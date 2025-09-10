iPhone 17 Price In India: भारत में कितने का बिकेगा iPhone 17? सामने आ गई कीमत, तुरंत जानिए

iPhone 17 Series Price In India: Apple ने 9 सितंबर को अपने “Awe-Dropping” इवेंट में iPhone 17 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने स्टैंडर्ड iPhone 17 में बड़े हार्डवेयर अपग्रेड दिए हैं. इसमें Pro जैसे डिस्प्ले, नया A19 चिप, Apple Intelligence फीचर्स और बहुत कुछ शामिल है. स्मार्टफोन यूजर्स के लिए यह एक बेहतरीन अपग्रेड हो सकता है. हालांकि, डिजाइन पिछले मॉडल जैसा ही रखा गया है.

iPhone 17: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

डिस्प्ले और डिजाइन: iPhone 17 में 6.3 इंच का Super XDR Retina OLED डिस्प्ले है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इसमें Always-on Display, 1-120Hz रिफ्रेश रेट और 3000nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है.

प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस: फोन को A19 चिप से लैस किया गया है, जो TSMC के 3nm प्रोसेस पर आधारित है. इसमें 6-कोर CPU और 5-कोर GPU दिया गया है. Apple का दावा है कि यह A18 चिप से 20% तेज परफॉर्मेंस देता है.

कैमरा और फोटोग्राफी: iPhone 17 में डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 48MP का फ्यूजन मेन कैमरा और 12MP का टेलीफोटो लेंस (2x ऑप्टिकल जूम) शामिल है. इसके अलावा इसमें AI-पावर्ड सेल्फी कैमरा है, जो स्क्रीन पर मौजूद कई लोगों का पता लगा कर अपने आप जूम आउट कर लेता है.

बैटरी और एफिशिएंसी: कंपनी का दावा है कि iPhone 17 पूरा दिन बैटरी बैकअप देता है. नया A19 चिप और iOS 26 के Adaptive Power फीचर इसे अधिक एफिशिएंट बनाते हैं.

iPhone 17 कीमत और उपलब्धता

iPhone 17 पांच रंगों में उपलब्ध होगा:

• लैवेंडर

• मिस्ट ब्लू

• सेज

• व्हाइट

• ब्लैक

स्टोरेज ऑप्शंस: 256GB और 512GB

कीमत की शुरुआत: ₹82,999

प्री-ऑर्डर: 12 सितंबर से

स्टोर उपलब्धता: 19 सितंबर से

FAQ

Q1. iPhone 17 का डिस्प्ले कैसा है?

इसमें 6.3 इंच का Super XDR Retina OLED डिस्प्ले है, 1-120Hz रिफ्रेश रेट और Always-on Display फीचर के साथ.

Q2. नया A19 चिप क्या फायदा देगा?

यह A18 की तुलना में 20% तेज है और ऑन-डिवाइस AI और मल्टीटास्किंग को बेहतर बनाता है.

Q3. iPhone 17 में कौन-कौन से कैमरा फीचर्स हैं?

48MP फ्यूजन मेन कैमरा, 12MP टेलीफोटो लेंस (2x जूम) और AI-पावर्ड सेल्फी कैमरा.

Q4. बैटरी कितने समय चलती है?

Apple का दावा है कि iPhone 17 पूरे दिन की बैटरी बैकअप देता है.

Q5. भारत में iPhone 17 की कीमत और स्टोरेज?

256GB और 512GB वेरिएंट के लिए कीमत ₹82,999 से शुरू.