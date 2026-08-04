/iPhone 17 Pro Max पर अब तक का सबसे तगड़ा डिस्काउंट! सीधे 17,000 रुपये की छूट, जानिए बुक करने का तरीका

अगर आप Apple के सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max को खरीदने का मन बना रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है. Flipkart Freedom Sale के दौरान इस बेहद महंगे और एडवांस्ड फोन पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने जा रहा है. सेल ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और कैशबैक बेनिफिट्स को मिलाकर इस फोन की इफेक्टिव कीमत 1,32,900 रुपये तक आ जाएगी. यह कीमत इसके ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से काफी कम है और यहां तक कि iPhone 17 Pro की लॉन्च प्राइस से भी सस्ती पड़ती है. आइए विस्तार से समझते हैं कि इस ऐतिहासिक डील को आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके नियम क्या हैं.
Apple ने iPhone 17 Pro Max को 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. लेकिन फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल के दौरान इस पर 8,000 रुपये का सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे इसकी कीमत 1,41,900 रुपये हो जाएगी. इसके बाद अगर आप योग्य बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो कीमत और भी ज्यादा कम हो जाएगी. इस तरह कुल मिलाकर ग्राहकों की बड़ी बचत होने वाली है.
अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए SBI क्रेडिट कार्ड या Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 5,000 रुपये का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इससे फोन की कीमत घटकर 1,36,900 रुपये रह जाएगी. इसके अलावा फ्लिपकार्ट सिलेक्टेड कार्ड्स पर 5 प्रतिशत का कैशबैक भी दे रहा है, जो लगभग 4,000 रुपये बैठता है. इन सभी ऑफर्स को जोड़ने के बाद फोन की इफेक्टिव कीमत लगभग 1,32,900 रुपये रह जाती है. यानी ग्राहक कुल 17,000 रुपये तक की सीधी बचत कर सकेंगे.
इस ऑफर का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले फोन को फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल के दौरान ही ऑर्डर करना होगा. चेकआउट के समय 8,000 रुपये का सेल डिस्काउंट अपने आप लागू हो जाएगा. इसके बाद पेमेंट पेज पर जाकर SBI क्रेडिट कार्ड या Flipkart Axis Bank कार्ड से भुगतान करें ताकि 5,000 रुपये का इंस्टेंट ऑफर मिल सके. आखिर में सुनिश्चित करें कि आपका ट्रांजैक्शन 5% कैशबैक के लिए योग्य है.
यह धमाकेदार सेल सभी आम ग्राहकों के लिए 8 अगस्त से शुरू होने जा रही है. हालांकि अगर आप Flipkart Plus या Black मेंबर हैं, तो आपको 7 अगस्त को ही इसका अर्ली एक्सेस मिल जाएगा. अर्ली एक्सेस का फायदा यह होता है कि आप स्टॉक खत्म होने से पहले ही अपना मनपसंद फोन बुक कर सकते हैं.
सिर्फ iPhone 17 Pro Max ही नहीं, बल्कि फ्लिपकार्ट ने Apple के अन्य मॉडल्स पर भी बेहतरीन ऑफर्स का ऐलान किया है. सेल के दौरान iPhone 15 को आप मात्र 55,900 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर खरीद सकेंगे, जबकि iPhone 16 Plus आपको 75,900 रुपये में मिल जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि सेल लाइव होने से पहले कंपनी कुछ और मॉडल्स पर भी डिस्काउंट से पर्दा उठा सकती है.