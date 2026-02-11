iPhone 17 Pro Max vs iPhone Air: तीन या एक कैमरे वाला? आखिर कौन सा खरीदने में है फायदा? यहां जानिए

Advertisement
iPhone 17 Pro Max vs iPhone Air: अगर आप भी नया iPhone लेने का सोच रहे हैं तो आपके मन में यह जरूर सवाल आ रहा होगा कि iPhone 17 Pro Max खरीदें या फिर नया मॉडल iPhone Air? एप्पल के दोनों मॉडल बहुत ही बेस्ट हैं लेकिन कुछ जरूरी और खास अंतर हैं जिन्हें जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं एपप्ल के iPhone 17 Pro Max और iPhone Air के खास बातें. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:10 AM IST
iPhone 17 Pro Max vs iPhone Air: Apple के गलियारों में चर्चा इस समय आईफोन की नई लाइनअप को लेकर हो रही है. काफी समस से एपप्ल का प्रो मैक्स मॉडल का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का नहीं, बल्कि ताकत बनाम स्लीक डिजाइन का है. एक तरफ iPhone 17 Pro Max अपनी रफ-एंड-टफ परफॉरमेंस और दमदार फीचर्स के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ पहली बार एंट्री करने वाला iPhone Air अपनी स्लिम बॉडी और बेमिसाल खूबसूरती से लोगों को दीवाना बना रहा है. दोनों नए मॉडल में कौन आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, किसे खरीदना फायदेमंद हो सकता है, आइए जानते हैं.

Apple की आईफोन सीरीज 17 लोगों को खूब पसंद आ रही है. इस सीरीज को लेकर मुकाबला दो कंपनियों के बीच नहीं बल्कि इसी सीरीज के दो मॉडल में है. एक तरफ है 'पॉवरहाउस' iPhone 17 Pro Max और दूसरी तरफ है बिल्कुल नया, स्लिम और स्टाइलिश iPhone Air. हालांकि दोनों ही फोन एप्पल की लेटेस्ट A19 Pro चिप और 12GB रैम से लैस हैं लेकिन इनकी बनावट और काम करने का तरीका इन्हें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग बनाता है.

एक ही इंजन लेकिन रफ्तार अलग
एप्पल के दोनों डिवाइस में एक जैसी चिपसेट होने के कारण नार्मल यूज के काम जैसे सोशल मीडिया ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग बहुत ही स्मूथ है. लेकिन जब बात आती है सस्टेंड परफॉरमेंस यानी लंबे समय तक भारी काम करने का तो iPhone 17 Pro Max आगे निकल जाता है. इसमें दिया गया एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के दौरान फोन को ठंडा रखता है जिससे परफॉरमेंस लंबे समय तक बनी रहती है.
वहीं iPhone Air अपने पतले डिजाइन के कारण भारी इस्तेमाल के दौरान कैमरा मॉड्यूल के पास गर्म हो सकता है जिससे इसकी स्पीड पर हल्का असर पड़ सकता है.

डिजाइन और कैमरा
iPhone Air
यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हल्का और पोर्टेबल फोन रखना पसंद करते हैं. इसका स्लिम प्रोफाइल इसे न सिर्फ यूज करने में बल्कि कैरी करने में भी आसान बनाता है, लेकिन इसमें केवल सिंगल रियर कैमरा सेटअप ही मिलता है.

iPhone 17 Pro Max 
यह डिवाइस थोड़ा मोटा और भारी है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है. इसमें बेहतर कूलिंग सिस्टम, बड़ी बैटरी और प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए मल्टी-कैमरा सिस्टम दिया गया है.

बैटरी बैकअप
बैटरी के मामले में प्रो मैक्स मॉडल का कोई मुकाबला नहीं है. बड़ी बॉडी होने के कारण इसमें बड़ी बैटरी फिट की गई है जो पूरे दिन तक बैकअप दे सकती है. दूसरी तरफ आईफोन एयर को पतला रखने के चक्कर में एप्पल ने इसमें छोटी बैटरी दी है जिसे भारी इस्तेमाल करने वालों को बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है.
वहीं बात करें iPhone 17 Pro Max की कीमत की तो इसकी कीमत ₹1,49,900 है और iPhone Air की कीमत ₹1,19,900 ऐप्पल के स्टोर की है.

आपके लिए क्या सही है?
अगर आप एक प्रो-यूजर हैं जिन्हें गेमिंग, बेहतरीन फोटोग्राफी और लंबी बैटरी की जरूरत होती है तो iPhone 17 Pro Max आपके लिए बेस्ट है. लेकिन अगर आप भारी फीचर्स के बजाय एक स्टाइलिश, हल्का और आसानी से हाथ में आने वाला फोन चाहते हैं तो iPhone Air एक अच्छा और बेहतरनी विकल्प हो सकता है.

