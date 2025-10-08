Advertisement
iPhone यूजर्स को बड़ी राहत! Apple ने चुपके से ठीक किया ये बड़ा Bug, अब फिर से काम करेंगे स्मार्ट फीचर्स

iPhone Siri Bug Fix: iPhone यूजर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है. Apple ने अपने नए iPhone मॉडल में हो रहे बग को चुपचाप ठीक कर दिया है. पहले कुछ यूजर्स नए Apple Intelligence (AI) फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि Siri का ग्राफिक पुराने एनिमेशन में बदल जाता था और AI फीचर्स बंद हो जा रहे थे. कंपनी ने अब यह समस्या दूर कर दी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:42 PM IST
iPhone Siri Bug Fix: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. Apple ने अपने नए iPhone 17 मॉडल के यूजर्स को बड़ी राहत दे दी है. कंपनी ने Apple Intelligence यानी AI इस्तेमाल करने पर हो रही समस्या को दूर कर दिया है. iPhone 17 के कुछ यूजर्स को अभी तक नए AI फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. जिसके अब कंपनी ने दूर किया है.

ये हो रही थी समस्या
यह समस्या नए iPhone मॉडल की सेल शुरू होने के बाद से ही सामने आ रही थी. कई यूजर्स ने इसको लेकर शिकायत भी की थी कि उनके नए iPhone 17 पर Apple Intelligence के फीचर्स कुछ दिनों तक तो काम किए लेकिन फिर Siri का ग्राफिक पुराने एनिमेशन में बदल गया और वे AI फीचर्स तक नहीं पहुंच पाए.

Apple ने दूर की समस्या
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समस्या को सामने आए करीब तीन हफ्ते से ज्यादा हो गए थे, लेकिन Apple ने इस पर ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा. हालांकि अब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि Apple ने एक नया अपडेट जारी किया है. यह अपडेट इस समस्या से परेशान यूजर्स को एक बार फिर से Apple Intelligence डाउनलोड करने की सुविधा देता है.

नए अपडेट को सर्वर-साइड फिक्स बताया जा रहा है जो iPhone 15 Pro और बाद के सभी मॉडलों यानी, Apple Intelligence के यूज करने वाले सभी मॉडलों पर अपने आप लागू हो रहा है. यूजर्स अपने डिवाइस पर Settings ऐप में जाकर और Apple Intelligence मेनू पर टैप करके AI की स्थिति जान सकते हैं.

iOS 26 में आ रही हैं और भी कई समस्याएं
सिर्फ इतना ही नहीं Apple Intelligence की समस्या दूर होने के बाद भी iPhone यूजर्स की परेशानी पूरी तरह दूर नहीं हुई है.  इस परेशानी दूर होने के बाद भी iPhone यूजर्स को iOS 26 अपडेट में कई दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. जैसे...

बैटरी और परफॉर्मेंस की समस्या
बीते महीने iPhone का नया अपडेट iOS 26 जारी हुआ था. जिसके बाद से ही यूजर्स लगातार बैटरी जल्दी खत्म होने की शिकायत कर रहे हैं.

कनेक्टिविटी इश्यू
कुछ यूजर्स ने iOS 26 में अपडेट करने के बाद Wi-Fi कनेक्टिविटी की समस्याओं की भी बात कही है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा कि iPhone के कुछ मॉडल में Wi-Fi और Bluetooth बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे.

