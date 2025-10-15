iPhone 17 खरीदना चाहते हैं? तो ठहर जाइए! रिटेल की दुकानों पर लगा 'No Stock' का बोर्ड

देशभर के शहरों में ऑफलाइन रिटेलर्स को iPhone 17 सीरीज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. दिवाली के ठीक पहले इस स्थिति से दुकानदार नाराज हैं और Apple की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं. बड़ी रिटेल चेन जैसे Croma और Vijay Sales के साथ-साथ दिल्ली के नेहरू प्लेस जैसे एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी iPhone 17 की सप्लाई खत्म हो चुकी है. Apple अब भी iPhone 17 Pro मॉडल को इंपोर्ट पर निर्भर होकर बेच रहा है, जिससे स्टॉक की समस्या और बढ़ गई है.

“हर दिन 10-12 कस्टमर्स को लौटाना पड़ रहा है”

ईटी की खबर के मुताबिक, एक रिटेल चेन मैनेजर ने बताया कि, “हमारे पास फिलहाल iPhone 17 का कोई स्टॉक नहीं है और कंपनी की तरफ से यह साफ नहीं है कि अगला स्टॉक कब आएगा.” उन्होंने कहा कि हर दिन उन्हें 10 से 12 संभावित ग्राहकों को मना करना पड़ता है. यह उनके लिए दिवाली सेल का बड़ा नुकसान साबित हो रहा है.

Apple के खुद के स्टोर्स और ई-कॉमर्स को फायदा

कई दुकान मालिकों ने कहा कि Apple की असमान वितरण रणनीति (uneven distribution strategy) के कारण ग्राहक अब Apple के खुद के स्टोर्स और Amazon/Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की ओर जा रहे हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुख्य रूप से iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max जैसे हाई-एंड मॉडल ही उपलब्ध हैं, जिनकी शुरुआती कीमत ₹1,54,900 है.

‘Made in India’ iPhone से मिलेगी राहत

Counterpoint Research के वाइस प्रेसिडेंट Neil Shah ने कहा कि Apple जल्द ही ‘Made in India’ iPhone 17 Pro यूनिट्स का उत्पादन शुरू करेगा, जिससे बाजार में मांग और सप्लाई का अंतर कम हो सकता है. उन्होंने बताया कि शुरुआती यूनिट्स विदेश से आयात (imported) किए गए थे, जिसकी वजह से ऑफलाइन मार्केट में स्टॉक बहुत सीमित रह गया.

सप्लाई की समस्या पूरे देश में

नोएडा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के कई Croma और Vijay Sales स्टोर्स पर यही स्थिति है. एक नोएडा-बेस्ड मैनेजर ने कहा, “हमारे पास कंपनी की ओर से पर्याप्त सप्लाई नहीं है और फिलहाल कुछ भी नहीं किया जा सकता.” Apple भारत में अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई Redington और Ingram Micro जैसी कंपनियों के जरिए करता है, जो उसके India iStore पोर्टल को भी चलाती हैं.

2023 में खुला था Apple का पहला स्टोर

पिछले साल Tim Cook ने भारत में Apple का पहला रिटेल स्टोर मुंबई और दिल्ली में लॉन्च किया था. अब Apple अपने स्टोर्स से स्पेशल दिवाली ऑफर्स और कैशबैक स्कीम्स चला रहा है, जिससे ग्राहक वहीं आकर्षित हो रहे हैं.

एक्सपर्ट्स बोले - असली समस्या डिमांड और सप्लाई गैप

CyberMedia Research के वाइस प्रेसिडेंट प्रभु राम का कहना है कि मौजूदा संकट “डिमांड और सप्लाई के असंतुलन” की वजह से है. उन्होंने कहा, “Apple ने इस बार चैनल एक्सपेंशन तो बढ़ा दिया, लेकिन प्रीमियम वेरिएंट की सप्लाई सीमित रखी. इससे स्टोर्स में गुस्सा और भ्रम बढ़ा है.” Neil Shah ने भी माना कि यह ग्लोबल लेवल पर वास्तविक कमी (real shortage) है और Apple को चाहिए कि वह अपने चैनल्स में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करे.

भारत में मैन्युफैक्चरिंग जारी, लेकिन निर्यात पर फोकस

Apple के भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स Foxconn, Pegatron (Tata Group) और Wistron नई iPhone 17 सीरीज बना रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर यूनिट्स विदेश भेजी जा रही हैं, जिससे भारतीय रिटेलर्स को स्टॉक की कमी का सामना करना पड़ रहा है.