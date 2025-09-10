महंगा iPhone 17 Pro Max यहां मिल रहा ₹27,400 सस्ता! धक्का-मुक्की होने से पहले खरीद लाएं

iPhone 17 Pro Max India Vs Dubai Price: हर साल की तरह इस बार भी नए iPhones लॉन्च हो चुके हैं और कीमतों को लेकर चर्चा तेज है. सोशल मीडिया पर फिर से “किडनी बेचकर iPhone खरीदने” वाले मजाक छा गए हैं. खासकर भारत में iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की कीमतों को देखकर लोग हैरान हैं. भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,900 रखी गई है, जबकि iPhone 17 Pro ₹1,34,900 और iPhone 17 Pro Max ₹1,49,900 से शुरू होता है. वहीं पहली बार लॉन्च हुआ iPhone Air ₹1,19,000 से उपलब्ध है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारत में iPhones इतने महंगे क्यों हैं, और क्या सच में दुबई जाकर iPhone खरीदना सस्ता पड़ सकता है?

भारत बनाम दुबई: iPhone 17 Pro Max की कीमत

भारत में iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत ₹1,49,900 है. वहीं दुबई (UAE) में यही फोन 5,099 AED का है, जो भारतीय रुपये में लगभग ₹1,22,500 बैठता है. इस तरह भारत की तुलना में दुबई में iPhone 17 Pro Max लगभग ₹27,400 सस्ता है.

क्या उड़ान भरकर भी बचत होगी?

दिल्ली से दुबई का राउंड-ट्रिप टिकट (Skyscanner के अनुसार) करीब ₹22,619 का है.

अगर कोई शख्स दुबई जाकर iPhone 17 Pro Max खरीदे और वापस लौट आए, तो कुल खर्च होगा:

• iPhone 17 Pro Max (दुबई) = ₹1,22,500

• फ्लाइट टिकट = ₹22,619

कुल = ₹1,45,100

यानी दिल्ली से सीधा खरीदने पर कीमत ₹1,49,900 है, जबकि दुबई जाकर खरीदने पर कुल खर्च ₹4,800 कम आता है.

सिर्फ दुबई ही नहीं, और देश भी सस्ते

• हॉन्ग कॉन्ग: iPhone 17 Pro Max भारत से लगभग ₹34,300 सस्ता है.

• जापान, थाईलैंड और वियतनाम: यहां भी भारत की तुलना में कीमतें कम हैं.

• अमेरिका: यहां कीमतें कम हैं, लेकिन टैक्स अलग-अलग राज्यों में 5-10% तक हो सकते हैं.

क्यों महंगे हैं भारत में iPhones?

Apple हर देश में कीमत तय करते समय कई फैक्टर देखता है:

• इम्पोर्ट ड्यूटी

• टैक्स

• लॉजिस्टिक कॉस्ट

• करेंसी एक्सचेंज रेट

भारत में टैक्स और कस्टम ड्यूटी के कारण iPhones की कीमतें अमेरिका और दुबई जैसे देशों की तुलना में ज्यादा हो जाती हैं.

असलियत: क्या सच में दुबई जाकर iPhone खरीदना सही है?

थ्योरी में दुबई जाकर iPhone खरीदना सस्ता पड़ सकता है. लेकिन असलियत में इसमें ठहरने, खाने-पीने और लोकल ट्रैवल जैसी लागतें भी जुड़ेंगी. इसलिए केवल iPhone के लिए विदेश जाना प्रैक्टिकल नहीं है. यह तुलना सिर्फ यह दिखाती है कि भारत और बाकी देशों में iPhone की कीमतों में बड़ा अंतर है.

FAQs

Q1. भारत में iPhone 17 Pro Max की कीमत कितनी है?

₹1,49,900 से शुरू.

Q2. दुबई में iPhone 17 Pro Max कितने का मिलेगा?

लगभग ₹1,22,500.

Q3. क्या दुबई जाकर खरीदना वाकई सस्ता पड़ेगा?

जी हां, थ्योरी में फ्लाइट + iPhone मिलाकर भी लगभग ₹4,800 की बचत होती है.

Q4. और किन देशों में iPhone सस्ते मिलते हैं?

हॉन्ग कॉन्ग, जापान, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका.

Q5. भारत में कीमतें ज्यादा क्यों हैं?

कस्टम ड्यूटी, टैक्स और लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से.