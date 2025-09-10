iPhone 17 Series India Price: iPhone 17 से लेकर iPhone 17 Pro Max तक, कितनी है कीमत? यहां देखें पूरी Price List
Advertisement
trendingNow12915675
Hindi Newsटेक

iPhone 17 Series India Price: iPhone 17 से लेकर iPhone 17 Pro Max तक, कितनी है कीमत? यहां देखें पूरी Price List

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Price In India: ऐप्पल इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर सभी मॉडल्स की भारतीय कीमत का खुलासा कर दिया है. आइए बताते हैं किस मॉडल की कितनी कीमत और कब से आप इनको खरीद सकते हैं...

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 Series India Price: iPhone 17 से लेकर iPhone 17 Pro Max तक, कितनी है कीमत? यहां देखें पूरी Price List

iPhone 17 Series Price In India: Apple ने अपने लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने चार नए मॉडल पेश किए हैं: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. इन फोन्स में नए A19 चिप का इस्तेमाल किया गया है. Pro मॉडल्स में A19 Pro चिप दी गई है, जो 3nm प्रोसेस पर आधारित है. लॉन्च इवेंट के तुरंत बाद भारतीय कीमत का भी खुलासा हो गया है. ऐप्पल इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर सभी मॉडल्स की भारतीय कीमत का खुलासा कर दिया है. आइए बताते हैं किस मॉडल की कितनी कीमत और कब से आप इनको खरीद सकते हैं...

iPhone 17 सीरीज की कीमतें (भारत)

iPhone 17:
 • 256GB: ₹82,900
 • 512GB: ₹1,02,900

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 17 Air:
 • 256GB: ₹1,19,900
 • 512GB: ₹1,39,900
 • 1TB: ₹1,59,900

iPhone 17 Pro:
 • 256GB: ₹1,34,900
 • 512GB: ₹1,54,900
 • 1TB: ₹1,74,900

iPhone 17 Pro Max:
 • 256GB: ₹1,49,900
 • 512GB: ₹1,69,900
 • 1TB: ₹1,89,900
 • 2TB: ₹2,29,900

प्री-ऑर्डर: 12 सितंबर से
स्टोर उपलब्धता: 19 सितंबर से

iPhone 17: स्पेसिफिकेशन और डिजाइन
डिस्प्ले और डिजाइन: स्टैंडर्ड iPhone 17 में 6.3 इंच का ProMotion OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. यह Always-on Display फीचर और 3000 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन के बैक में नया Ceramic Shield 2 कोटिंग है, जो स्क्रैच-रेजिस्टेंस को चार गुना बेहतर बनाती है.

रियर कैमरा: इस सीरीज में रियर कैमरा बार को भी रिफ्रेश किया गया है. स्टैंडर्ड iPhone 17 में डुअल कैमरा सेटअप है, जबकि Pro मॉडल्स में एडवांस्ड कैमरा फीचर्स और बेहतर एर्गोनॉमिक डिजाइन दिए गए हैं.

मैटेरियल और फ्रेम: Pro मॉडल्स में एल्युमिनियम फ्रेम वापसी के साथ इस्तेमाल किया गया है. बाकी मॉडल्स में बेहतर मैटेरियल और डिजाइन अपडेट किए गए हैं, जिससे ये फोन हाथ में पकड़ने में ज्यादा आरामदायक हैं.

iPhone 17 Air: Apple का सबसे पतला फोन
Ultra-Light और Sleek:iPhone 17 Air अब तक का सबसे पतला iPhone है. यह बेहद हल्का और स्लिम है, लेकिन इसके फीचर्स बेहद पावरफुल हैं. iOS 26 Adaptive Power फीचर और A19 चिप इसे एफिशिएंट बनाते हैं.

iPhone 17 Pro और Pro Max
Pro और Pro Max मॉडल्स में नए A19 Pro चिप का इस्तेमाल किया गया है. इसमें बेहतर थर्मल मैनेजमेंट, ज्यादा बैटरी और ProMotion डिस्प्ले है. iPhone 17 Pro Max 2TB तक के स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है.

FAQ

Q1. iPhone 17 की सबसे बड़ी खासियत क्या है?
इसमें 6.3 इंच का ProMotion OLED डिस्प्ले और Ceramic Shield 2 के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट है.

Q2. iPhone 17 Air में क्या अलग है?
यह Apple का सबसे पतला और हल्का फोन है, लेकिन फीचर्स पावरफुल हैं.

Q3. Pro मॉडल्स में कौन-कौन से अपडेट हैं?
A19 Pro चिप, बेहतर थर्मल मैनेजमेंट, ProMotion डिस्प्ले और एल्युमिनियम फ्रेम.

Q4. iPhone 17 सीरीज में स्टोरेज ऑप्शंस क्या हैं?
256GB, 512GB, 1TB और Pro Max में 2TB तक.

Q5. भारत में कीमत और स्टोर्स कब से उपलब्ध होंगे?
कीमत ₹82,900 से शुरू और स्टोर में 19 सितंबर से उपलब्ध.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17 Price In India

Trending news

नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
;