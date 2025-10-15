Advertisement
Apple ने दिया धोखा! iPhone 17 Pro Max का कॉस्मिल ऑरेंज हुआ पिंक... सोशल मीडिया पर मची हाहाकार

iPhone 17 सीरीज जब लॉन्च हुई तो इसे मिक्स रिव्यूज मिले. कुछ लोगों को तो यह फोन काफी पसंद भी आया. लेकिन अब इसक कॉस्मिक ऑरेंज कलर वाले मॉडल को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो हर किसी को हैरान कर रही है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:18 PM IST
Apple ने कुछ वक्त पहले ही अपनी iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया है. इस बार कंपनी ने अपना यूनिक कलर भी मार्केट में उतारा है, जो है Cosmic Orange. iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Pro को उनके शानदार Cosmic Orange रंग के लिए खासतौर पर पसंद किया जा रहा था, लेकिन अब ये फोन अपनी कमियों की वजहों से चर्चा में है. कई यूजर्स कहना है कि इस ऑरेंज कलर का अब रंग उतरने लगा है, जिसके बाद यह रोज गोल्ड पिंक कलर का होता दिख रहा है, जिसे देख लोग हैरान हैं और इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अब लोगों ने इस फोन की फोटोज और वीडियोज भी शेयर करनी शुरू कर दी है.

लोगों ने दिखाई फोन की हालत
Reddit और X जैसे प्लेटफॉर्म पर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह समस्या कुछ खास बैचों में देखने को मिल रही है और इसकी वजह फोन के ऑक्सिडाइज्ड एल्युमिनियम फ्रेम की सीलिंग में कमी बताई जा रही है.

एक Reddit यूजर ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि उनका ऑरेंज कलर वाला iPhone 17 Pro Max जब धूप में रखा गया तो उसकी बैक पैनल का रंग बदलकर ग्रेपफ्रूट जैसे हल्के गुलाबी रंग में बदल गया. इसके बाद धीरे-धीरे पूरा फोन सॉलिड रोज गोल्ड रंग में बदल गया और सिर्फ MagSafe रिंग ही अपने असली कॉस्मिक ऑरेंज रंग में बना रहा.

क्यों बदल रहा है रंग?
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस रंग को बदलने की समस्या को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि शायद कुछ बैच में एल्युमिनियम फ्रेम को ऑक्सिडाइज करने के बाद उस पर ठीक से सीलिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से समय के साथ फोन का रंग बदलने लगा है.

दूसरी ओर यह समस्या सामने आने के बाद भी अभी तक Apple की तरफ से न तो कोई एक्सचेंज ऑफर आया है और न ही कोई फिक्स की जानकारी मिली है, जिससे कई लोग सोच में हैं कि उन्हें Apple Store जाकर शिकायत करनी चाहिए या नहीं.

रामलला की नगरी में जलेंगे आपके नाम के दीये, अयोध्या की धरती से जुड़ने का खास मौका

Apple ने कलर्स की मजबूती पर दिया ध्यान
Apple ने iPhone 15 सीरीज में मजबूती के लिए टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया था, ताकि पुराने स्टेनलेस स्टील वाले मॉडल्स की तुलना में कलर्स जल्दी ना फीके पड़े. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब iPhone के कलर को लेकर परेशानी सामने आई है. इससे पहले भी कुछ मॉडल्स में पसीने या UV एक्सपोजर की वजह से रंग बदलने की शिकायतें आई थीं. इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फैक्ट्री में क्लियर कोटिंग ठीक से ना लगने की वजह से ऑक्सिडेशन की प्रक्रिया तेज हो सकती है, खासकर भारत जैसे नमी वाले इलाकों में.

घर बैठे ही बंद कर सकते हैं कार का इंजन, स्वदेशी Mappls देगा हर अलर्ट

Apple ने नहीं लिया कोई फैसला
फिलहाल जिन लोगों ने Cosmic Orange कलर वाला iPhone 17 खरीदा है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे फोन को सीधे धूप में रखने से बचें और रंग बदलने की स्थिति पर नजर रखें. Apple की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. वहीं, iPhone 17 की अच्छी बिक्री और कई मॉडल्स बैकऑर्डर में चलने की वजह से इस बात की संभावना काफी कम है कि किसी भी बैच को फिलहाल वापस बुलाया जाएगा, जब तक कि ऐसे मामलों की संख्या ज्यादा न बढ़ जाए.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

iPhone 17apple

