iPhone 17 Launch से पहले आया सबसे बड़ा ट्विस्ट... चीन का हुआ GAME OVER! पीछे से Tata ने पलट दी बाजी

iPhone 17 to Be Made in India: एप्पल ने पहली बार तय किया है कि iPhone 17 के सभी मॉडल्स, जिनमें Pro वर्जन भी शामिल हैं, भारत में बनाए जाएंगे. सितंबर 2025 में लॉन्च होने वाले इन नए आईफोन मॉडलों का निर्माण भारत के पांच फैक्ट्रियों में होगा. यह एप्पल के लिए न सिर्फ़ एक बड़ा बिजनेस फैसला है बल्कि चीन से उत्पादन हटाने की रणनीति का भी हिस्सा है.

भारत में iPhone 17 का निर्माण शुरू

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने भारत में अपने उत्पादन को तेज कर दिया है. कंपनी ने दो नई फैक्ट्रियां खोली हैं, जिससे कुल पांच फैक्ट्रियों में अब iPhone बन रहे हैं. यह पहली बार होगा जब लॉन्च के समय ही अमेरिका समेत दूसरे देशों में भारत से बने iPhones भेजे जाएंगे.

चीन से दूरी, भारत पर भरोसा

एप्पल अब अपने ज्यादातर अमेरिकी बाजार की डिमांड भारत से पूरी करना चाहता है. चीन में कोविड लॉकडाउन और अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वार ने कंपनी को मजबूर किया कि वह उत्पादन का बड़ा हिस्सा भारत शिफ्ट करे. रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच भारत से 7.5 बिलियन डॉलर के iPhones एक्सपोर्ट किए गए, जो पिछले साल के कुल एक्सपोर्ट का लगभग आधा है.

टाटा ग्रुप बनेगा बड़ा पार्टनर

इस प्रोजेक्ट में टाटा ग्रुप सबसे बड़ा पार्टनर बनकर सामने आया है. आने वाले दो साल में भारत के कुल iPhone प्रोडक्शन का 50% टाटा ग्रुप की फैक्ट्रियों से निकलेगा. तमिलनाडु के होसुर प्लांट और बैंगलुरु एयरपोर्ट के पास Foxconn की यूनिट को हाल ही में शुरू किया गया है.

अरबों डॉलर का उत्पादन

मार्च 2025 तक भारत ने 22 बिलियन डॉलर मूल्य के iPhones बनाए. अब भारत दुनिया के कुल iPhone उत्पादन का 20% हिस्सा पूरा कर रहा है. यह एप्पल की चीन से दूरी और भारत पर भरोसे को साफ़ दिखाता है.

क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव

• चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से एप्पल को टैक्स और टैरिफ में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

• भारत से उत्पादन करने से कंपनी इन मुश्किलों से बच पाएगी.

• इससे भारत दुनिया का एक बड़ा iPhone मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है.

FAQs

Q1: iPhone 17 सीरीज कब लॉन्च होगी?

सितंबर 2025 में लॉन्च होने की संभावना है.

Q2: क्या भारत में Pro मॉडल भी बनेंगे?

हाँ, पहली बार iPhone 17 Pro और Pro Max भारत में ही बनाए जाएंगे.

Q3: एप्पल ने चीन से उत्पादन क्यों हटाया?

अमेरिका-चीन ट्रेड वार और कोविड लॉकडाउन की वजह से.

Q4: टाटा ग्रुप की क्या भूमिका होगी?

टाटा ग्रुप आने वाले दो सालों में भारत के कुल iPhone प्रोडक्शन का 50% संभालेगा.

Q5: भारत से iPhone एक्सपोर्ट कितना हुआ है?

सिर्फ चार महीनों में 7.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ.