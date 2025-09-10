iPhone 17 vs iPhone Air vs Pro vs Pro Max: जानें कीमत, डिजाइन, कैमरा और बैटरी का पूरा फर्क

Apple iPhone 17 Series: Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है. मार्केट में नए फोन्स आते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए हैं. iPhone 17 सीरीज में 4 मॉडल्स- iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. इसके साथ ही कंपनी इस बार सबसे पतला iPhone Air मॉडल भी लाई है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं iPhone 17 vs iPhone Air, 17 Pro, 17 Pro Max के बारे में पूरी जानकारी.

iPhone 16 सीरीज के मुकाबले इस सीरीज के iPhone में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. iPhone 16 में जहां Camera Control Key जैसी कुछ अपडेट्स आई थीं वहीं iPhone 17 लाइनअप ज्यादा नजर आने वाले अपग्रेड्स लेकर आया है. नए डिजाइन वाले कैमरा ब्लॉक्स, ज्यादा स्टोरेज, बेहतर डिस्प्ले और खासकर iPhone Air मॉडल इस सीरीज की सबसे बड़ी हाइलाइट है, जिसने बड़े iPhone Plus मॉडल की जगह ले ली है.

सबसे पहले जानिए iPhone 17 सीरीज की कीमत

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में कीमत की बात करें तो iPhone 17 की कीमत ₹82,900 (256GB) हैं, वहीं 512GB वेरियंट के लिए आपको ₹1,02,900 रूपये देने होंगे. iPhone Air की कीमत ₹1,19,900 से शुरू हो रही है और इसे iPhone 16 Plus की जगह पर लाया गया है. iPhone 17 Pro की कीमत बढ़ाकर 1,34,900 कर दी गई है, लेकिन इसमें भी 256GB से स्टोरेज शुरू होता है. iPhone 17 Pro Max की कीमत ₹1,49,900 है और इसमें भी बिना कीमत बढ़ाए ज्यादा स्टोरेज दिया गया है. यानी चारों मॉडलों में केवल Pro की कीमत बढ़ाई गई है. यह सीरीज प्री-ऑर्डर के लिए 12 सितंबर से और 19 सितंबर से स्टोर भी भी आप खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 Series India Price: iPhone 17 से लेकर iPhone 17 Pro Max तक, कितनी है कीमत? यहां देखें पूरी Price List

डिजाइन

iPhone 17 सीरीज के फोन्स में डिजाइन में इस बार खासा बदलाव किया गया है. iPhone 17 में स्क्वायर कैमरा बंप की जगह वर्टिकल पिल-शेप्ड कैमरा दिया गया है. वहीं iPhone Air बेहद पतला है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.6mm है. जबकि iPhone 17 की मोटाई 7.9mm और Pro और Pro Max की 8.75mm है. iPhone Air का वजन भी सबसे कम यानी 165 ग्राम है. इसके अलावा iPhone Air में सिर्फ एक कैमरा दिया गया है. iPhone 17 Pro और Pro Max में कैमरा सेटअप हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है और अब यह फोन की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है. Pro मॉडल्स में एल्यूमिनियम फ्रेम और नया वेपर चेंबर दिया गया है जो हीट मैनेजमेंट को 40% बेहतर बनाता है. iPhone Air में टाइटेनियम फ्रेम इस्तेमाल किया गया है ताकि पतले डिजाइन के बावजूद मजबूती बनी रहे.

डिस्प्ले

डिस्प्ले की बात की जाए तो iPhone Air में 6.5-इंच OLED स्क्रीन मिलती है. iPhone 17 और 17 Pro में 6.3-इंच स्क्रीन कंपनी ने दी है, जबकि iPhone 17 Pro Max का डिस्प्ले 6.9-इंच का है. इस बार सभी मॉडलों में ProMotion डिस्प्ले दिया गया है जिसकी रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक एडजस्ट की जा सकती है. साथ ही नया Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन और 3000 nits ब्राइटनेस दी गई है, जिससे धूप में भी स्क्रीन को साफ देखा जा सके. बैटरी बैकअप के मामले में iPhone Air 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक देता है, iPhone 17 30 घंटे, Pro 33 घंटे और Pro Max 39 घंटे तक चलता है.

कैमरा सेटअप

इस बार के सीरीज में कैमरा सेटअप में भी बड़ा बदलाव हुआ है. iPhone 17 में अब 48MP मेन और 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा है, साथ ही 18MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. iPhone Air में सिर्फ 48MP का मेन कैमरा है. iPhone 17 Pro और Pro Max में तीनों कैमरे 48MP के हैं. मेन, अल्ट्रावाइड और टेलीफोटो. नया टेलीफोटो कैमरा 4x ऑप्टिकल जूम और 8x हाइब्रिड जूम सपोर्ट करता है. साथ ही डिजिटल जूम 40x तक बढ़ा दिया गया है. सभी मॉडलों में अब 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसमें नया बड़ा सेंसर और Center Stage फीचर शामिल है.

स्पेसिफिकेशंस

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो iPhone 17 में नया A19 चिप मिलता है जो पिछले A18 से 20% तेज है. इसमें नया Neural Engine और Display Engine भी शामिल है. iPhone 17 अब 256GB और 512GB स्टोरेज में उपलब्ध है. iPhone Air और दोनों Pro मॉडल्स में A19 Pro चिप कंपनी ने दी है. यह नया चिप तीन गुना बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है. सबसे खास बात यह है कि iPhone Air में Apple का अपग्रेडेड C1 5G मॉडेम भी दिया गया है, जो नेटवर्क परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है. iPhone Air 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध होगा. Pro Max में सबसे बड़ी बैटरी दी गई है.

कलर वेरिएंट्स

कलर वेरिएंट्स में भी इस बार कंपनी ने बड़े बदलाव किए हैं. iPhone 17 5 कलर में आता है. लैवेंडर, लाइट ब्लू, डार्क ग्रे, सिल्वर-व्हाइट और ग्रीन. iPhone Air चार कलर है. लाइट ब्लू, लाइट गोल्ड, ब्लैक और व्हाइट. वहीं iPhone 17 Pro और Pro Max तीन कलर हैं. व्हाइट, डार्क ब्लू और ऑरेंज.

बैटरी

Apple अपने iPhones की बैटरी कैपेसिटी को नंबर में बताने से बचता है. कंपनी इसके बजाय यह बताना पसंद करती है कि फोन लगातार वीडियो प्लेबैक में कितनी देर तक चल सकते हैं. iPhone 17 सीरीज में बैटरी बैकअप सबसे कम iPhone Air में मिलता है, जो 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक देता है. इसके बाद iPhone 17 में 30 घंटे, iPhone 17 Pro में 33 घंटे और सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप iPhone 17 Pro Max में मिलता है, जो 39 घंटे तक वीडियो प्लेबैक करने में सक्षम है.

iPhone 17 मॉडल्स को iOS 26 के साथ लॉन्च किया गया है. iOS 26 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया Liquid Glass इंटरफेस, iMessage अपडेट्स, ज्यादा ट्रांसपेरेंट लॉक स्क्रीन और एक सिंपल और स्मूद Camera ऐप शामिल हैं. इसके साथ ही Safari, Photos और Music जैसे ऐप्स में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

iPhone 17 सीरीज में कंपनी का नया Apple Intelligence भी दिया गया है, जिसे iPhone 16 सीरीज के साथ पेश किया गया था. इसमें जेनेरेटिव AI फीचर्स शामिल हैं. हालांकि इस बार Apple ने कोई नया टूल या ऐप पेश नहीं किया है बल्कि iPhone 17 सीरीज में वही AI फीचर्स मिलेंगे जो पिछले साल लॉन्च किए गए थे या उसके बाद जोड़े गए.

ये भी पढ़ेंः iPhone के इस मॉडल पर फिदा हैं ज्यादातर भारतीय, सामने आई ताजा रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा