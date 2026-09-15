/TATA ने मचाया तहलका! दे रहा iPhone 17 Pro पर बंपर डिस्काउंट, जानिए कैसे ₹69,990 में मिलेगा ये फोन

अगर आप भी काफी टाइम से एक प्रीमियम और दमदार आईफोन खरीदने की सोच रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है. Apple के सबसे धांसू और लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन iPhone 17 Pro पर ऐसा तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है जिसे देखकर आपका मन झूम उठेगा. टाटा की इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन Croma ने इस फोन पर एक ऐसा ऑफर निकाला है जिसके बाद आप इसे अपनी जेब के बजट में आराम से खरीद सकते हैं. इस डील के तहत ना सिर्फ फोन की कीमत सीधे धड़ाम से नीचे गिर गई है बल्कि इसके साथ आपको फ्री एक्सेसरीज और तगड़े कैशबैक का भी फायदा मिल रहा है. चलिए बिना किसी देरी के आसान शब्दों में समझते हैं कि Croma की इस महा-डील का फायदा उठाकर आप iPhone 17 Pro को इतने सस्ते में कैसे अपना बना सकते हैं.
आईफोन के दीवानों के लिए यह डील किसी ड्रीम ऑफर से कम नहीं है. क्रोमा स्टोर और उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर चल रही खास सेल में iPhone 17 Pro की इफेक्टिव प्राइस यानी प्रभावी कीमत घटकर सिर्फ ₹69,990 रह गई है. आमतौर पर इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस स्पेशल ऑफर के तहत आप इसे बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं.
इस ऑफर का सबसे बड़ा आधार एक्सचेंज बोनस है. अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन पड़ा है तो आप उसे एक्सचेंज करके नए iPhone 17 Pro पर तगड़ा डिस्काउंट ले सकते हैं. आपके पुराने फोन की हालत और मॉडल जितना बेहतर होगा, आपको उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी. यानी अगर आपके पास कोई प्रीमियम पुराना फोन है तो इस आईफोन की कीमत ₹69,990 से भी और ज्यादा नीचे आ सकती है.
नया आईफोन खरीदने के बाद हर किसी को सबसे पहले उसके बैक कवर या केस की फिक्र होती है. क्रोमा ने यूज़र्स की इस टेंशन को भी एकदम खत्म कर दिया है. iPhone 17 Pro सीरीज का फोन खरीदने पर क्रोमा की तरफ से आपको ₹3,499 की वैल्यू वाला Hyphen केस कॉम्बो बिल्कुल मुफ़्त दिया जा रहा है.
इसका मतलब यह है कि फोन हाथ में आते ही आपको तुरंत कवर खरीदने के लिए अपनी जेब से एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यह कवर आपके ब्रांड न्यू और महंगे आईफोन को सुरक्षित रखेगा और आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के एक बढ़िया प्रीमियम एक्सेसरी भी मिल जाएगी.
अगर आप अपने महंगे आईफोन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं और AppleCare+ लेने का प्लान बना रहे हैं तो क्रोमा इसमें भी आपकी मदद कर रहा है. Croma से iPhone 17 Pro खरीदने के साथ अगर आप AppleCare+ प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं, तो आपको उस पर फ्लैट 10% की छूट दी जा रही है.
एप्पल का यह एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन प्लान आपके फोन को एक्सीडेंटल डैमेज और तकनीकी खराबियों से सुरक्षित रखता है. 10% की छूट मिलने से आपके ओवरऑल फोन का ओनरशिप कॉस्ट यानी कुल खर्च काफी हद तक कम हो जाता है.
जो लोग एक बार में पूरा पैसा नहीं देना चाहते और आसान किस्तों पर फोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी एक गजब की खबर है. Croma यूज़र्स को 6 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई (No Cost EMI) का ऑप्शन दे रहा है. यानी आपको किस्तों में फोन लेने पर कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना होगा.
इतना ही नहीं, इस ईएमआई ऑफर का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को ₹4,000 का सीधा कैशबैक भी दिया जा रहा है. यानी एक्सचेंज डिस्काउंट, मुफ़्त केस कॉम्बो, AppleCare+ पर छूट और ईएमआई कैशबैक को मिला दिया जाए तो यह डील बेहद फायदे का सौदा बन जाती है.
अगर आप ऑल-ओवर गणित लगाकर देखें तो ₹69,990 की प्रभावी कीमत पर iPhone 17 Pro मिलना एक बहुत बड़ी बात है. जो लोग पहले से ही आईफोन 17 प्रो पर अपग्रेड करने का मन बना रहे थे, उनके लिए यह सेल सबसे बेस्ट मौका साबित हो सकती है.
पुराने फोन की अच्छी एक्सचेंज वैल्यू, ₹3,499 का फ्री कवर, ₹4,000 का कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन इस डील को एकदम वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं. अगर आप भी नया आईफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टॉक खत्म होने से पहले क्रोमा की इस शानदार डील को एक बार जरूर चेक कर लें.