iPhone 17 vs Galaxy S25: किसमें है कितना दम? फीचर्स, कैमरा, परफॉर्मेंस से लेकर सारी बातें जान लीजिए

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: अगर आप नया फोन खरीदने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. Apple की नई सीरीज iPhone 17 लॉन्च हो गई है. नई iPhone 17 सीरीज में डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है और साथ ही कई स्पेशल फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. इस साल Apple और Samsung दोनों अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 17 और Galaxy S25 के साथ चर्चा में हैं. दोनों ही फोन पावरफुल, हाई-एंड और फीचर-पैक हैं, लेकिन इन दोनों पोन में कौन बेहतर है और कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है आइए जानते हैं....

डिजाइन और डिस्प्ले

iPhone 17 का डिजाइन Apple का क्लासिक स्टाइल बरकरार रखता है, लेकिन यह पिछले मॉडल से अपग्रेडेड हो गया है. इसमें 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है, जो 3,000 निट्स तक ब्राइटनेस देता है. नया Ceramic Shield 2 फ्रंट ग्लास को मजबूत और कम रिफ्लेक्टिव बनाता है, जिससे स्क्रीन को सूर्य की रोशनी में भी आसानी से देखा जा सकता है और फोन गिरने पर भी जल्दी खराब नहीं होता है.

वहीं बात करें Samsung Galaxy S25 की तो यह 6.2 इंच AMOLED 2X स्क्रीन के साथ आता है. Apple की तरह यह ज्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन Vision Booster और adaptive कलर ट्यूनिंग के साथ बैलेंस्ड और शार्प विज़ुअल देती है, और बैटरी पर कम असर डालती है. दोनों फोन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ परफॉर्मेंस देते हैं.

कैमरा

iPhone 17 में सभी रियर कैमरे अब 48MP के हैं. इसमें 2x टेलीफोटो का ऑप्शन और नया अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो चार गुना ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है. फ्रंट में 18MP का Centre Stage सेल्फी कैमरा है जो फील्ड ऑफ व्यू को ऑटोमैटिक एडजस्ट करता है, 4K वीडियो को स्टेबलाइज करता है और फ्रंट व बैक दोनों कैमरों से रिकॉर्डिंग कर सकता है.

Samsung Galaxy S25 का कैमरा सेटअप है 50MP वाइड, 12MP अल्ट्रा वाइड और 10MP टेलीफोटो. भले ही नंबर कम ड्रामेटिक लगते हों, लेकिन Samsung AI का ज्यादा यूज करता है. लो-लाइट शूटिंग स्मार्ट, वीडियो में नॉइज़ रिडक्शन और ऑडियो इरेज़र जैसे फीचर्स से यूजर्स क्रिएटिव हो सकते हैं. Apple हार्डवेयर पर जोर देता है, वहीं Samsung AI के जरिए अंतर कम करने की कोशिश किया है.

परफॉर्मेंस और बैटरी

iPhone 17 में नया A19 चिप मिल रहा है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है. Apple के मुताबिक यह पुराने मॉडल्स से बहुत तेज और एफिशिएंट है और iOS 26 के एडवांस AI फीचर्स को आसानी से हैंडल कर सकता है. इसकी बैटरी लाइफ भी बेहतर है, वीडियो प्लेयर में 30 घंटे तक और नया 40W चार्जर 20 मिनट में 50% चार्ज करता है.

Galaxy S25 में Qualcomm का कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite है. AI टास्क ऑन-डिवाइस करता है, गेमिंग परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिलता है और बेहतर कूलिंग के साथ ग्राफिक्स और प्रोसेसिंग को बूस्ट करता है. 4,000mAh बैटरी स्लो चार्ज यानी चार्जिंग में ज्यादा समय लेती है, लेकिन Samsung का पावर मैनेजमेंट रोजमर्रा के उपयोग में बैलेंस बनाता है.

कनेक्टिविटी और सेफ्टी

Apple iPhone 17 में eSIM-only मॉडल का विस्तार किया है और N1 नेटवर्किंग चिप से Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और Thread सपोर्ट दिया है.

वहीं Samsung S25 सेफ्टी पर ज्यादा जोर दिया है. कंपनी का यह पहला Galaxy फोन है जिसमें पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है. Knox Vault और सात साल की अपडेट्स के साथ, यह लंबे टाइम तक सेफ रहने वाली डिवाइस है.

सॉफ्टवेयर

iPhone 17 में iOS 26 है, जिसमें Apple Intelligence जैसे रियल-टाइम ट्रांसलेशन और स्मार्ट कंटेंट रिकग्निशन टूल्स हैं. नया इंटरफेस Liquid Glass क्लीन और एक्सप्रेसिव लुक देता है.

बात करें Samsung की तो इसमें Samsung One UI 7 AI-पावर्ड है. मल्टीमोडल एजेंट टेक्स्ट, इमेज, वॉइस और वीडियो को समझते हैं. Google Gemini इंटीग्रेटेड है. कॉल ट्रांसक्रिप्शन, एडिट सुझाव और स्केच को फिनिश ड्राइंग में बदलने जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कीमत भी जान लीजिए

iPhone 17: 256GB ₹82,900, 512GB ₹1,02,900

Galaxy S25: 12GB RAM + 256GB ₹74,999, 12GB RAM + 512GB ₹86,999

कौन फोन है बेहतर?

iPhone 17 डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस में बेहतरीन है. वहीं Galaxy S25 AI फीचर्स से भरपूर है और यूजर्स की जरूरतों को आसान बनाता है. Apple हार्डवेयर और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस कर रहा है, वहीं Samsung AI-पावर्ड एक्सपीरियंस में भरोसा जताया है.

