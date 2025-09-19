iPhone 17 का ऐसा क्रेज! Video में देखें खरीदने के लिए कैसे खाए लात-घूंसे, गांव-देहात से लोग पहुंच रहे दिल्ली-मुंबई

Trending Photos
iPhone 17 series sale: Apple ने आखिरकार अपनी बहुप्रतीक्षित iPhone 17 सीरीज को आज लॉन्च कर दिया. जैसे ही लॉन्च की खबर आई, भारत में एप्पल फैन्स और टेक प्रेमियों की भीड़ दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर्स पर टूट पड़ी. नई iPhone सीरीज को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. मुंबई में तो पहले पाने के लिए लात-घूंसे भी चल गए. बाहर लड़ाई देखने को मिली. जिसको सिक्योरिटी ने संभालने की कोशिश की.
VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.
Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.
— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
मुंबई और दिल्ली में रातभर लगी रही लाइनें
मुंबई के BKC (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही भारी भीड़ देखी गई. कुछ लोग तो लॉन्च से पहले ही रातभर बाहर डेरा डाले हुए थे ताकि वो सबसे पहले नया iPhone खरीद सकें. इसी तरह, दिल्ली के साकेत एप्पल स्टोर के बाहर भी लंबी कतारें देखी गईं. Apple प्रेमियों के बीच इस फोन को लेकर इतना क्रेज है कि कई लोग विदेश से लौटे हैं सिर्फ भारत में लॉन्च का हिस्सा बनने के लिए.
Long queues seen outside the Apple store in Delhi's Saket
Apple started its iPhone 17 series sale in India today.
— ANI (@ANI) September 19, 2025
भारत में iPhone 17 सीरीज की कीमतें
नई iPhone सीरीज में इस बार चार वेरिएंट शामिल हैं – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, और एक नया वेरिएंट iPhone Air. खास बात ये है कि इस बार सभी मॉडल्स की स्टोरेज की शुरुआत 256GB से की गई है, जिससे यह iPhone 16 की तुलना में बेहतर डील बनती है, भले ही शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा हो.
A customer from Ahmedabad, Manoj says, "I come from Ahmedabad every time... I have been waiting since 5 AM..."
— ANI (@ANI) September 19, 2025
iPhone 17 की कीमत:
iPhone 17 (256GB): ₹82,900
iPhone 17 (512GB): ₹1,02,900
iPhone Air की कीमत:
iPhone Air (256GB): ₹1,19,900
iPhone Air (512GB): ₹1,39,900
iPhone Air (1TB): ₹1,59,900
iPhone 17 Pro की कीमत:
iPhone 17 Pro (256GB): ₹1,34,900
iPhone 17 Pro (512GB): ₹1,54,900
iPhone 17 Pro (1TB): ₹1,74,900
iPhone 17 Pro Max की कीमत:
iPhone 17 Pro Max (256GB): ₹1,49,900
iPhone 17 Pro Max (512GB): ₹1,69,900
iPhone 17 Pro Max (1TB): ₹1,89,900
iPhone 17 Pro Max (2TB): ₹2,29,900
क्या है खास iPhone 17 में?
इस बार iPhone 17 का बेस वेरिएंट 256GB से शुरू हो रहा है, जबकि पिछले साल iPhone 16 केवल 128GB से शुरू हुआ था. कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले में भी कई उन्नत फीचर्स जोड़े गए हैं (जिनकी आधिकारिक डिटेल्स Apple की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं). iPhone 17 Pro Max में 2TB तक स्टोरेज का विकल्प पहली बार दिया गया है.