दाम में बड़ा धमाका! 20 हजार से कम में मिल रहे हैं ये 5 वॉटरप्रूफ 5G स्मार्टफोन, फीचर्स भी हैं दमदार

ये रही बैटरी अपग्रेड डिटेल्स
लीक इमेजेज़ से यह भी पता चल रहा है कि फोन में मेटल कवर वाली बैटरी दी जाएगी. यह फीचर अभी iPhone 16 Pro के साथ भी आता है, लेकिन अब इसे Pro Max मॉडल तक बढ़ाया जा रहा है. मेटल बैटरी कवर के पीछे का मकसद फोन के अंदर होने वाली गर्मी को दूर करना होता है ताकि बड़ी बैटरी से होने वाली हीटिंग समस्या को कम किया जा सके. दिलचस्प बात यह है कि फिजिकल SIM ट्रे वाले मॉडल्स के लिए L-आकार की बैटरी और ई-सिम (SIM-Free) वेरिएंट्स के लिए  रेक्टेंगुलर बैटरी का इस्तेमाल हो सकता है.  

कैमरा में भी होगा बदलाव
बैटरी और कूलिंग सिस्टम के साथ ही फोन के कैमरा सेटअप में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 17 Pro Max में इस बार बड़ा कैमरा बंप होगा. साथ ही इसमें 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस मिलेगा जो 8x तक जूम कर सकेगा. सबसे खास बात यह है कि इसमें मूविंग लेंस सिस्टम होगा, जिससे अलग-अलग फोकल लेंथ पर शिफ्ट करके इमेज की  क्वालिटी को और बेहतर किया जा सकेगा.

कब होगा लॉन्च
बात की जाए इस फोन की लॉन्चिंग की तो यह इंतजार अगले महीने में पूरा हो सकता है. Apple अपने नए iPhone 17 सीरीज़ को 9 सितंबर 2025 को लॉन्च कर सकता है. इस सीरीज़ में तीन मॉडल्स शामिल होंगे – iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. फीचर्स की बात करें तो फोन में A19 Pro चिप, 12GB RAM और 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है. इस बार Apple iPhone की बैटरी, कैमरा और परफॉर्मेंस तीनों में बदलाव कर इसे पावरफुल बनाने की तैयारी में है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

apple iphone 17 pro max launchiPhone 17 Pro Max Features

