Hindi Newsटेक

iPhone 17 खरीदें या iPhone 16? 8 वजह जानकर सारी कंफ्यूजन हो जाएगी दूर, खरीदेंगे ये मॉडल

iPhone 17 vs iPhone 16: आईफोन 17 सीरीज की सेल आज से शुरू हो चुकी है. अगर आप कंफ्यूज हैं कि आईफोन 16 खरीदें या आईफोन 17 तो यह 8 वजह आपकी सारी परेशानी दूर कर देगी. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:41 AM IST
iPhone 17 vs iPhone 16: Apple ने आखिरकार अपनी नई iPhone 17 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह नई सीरीज अब Apple के ऑफिशियल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के साथ-साथ प्रमुख रिटेल दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी खरीदने के लिए उपलब्ध है. Apple ने इस सीरीज को 9 सितंबर 2025 को आयोजित अपने “Awe Dropping” इवेंट में दुनिया के सामने पेश किया था. इस बार कंपनी ने चार नए मॉडल पेश किए हैं: iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. iPhone Air को कंपनी ने अब तक का सबसे पतला iPhone बताया है. खास बात यह है कि इस बार सभी मॉडल्स में 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो पहले सिर्फ Pro मॉडल्स तक सीमित था. इसके अलावा, सभी फोन्स में 48MP का Fusion कैमरा और 256GB का बेस स्टोरेज भी दिया गया है.

1. नया और पावरफुल A19 प्रोसेसर
iPhone 17 में A19 चिपसेट दिया गया है जो पहले से तेज, स्मार्ट और पावरफुल है. AI टास्क और गेमिंग में ये iPhone 16 के A18 से बेहतर परफॉर्म करता है.

2. 120Hz रिफ्रेश रेट सभी मॉडल्स में
अब ProMotion टेक्नोलॉजी सिर्फ Pro वर्जन तक सीमित नहीं है. iPhone 17 का डिस्प्ले ज्यादा स्मूद और रेस्पॉन्सिव है, खासकर गेमिंग और स्क्रॉलिंग में.

3. Always-On Display का सपोर्ट
iPhone 17 में Always-On Display फीचर है जिससे आप बिना स्क्रीन अनलॉक किए नोटिफिकेशन और टाइम देख सकते हैं. iPhone 16 में ये फीचर नहीं था.

4. दोनों रियर कैमरे 48MP के
iPhone 17 में मेन और अल्ट्रा-वाइड दोनों कैमरे 48MP के हैं, जिससे फोटोज की डिटेल और वाइड शॉट्स दोनों की क्वालिटी बेहतर होती है. iPhone 16 में सिर्फ एक ही 48MP कैमरा था.

5. 18MP फ्रंट कैमरा और AI फीचर्स
iPhone 17 का फ्रंट कैमरा 18MP का है जिसमें सेंटर स्टेज, डुअल कैप्चर और वीडियो के लिए AI-सपोर्टेड फीचर्स हैं. iPhone 16 में 12MP कैमरा था.

6. ज्यादा स्टोरेज, 128GB वैरिएंट खत्म
iPhone 17 अब 256GB से शुरू होता है, यानी ज्यादा स्टोरेज बेसिक मॉडल में ही मिलती है. iPhone 16 का बेस मॉडल 128GB था.

7. Ceramic Shield 2 और बेहतर मजबूती
iPhone 17 में Ceramic Shield 2 टेक्नोलॉजी दी गई है जो स्क्रैच रेसिस्टेंस को तीन गुना बढ़ा देती है. यह डिजाइन को और मजबूत बनाता है.

8. बेहतर Apple Intelligence एक्सपीरियंस
iPhone 17 में नया Neural Engine और AI हार्डवेयर होने के कारण Apple Intelligence के फीचर्स जैसे ChatGPT in Siri, Live Translation और Visual Tools ज्यादा फास्ट और स्मूद चलते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

