iPhone 17 Pro Review: नया डिजाइन, धांसू कैमरा... क्या वाकई गेमचेजर है ये आईफोन? यहां जानिए सबकुछ

iPhone 17 Pro Review In India: Apple ने अपने iPhone 17 Pro के साथ डिजाइन के मामले में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने पहली बार टाइटेनियम साइड्स और ग्लास बैक को छोड़कर नई एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन पेश की है. फोन में पीछे की तरफ एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल है जो अब पूरे चौड़ाई में फैला हुआ है, जिससे इसका लुक और भी दमदार लगता है. सामने से यह फोन पहले जैसे ही दिखता है, जिसमें Dynamic Island सेल्फी कैमरा और एक Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है. स्क्रीन बेहद ब्राइट और स्मूद है, लेकिन वही डिस्प्ले iPhone 17 बेस वेरिएंट में भी दी गई है. फोन के किनारों को हल्का राउंड किया गया है जिससे यह हाथ में पकड़ने में आरामदायक लगता है, हालांकि इसका वजन अब 204 ग्राम हो गया है- यानी पहले से थोड़ा भारी. एल्यूमिनियम फ्रेम टूटेगा नहीं, लेकिन स्क्रैच आसानी से आ सकते हैं, खासकर कैमरा प्लेटो के किनारों पर.

दमदार परफॉर्मेंस- A19 Pro चिपसेट और नया कूलिंग सिस्टम

iPhone 17 Pro में Apple का नया A19 Pro चिपसेट दिया गया है, जो अब Vapour Chamber Cooling System के साथ आता है. यह वही तकनीक है जो कई हाई-एंड Android फोन्स में इस्तेमाल होती है, जिससे फोन ज्यादा देर तक ठंडा रहता है और ओवरहीटिंग की समस्या नहीं होती. गेमिंग के दौरान यह फोन पुराने iPhone मॉडलों से ठंडा रहता है और बेहतर फ्रेम रेट देता है. बैटरी बैकअप भी बेहतर हुआ है- लगभग 42 घंटे तक चल जाता है, जिसमें 6 घंटे का स्क्रीन टाइम शामिल है. भारी उपयोग के बावजूद दिन खत्म होने तक करीब 25% बैटरी बची रहती है, यानी हर दूसरे दिन चार्ज करना ही पर्याप्त है.

कैमरा- अब तक का सबसे उन्नत iPhone कैमरा सेटअप

कैमरा हमेशा से iPhone की ताकत रहा है और iPhone 17 Pro ने इस परंपरा को और मजबूत किया है. इसमें तीन 48MP कैमरे दिए गए हैं- मेन, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो.

• मेन कैमरा 2x ऑप्टिकल क्रॉप जूम देता है जो डिटेल और कलर में बेहद नेचुरल लगता है.

• टेलीफोटो कैमरा अब 48MP 4x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, जो पहले से कहीं ज्यादा डिटेल और बैलेंस्ड फोटो देता है.

• इसमें 8x डिजिटल जूम तक अच्छी क्वालिटी मिलती है, खासकर ब्राइट लाइट में.

वीडियो क्वालिटी शानदार है- आप फ्रंट और बैक कैमरा से एक साथ शूट कर सकते हैं, और ऑटोमैटिक पोर्ट्रेट मोड अब ऑब्जेक्ट्स पर भी काम करता है. सेल्फी कैमरा भी अपग्रेड हुआ है- अब यह 18MP सेंसर के साथ आता है और इसमें iPad व Mac से ली गई Center Stage तकनीक शामिल है. यह ऑटो पैन और जूम करके यूजर को फ्रेम में रखता है, जिससे वीडियो कॉल्स और ग्रुप सेल्फी और बेहतर हो जाती हैं.

डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर- खूबसूरत और स्मूद

iPhone 17 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR 120Hz OLED डिस्प्ले है जो बेहद शार्प और ब्राइट है. यह स्क्रीन कलर एक्यूरेसी और HDR एक्सपीरियंस में टॉप-क्लास है. फोन में नया iOS 26 दिया गया है जिसमें “Liquid Glass UI” पेश किया गया है. यह इंटरफेस ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स के साथ आता है, हालांकि कुछ यूजर्स को यह थोड़ा ज्यादा ब्लेंडेड लगता है.

टिकाऊपन और सस्टेनेबिलिटी

Apple ने iPhone 17 Pro को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है. फोन में 30% से अधिक रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग किया गया है — जिनमें एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, गोल्ड और लिथियम शामिल हैं. फोन की बैटरी 1000 से ज्यादा चार्ज साइकिल के बाद भी 80% क्षमता बरकरार रखती है. बैटरी रिप्लेसमेंट की कीमत ₹10,000 के करीब (यूके में £109) है. वहीं, स्क्रीन रिपेयर की कीमत £349 है.

खूबियां (Pros)

• नया और प्रीमियम एल्यूमिनियम डिजाइन

• बेहतरीन 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप (4x/8x टेलीफोटो जूम)

• 18MP सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा

• A19 Pro चिपसेट और बेहतर कूलिंग

• शानदार डिस्प्ले और स्मूद परफॉर्मेंस

• लंबी बैटरी लाइफ और USB-C पोर्ट

• लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट और Face ID

कमियां (Cons)

• महंगा प्राइस टैग

• वजन थोड़ा ज्यादा

• AI फीचर्स की कमी (मुकाबले में Galaxy S25 और Pixel 9 आगे)

• वही डिस्प्ले बेस मॉडल iPhone 17 में भी

Verdict

iPhone 17 Pro दिखने में अब तक के किसी भी iPhone से अलग है- एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन इसे प्रीमियम और यूनिक बनाता है. कैमरा और परफॉर्मेंस शानदार हैं, और बैटरी भी उम्मीद से बेहतर चलती है. हालांकि, अगर आप केवल स्क्रीन या बेसिक परफॉर्मेंस के लिए फोन लेना चाहते हैं तो iPhone 17 भी अच्छा विकल्प है. लेकिन अगर आपको जूम कैमरा और प्रीमियम बिल्ड चाहिए, तो iPhone 17 Pro ही सही चुनाव होगा. यह फोन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन इसके लिए जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी.