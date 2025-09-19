दिवाली पर सोन पापड़ी के डिब्बों की तरह बिकेगा iPhone 17! नई रिपोर्ट पढ़कर भांगड़ा करने लगेंगे टिम कुक
Advertisement
trendingNow12928321
Hindi Newsटेक

दिवाली पर सोन पापड़ी के डिब्बों की तरह बिकेगा iPhone 17! नई रिपोर्ट पढ़कर भांगड़ा करने लगेंगे टिम कुक

भारत में नए iPhone 17 सीरीज की डिमांड इस बार पहले से ज्यादा मजबूत है. इस वजह से Apple की सेल्स इस त्योहारी सीजन यानी वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली पर सोन पापड़ी के डिब्बों की तरह बिकेगा iPhone 17! नई रिपोर्ट पढ़कर भांगड़ा करने लगेंगे टिम कुक

Apple इस दिवाली अपने नए iPhone 17 सीरीज के जरिए भारत में बड़ा धमाका करने जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 की प्री-बुकिंग्स iPhone 16 की तुलना में इस बार काफी ज्यादा हैं. यह जानकारी मार्केट एनालिस्ट कंपनी IDC की तरफ से आई है, जिसने बताया कि भारत में नए iPhone 17 सीरीज की डिमांड इस बार पहले से ज्यादा मजबूत है. इस वजह से Apple की सेल्स इस त्योहारी सीजन यानी वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं.

प्री-बुकिंग में तेजी और उम्मीदें
IDC की विश्लेषक उपासना जोशी ने बताया कि iPhone 17 सीरीज की प्री-बुकिंग्स में जबरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि iPhone 16 के लॉन्च के समय जो बुकिंग्स थीं, उनसे इस बार ज्यादा ग्राहक iPhone 17 के लिए प्री-बुकिंग कर रहे हैं. खासकर iPhone 17 Pro और Pro Max मॉडल की डिमांड बहुत तेज है, जिसके कारण लॉन्च के शुरुआती हफ्तों में सप्लाई कम पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है. उपासना ने कहा कि ये अच्छे संकेत हैं और आने वाले दिवाली सीजन तक ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है.

क्यों बढ़ रही है डिमांड?
काउंटरपॉइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक के अनुसार, iPhone 17 की डिमांड iPhone 16 से बेहतर है. उन्होंने बताया कि इस बार बेस मॉडल की स्टोरेज 256GB से शुरू होती है, जो ग्राहकों के लिए बेहतर वैल्यू ऑफर करता है. इसके अलावा, Pro और Pro Max मॉडल्स की मांग सबसे ज्यादा है, और नया Cosmic Orange कलर भी काफी पसंद किया जा रहा है. ये सब वजहें iPhone 17 की बिक्री को बेहतर बना रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्री-बुकिंग के आंकड़े और सेल्स का अनुमान
IDC की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में Apple लगभग 50 लाख iPhones शिप कर सकता है. इसमें से iPhone 17 सीरीज की हिस्सेदारी सेल्स ग्रोथ में लगभग 15-20 प्रतिशत हो सकती है. यह पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, जब Q3 FY24 में Apple ने करीब 40 लाख iPhones शिप किए थे और नए मॉडल्स (iPhone 15 और iPhone 16) की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत थी.

सप्लाई की कमी और ग्राहकों को इंतजार करना पड़ सकता है
अभी भारत में Apple की नई फैक्ट्रियां चल रही हैं ताकि सप्लाई बेहतर हो सके, लेकिन फिर भी डिमांड इतनी तेज है कि ग्राहकों को नया iPhone खरीदने में इंतजार करना पड़ सकता है. खासकर गैर-Apple स्टोर्स पर इन फोन्स की उपलब्धता कम हो सकती है. Apple स्टोर्स पर भी लोग लंबी कतारों में खड़े होंगे ताकि वे नए फोन को देख और खरीद सकें.

iPhone 17 Air की डिमांड थोड़ी कम लेकिन बेहतर
नए लॉन्च किए गए iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में से, iPhone 17 Air की डिमांड थोड़ी कम है. इसका कारण इसका कम प्राइस है, लेकिन फिर भी यह पिछले Plus मॉडल से बेहतर माना जा रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17

Trending news

दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
;