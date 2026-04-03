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Hindi Newsटेकबजट की चिंता छोड़िए! Apple के सबसे पावरफुल iPhone 17 Pro Max पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट; दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा मौका

बजट की चिंता छोड़िए! Apple के सबसे पावरफुल iPhone 17 Pro Max पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट; दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा मौका

iPhone 17 Pro Max Discount Offer: Apple के सबसे महंगे और पावरफुल फोन iPhone 17 Pro Max पर इन दिनों बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप कीमत की वजह से इसे खरीदने से कतरा रहे थे, तो यह डिस्काउंट ऑफर आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. बैंक ऑफर्स और फ्लैट डिस्काउंट को मिलाकर ₹10,000 से भी ज्यादा की छूट मिल रही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:50 AM IST
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बजट की चिंता छोड़िए! Apple के सबसे पावरफुल iPhone 17 Pro Max पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट; दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा मौका

iPhone 17 Pro Max Discount Offer: अगर आप काफी समय से एप्पल का प्रीमियम आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन भारी कीमत के कारण पीछे हट रहे थे, तो अब आपके लिए शानदार मौका है. एप्पल के सबसे ताकतवर और लेटेस्ट मॉडल iPhone 17 Pro Max पर इन दिनों जबरदस्त डील चल रही है, जो आपकी जेब का बोझ काफी कम कर सकती है. आमतौर पर लॉन्च के शुरुआती महीनों में प्रो-मैक्स मॉडल्स पर डिस्काउंट मिलना नामुमकिन सा होता है, लेकिन विजय सेल्स ॉपर चल रहे इस ऑफर ने सबको चौंका दिया है. फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स को मिलाकर आप पूरे ₹10,410 तक की बड़ी बचत कर सकते हैं. आइए विस्तार से समझते हैं इस शानदार डील का पूरा गणित और फोन के फीचर्स.

अगर आप भी काफी समय से एप्पल का प्रीमियम आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन पैसों के कारण पीछे हट जा रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. आईफोन के प्रीमियम और पावरफुल मॉडल iPhone 17 Pro Max खरीदने का शानदार मौका है. एप्पल के प्रीमीयम फोन पर इन दिनों जबरदस्त डील चल रही है, जो आपकी जेब के बोझ को काफी कम कर सकती है. iPhone 17 Pro Max पर खरीदने पर आप बैंक ऑफर्स और फ्लैट डिस्काउंट को मिलाकर आप पूरे ₹10,410 तक की बचत कर सकते हैं.

Apple के पावरफुल स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max पर Vijay Sales पर शानदार डील चल रही है. आमतौर पर पुराने मॉडल्स पर डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इस बार प्रीमियम मॉडल की कीमत में डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर आप भी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है.

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क्या है डिस्काउंट का गणित?

iPhone 17 Pro Max 256GB, कॉस्मिक ऑरेंज कलर इस समय ऑफर के साथ विजल सेल्स की वेबसाइट पर ₹1,45,490 की कीमत पर लिस्ट किया गया है. बता दें कि इस फोन की लॉन्चिंग प्राइज ₹1,49,900 थी. यानी सीधे तौर पर ₹4,410 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है.

इसके साथ ही बैंक ऑफर्स इस डील को और भी ज्यादा किफायती बना रहे हैं-

HSBC Bank
क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर ₹6,000 की अतिरिक्त छूट.

HDFC Bank
₹4,500 तक का डिस्काउंट.

Axis Bank
₹4,000 तक की बचत.

अगर आप HSBC बैंक ऑफर का इस्तेमाल करते हैं, तो कुल बचत ₹10,410 तक हो जाती है.

(ये भी पढ़ेंः WhatsApp का बड़ा धमाका! दोस्त ने Hide कर रखी है अपनी DP? अब फिर भी दिखेगा उनका चेहरा)

iPhone 17 Pro Max क्यों है खास?

बता दें, iPhone 17 Pro Max में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं. इस फोन में  iPhone 16 मॉडल की तुलना में बेहतर ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है, जिससे धूप में भी स्क्रीन बिना किसी समस्या के साफ दिखाई देती है. इस फोन में A19 Pro चिप के साथ वपोर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे हैवी यूसेज में भी फोन स्मूद चलता है. बात करें कैमरा की तो इसमें रियर में तीनों कैमरे अब 48-मेगापिक्सल के हैं जिससे वीडियो और फोटोग्राफी की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है. इसमें अब तक की सबसे बेहतरीन बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.

(ये भी पढ़ेंः दुनिया का मोबाइल हब बनने की राह में भारत की अग्निपरीक्षा, मिडिल ईस्ट जंग ने बढ़ाई...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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